¡Ö¹ñ¸ì¤ÎÎà½Î¥×¥é¥¹¡× 50Ç¯¤Î»ØÆ³ÃßÀÑ¤ò¤â¤È¤Ë¹ñ¸ì¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¶¯²½
¡Æ¡ÇÆÉ¤à¡¦¹Í¤¨¤ë¡¦½ñ¤¯¡É¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¸À¸ìÇ½ÎÏ¤Ø
Æþ»î¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¤â¡ÖÆÉ¤á¤ë¡×¡Ö²ò¤±¤ë¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ë
³Ø½¬½Î¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÎàÀß·×¼¼¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ °¤Éô ¹É¡Ë¤Î¶µ°é»ö¶ÈÉô¡ÖÎà½Î¥×¥é¥¹¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ñ¸ì»ØÆ³¤ÎÃßÀÑ¤ò¡È¤¤¤Þ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÆÏ¤¯·Á¡É¤ÇÂÎ·Ï²½¤·¡¢¹ñ¸ì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹â¤á¡¢¡Ö¹ñ¸ì¤ÎÎà½Î¥×¥é¥¹¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¸ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¶¯²½¤¹¤ëÍýÍ³
¡Ö¹ñ¸ì¤ÏÂçÀÚ¡×¡£¤½¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñ¸ì¤Ï¿¤Ð¤·Êý¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¶µ²Ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÎà½Î¥×¥é¥¹¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÎàÀß·×¼¼ ¶µ°é»ö¶ÈÉô¡Ë¤Ï¡¢¹ñ¸ìÎÏ¤ò¡ÖÅÀ¿ô¤Î¤¿¤á¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ²Ê¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¸À¸ìÇ½ÎÏ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»ØÆ³¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏSNS¤Ê¤É¤ÇÃ»¤¤¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢Ä¹¤¤Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ë·Ð¸³¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËAI¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢Í×Ìó¤ä²òÀâ¤¬¤¹¤°¼ê¤ËÆþ¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö²¿¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º¬µò¤ò²¡¤µ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Þ¤È¤áÄ¾¤¹ÎÏ¤Ï¡¢Æþ»î¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤â³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îà½Î¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¸ì»ØÆ³¤ÎÃßÀÑ¤ò¡È¤¤¤Þ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÆÏ¤¯·Á¡É¤ÇÂÎ·Ï²½¤·¡¢¡Ö¹ñ¸ì¤ÎÎà½Î¥×¥é¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Îà½Î¥×¥é¥¹¤¬50Ç¯´Ö¡¢¹ñ¸ì¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤
»ä¤¿¤Á¤¬¹ñ¸ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤¬¡Ö°ì¤Ä¤Î¶µ²Ê¡×¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ¸ì¤Ï¡¢¿ô³Ø¤ÎÊ¸¾ÏÂê¡¢Íý²Ê¼Ò²ñ¤Î»ñÎÁÆÉ²ò¡¢±Ñ¸ìÄ¹Ê¸¤Ê¤É¡¢Á´¶µ²Ê¤Î¡ÖÆÉ¤à¡×¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¡×¡ÖÅú¤¨¤ë¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤Ç¤¹¡£¹ñ¸ì¤¬¿¤Ó¤ë¤È¡¢Â¾¶µ²Ê¤Î¿¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë--»ä¤¿¤Á¤Ï¸½¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤â¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ì¤Ï¡¢¼õ¸³¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëÎÏ¤Î´ðÁÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¡¢¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¸À¸ìÇ½ÎÏ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¹ñ¸ì¤Ê¤Î¤«¡ÊAI»þÂå¡ßÆþ»î¡ß³Ø¤Ó¤ÎÅÚÂæ¡Ë
AI¤Ï¡¢²òÀâ¤âÍ×Ìó¤â½Ö»þ¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÍý²ò¤·¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖËÜÊ¸¤Î¶Ú¤òÄÉ¤ï¤º¤ËÅú¤¨¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ß¡¢Ìä¤¤¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º¬µò¤ò²¡¤µ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Þ¤È¤áÄ¾¤¹ÎÏ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤à¤·¤í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ»î¤â¡¢Ê¸¾ÏÎÌ¤ÎÁý²Ã¡¢ÁªÂò»è¤ÎÄ¹Ê¸²½¡¢µ½Ò¡¦ºîÊ¸¤ÎÈæ½Å¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¾ðÊó½èÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Î¸øÎ©Æþ»î¤Ç¤â¡¢¿ô³Ø¡¦¹ñ¸ì¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤äPBL¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿³Ø½¬¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÄ´¤Ù¤ë¡¦¹Í¤¨¤ë¡¦¤Þ¤È¤á¤ë¡¦È¯É½¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