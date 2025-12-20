【2025年12月実施】【回答者数8,029名】「お餅」に関するアンケート調査結果

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「お餅」に関するアンケートを8,029名に対して2025年12月9日に実施いたしました。





■お餅を食べる頻度やタイミングについて教えてください。


冬の間はときどき食べる(27.8%)


お正月だけ食べる(26.0%)


一年を通して食べる(21.6%)


あまり食べない(13.4%)


まったく食べない(11.1%)



■お餅を食べるとき、一番好きな食べ方はどれですか。（回答数順・上位5項目）


お雑煮(26.1%)


磯辺焼き（しょうゆ＋海苔）(25.6%)


あまり食べない(14.9%)


きなこ餅(14.3%)


あんこ餅(10.1%)



※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。




＜お餅に関するアンケート調査概要＞


調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施


実施時期：2025年12月9日


有効回答者数：8,029人



※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります


※有効回答者数については、質問項目により異なります




