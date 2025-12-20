【2025年12月実施】【回答者数8,029名】「お餅」に関するアンケート調査結果

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「お餅」に関するアンケートを8,029名に対して2025年12月9日に実施いたしました。

■お餅を食べる頻度やタイミングについて教えてください。

冬の間はときどき食べる(27.8%)

お正月だけ食べる(26.0%)

一年を通して食べる(21.6%)

あまり食べない(13.4%)

まったく食べない(11.1%)

■お餅を食べるとき、一番好きな食べ方はどれですか。（回答数順・上位5項目）

お雑煮(26.1%)

磯辺焼き（しょうゆ＋海苔）(25.6%)

あまり食べない(14.9%)

きなこ餅(14.3%)

あんこ餅(10.1%)

＜お餅に関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2025年12月9日

有効回答者数：8,029人

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。

「アイコニット・リサーチ」について

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

https://www.iconit.jp/iconit-research/