¡Ë¤¹¤ë¡×³Ø¤Ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤âÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸À¸ìÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£²¿¤òÌä¤¤¡¢¤É¤³¤òº¬µò¤Ë¤·¡¢¤É¤¦¹½Â¤²½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤«--¤½¤Î¼Á¤¬¡¢À®²Ì¤Î¼Á¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ì¤Ï¡¢Ã±¤Ë¹ñ¸ì¤ÎÅÀ¿ô¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¶µ²Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¶µ²Ê¤Î¡ÖÆÉ¤à¡×¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¡×¡ÖÅú¤¨¤ë¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢²þ¤á¤Æ¹ñ¸ì¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
Îà½Î¥×¥é¥¹¤¬°é¤Æ¤¿¤¤¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê¹ñ¸ìÎÏ¡×
¹ñ¸ì¤Ï¡Ö´¶³Ð¡×¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿¤Ó¤ë½çÈÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼¡¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦Ê¸¾Ï¤Î¶Ú¡ÊÏÀÍý¡¦°ø²Ì¡¦ÂÐÈæ¡Ë¤ò¤Ä¤«¤àÎÏ
¡¦ÀßÌä¤¬µá¤á¤ë°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ
¡¦º¬µò¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Þ¤È¤áÄ¾¤¹ÎÏ
¡¦ÀâÌÀÊ¸¤Ç¤âÊª¸ì¤Ç¤â¡¢¹¥¤·ù¤¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤ËÆÉ¤á¤ëÎÏ
¤³¤ì¤é¤¬À°¤¦¤È¡¢¹ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ô³Ø¤ÎÊ¸¾ÏÂê¡¦Íý²Ê¼Ò²ñ¤Î»ñÎÁÆÉ²ò¡¦±Ñ¸ìÄ¹Ê¸¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îà½Î¥×¥é¥¹¤Î¹ñ¸ì¤Ï¡¢¤É¤¦ÃÃ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ê¥á¥½¥Ã¥É¡¦¼ÂÁ©¥á¥Ë¥åー¡Ë
Îà½Î¥×¥é¥¹¤Î¹ñ¸ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸À¸ì¤¬°é¤Ä½çÈÖ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÅÚÂæ¤«¤éÃÃ¤¨Ä¾¤·¡¢Æþ»î¤Ç¤âÍÉ¤ì¤Ê¤¤¡ÖºÆ¸½¤Ç¤¤ë²ò¤Êý¡×¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö²»ÆÉ¤Ç¸ÀÍÕ¤Î·¿¤òÂÎ¤ËÆþ¤ì¡¢½ÏÆÉ¤ÇÊ¸¾Ï¤Î¶Ú¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢½ÐÂê°Õ¿Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¡×--¤³¤Î½ç¤Ç¡¢¹ñ¸ì¤ò´¶³Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡ËÌ¾Ê¸²»ÆÉ°ÅëÖ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¼ø¶È¤Î¤Ï¤¸¤á¤ËÌ¾Ê¸¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ß¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥ê¥º¥à¤ä¸À¤¤²ó¤·¤òÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤à¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä±¿¤Ó¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ²ò¤ÎÅÚÂæ¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
2¡ËËÜÊ¸½ÏÆÉ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¡ÖÉ®¼Ô¤ÎÄêµÁ¤òÄÏ¤à¡×¡ÖÊ¸¾Ï¤Î¹½À®¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡×¡Öº¬µò¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤´¹¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÆÉ²ò¤Î¶ÚÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÆÉ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ëÆÉ¤ßÊý¤òÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
3¡Ëµ½ÒÌäÂê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
ËÜÊ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤À½¸¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò³°¤µ¤º¤Ë¡¢µ½Ò²òÅú¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£½ÐÂê°Õ¿Þ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤Î¥º¥ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀµÅú¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ëµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¤¼ÂÎã¤ä¿Ê¤áÊý¤³¤Á¤é¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î¾®³ØÀ¸¸þ¤±¡§https://juku.rui.ne.jp/kokugo-lesson/¡Ï
¡ÎÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¡§https://juku.rui.ne.jp/kokugo-program/¡Ï
