emole企画制作のショートドラマ『マリッジプラン』がWebtoon化！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を提供するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下emole）は、emoleが企画制作をしたショートドラマ『マリッジプラン』がWebtoon化され、LINEマンガにて2025年12月20日(土)より連載開始されることをお知らせいたします。今回のWebtoonは、制作著作weavinのもと株式会社Mintoが制作しております。メディアミックスにより生み出される、emole発のIPコンテンツの拡張性を示す新たな事例となります。

■作品概要

『マリッジプラン』は、結婚プランナーとして輝かしいキャリアを築く琴子が、妹と夫の不倫という人生最大の危機に直面しながらも、友情に支えられ、自らの力で新たな道を切り開いていく物語です。この作品は、女性が抱える現代の社会問題-キャリアの断絶やモラハラ、離婚後の社会復帰など-をリアルに描きながら、ただのサレ妻不倫復讐劇のストーリーではなく、女性の自立をテーマにした深みのあるドラマに仕上がっています。

本作品は、2024年9月に「BUMP」で公開され、公式SNSでの切り抜き動画再生数は、1投稿が2300万回を超すなど大きな反響となりました。主演は、映画『カメラを止めるな！』でヒロインを務め、舞台や映画で活躍目覚ましい俳優の秋山ゆずきが、妻・琴子役を務め、不倫夫・岡田良太役は、2004年「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、『ごくせん』で俳優デビューを飾った後、大河ドラマをはじめとした数々のドラマ・映画に出演する石黒英雄が務めます。また、友人役としてお笑い芸人のどんぐりたけしがドラマ初出演を果たしました。

■Webtoon化を記念し、BUMPにて無料話増量キャンペーンを開催中！

「BUMP」にてショートドラマ版『マリッジプラン』が、お得に視聴できるキャンペーンを現在実施中です。

・期間：2025年12月20日（土）12:00 ～ 2025年12月27日（土）11:59

・第1話～第17話：完全無料話

・第18話～第34話：条件あり無料話（※待つと無料・CMで無料・課金）

・第35話～第40話：有料話

※待つと無料・CMで無料・課金につきまして、1日に視聴できる話数に上限がございます。

■emoleの取り組み「アドバイザリー制度」とは

emoleでは、『マリッジプラン』のWebtoon化の他、『今日も浮つく、あなたは燃える。』のマンガ化の実績もあり、ショートドラマを原作としたメディアミックス、IP創出にも取り組んでおります。

これらのBUMPで培った制作ノウハウと多くのヒット事例を基盤に、外部制作パートナーやクリエイターの創作活動を支援する「アドバイザリー制度」を導入しております。“市場でのヒット確率が高いショートドラマ”を共創することを目的とした取り組みです。

本制度では、企画段階での案出しや壁打ち、脚本監修、演出提案などを通じて、作品の完成度と市場適合性を高めるための具体的なアドバイスを提供します。また、アプリ運営で得られた視聴データをもとにした実践的なフィードバックにより、ヒットの可能性を最大化できる点が特徴です。単なる外部評価にとどまらず、プロジェクトの一員として伴走し、パートナーと共に未来のヒット作品を生み出すことを目指しています。

協業のご相談や不明点ございましたら、ご担当者及び以下までご連絡ください。

Alliance担当：alliance@emole.jp

■BUMPについて

「BUMP」は総ダウンロード数250万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴でもドラマを楽しむことができます。不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信しています。「BUMP」公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は30億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2025年9月現在

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

●X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

●Facebook：https://www.facebook.com/bump.drama

＜BUMPでのショートドラマ作品配信の問い合わせ＞

ショートドラマアプリ「BUMP」では、BUMPを挑戦の舞台としてショートドラマ制作に乗り出す事業者や個人のクリエイターを支援し、BUMPで配信するショートドラマ作品を積極的に募集しています。

emoleは、「創造で挑戦できる世界へ」というVisionの実現のために、「自ら制作したショートドラマ作品をBUMPで配信したい」、「ショートドラマを軸とした新しいコンテンツビジネスを始めたい」、「すでに持っている作品をBUMPでも配信したい」という事業会社や制作会社等の法人や個人のクリエイターの挑戦を後押ししていますので、ご興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。

https://lp.bump.studio/forcreators

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home