¡ÚÎà½Î¥×¥é¥¹¤È¤Ï¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÎàÀß·×¼¼¤òÁÏ¶È¤·¡¢1975Ç¯¤Ë¶µ°é»ö¶ÈÉô¡ÖÎà½Î¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÂçºåËÌÀÝ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÌÌî¡¦°ñÌÚ¡¦ËÃæ¹â¹»¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö³ØÎÏ¤â¿Í´ÖÎÏ¤â°é¤Æ¤ë¿Ê³Ø½Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢15Ëü¿Í°Ê¾å¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¿Ê³Ø¤ä¼õ¸³¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³¶³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëÎÏ¤ò¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2021Ç¯¤Î¼ÒÄ¹¸òÂå¤ËÈ¼¤¤¡¢º£°ìÅÙ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤äÂÎÀ©¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÈÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ë¶µÌ³ÂÎÀ©¤âºþ¿·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¡Ö¿·³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ê¿·²ÝÄøÆþ»î¡Ë¡×¡¢2026Ç¯¤Î¡Ö»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ´°Á´Ìµ½þ²½¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢·ãÆ°¤Î¶µ°é¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Îà½Î¤Ï¡Ö³ØÎÏ¤Î¾å¾º¤È»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Âè°ì»ÖË¾¹»¤Î¹ç³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¤ÎÈ¯¸«¤ÈÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¥×¥é¥¹¡Ê¡Ü¡Ë¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¾Î¤ò¡ÖÎà½Î¥×¥é¥¹¡×¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¤Ï¡¢¡Ö³èÎÏ¡×¤È¡ÖÃÎ¼±¤ÎÃµµá¡×¤òÉ½¤¹²«¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥×¥é¥¹¤Îµ¹æ¡Ê+¡Ë¤Î±Æ¤¬¿¤Ó¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îà½Î¥×¥é¥¹¤Ï¡Ö³ØÎÏ¤ÈËÜµ¤¤ò¤Ò¤¤À¤¹¿Ê³Ø½Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤È¤Þ¤À¸«¤ÌÄ¹½ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îà½Î¥×¥é¥¹¤ÎÁÛ¤¤¡Ö³ØÎÏ¤ÈËÜµ¤¤ò¤Ò¤¤À¤¹¡×¡£
ÌäÂê¤Î²ò¤Êý¤â¡¢Åú¤¨¤â¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¸å¤â¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤ä¼õ¸³¤Ç»î¤µ¤ì¤ë³ØÎÏ¡Ü¤½¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç»î¤µ¤ì¤ë³ØÎÏ¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
´Á»ú¤ÎÍ³Íè¤ä¸ø¼°¤Î¤Ê¤ê¤¿¤Á¡£ÄÌ¤ê°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼Á¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸ÅÌÆ±»Î¤¬³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¶µ¤¨¹ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»ØÆ³¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãµµæ¤¹¤ëÎÏ¡£È¯¿®¤¹¤ëÎÏ¡£¤½¤·¤Æ¼«Áö¤¹¤ëÎÏ¡£
ËÜÅö¤Î³ØÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¡¢ËÜµ¤¤ò¤Ò¤¤À¤¹¿Ê³Ø½Î¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÎà½Î¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¡¡
¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ØÎÏ¤ÈËÜµ¤¤ò¤Ò¤¤À¤¹¡×¤³¤È¤Ç¡¢Âè°ì»ÖË¾¹ç³Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¿Íºà¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Î·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³ØÎÏ¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ãµµæ¤¹¤ëÎÏ¡¢È¯¿®¤¹¤ëÎÏ¡¢¼«Áö¤¹¤ëÎÏ¤Î3¤Ä¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê³ØÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¾Íè¤ËÀ¸¤¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÚÎàÀß·×¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÎàÀß·×¼¼¡ÊÆÉ¤ß¡§¤ë¤¤¤»¤Ã¤±¤¤¤·¤Ä¡Ë¤Ï¡¢21À¤µª¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î³èÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¶µ°é¡¦ÇÀ¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡§³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤òÀß·×¤¹¤ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÎàÀß·×¼¼
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1972Ç¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤Éô ¹É
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç4-3-2 Îà¥Ó¥ë¡ÊÂçºåËÜ¼Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ 5-38-3¡¡³÷ÅÄÄ«Æü¥Ó¥ë¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§Àß·×»ö¶ÈÉô ÎàÀß·×¼¼¡¢¶µ°é»ö¶ÈÉô¡ÖÎà½Î¥×¥é¥¹¡×¡ÖÎà³Ø¼Ë¡×¡Ö¼«Á³³Ø¼Ë¡×¡Ö¤·¤´¤È³Ø¼Ë¡×¡¢ÇÀ±à»ö¶ÈÉô ÎàÇÀ±à¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ»ö¶ÈÉô ÎàÂðÇÛ¡¢±ÄÁ¶»ö¶ÈÉô¤Î£µ¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.rui.ne.jp/