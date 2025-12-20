原宿からハッピーをお届け！CANDY A☆GO☆GO × wiggle wiggleのコラボコットンキャンディー
2025年12月吉日
株式会社ビーエムスマイルジャパン
韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、カラフルでポップなお菓子を展開する「CANDY A☆GO☆GO（キャンディーアゴーゴー）」とのコラボレーションによる コットンキャンディー『COTTON CANDY Rainbow』 を発売いたします。
本商品は、ふわふわのコットンキャンディーに、wiggle wiggleを象徴する人気キャラクター Smile We Love・Wiggle Bear・Little Play Bunny が勢ぞろいした 限定パッケージデザインのコラボアイテム です。見た瞬間から心が躍るポップな世界観を、お届けします。
『COTTON CANDY Rainbow』について
商品概要
CANDY A☆GO☆GOのカラフルなコットンキャンディーを、wiggle wiggleの人気キャラクターが集合した限定アートで包んだ、今回だけのスペシャルコラボレーション。
透明パッケージ越しに見える鮮やかな色合いと、wiggle wiggleらしい遊び心あふれるデザインが組み合わさり、手に取った瞬間からハッピーになれるアイテムに仕上がりました。ギフトや手土産にはもちろん、写真映えするデザインのためSNS投稿にもおすすめです。
商品名：COTTON CANDY Rainbow（コットンキャンディー）
発売日：2025年12月12日（金）
仕様：コットンキャンディー（綿菓子）
パッケージ：限定デザイン（1種）
販売場所：
・WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU ※2026年1月よりCANDY A☆GO☆GO店舗でも発売予定
ブランド概要
▶ CANDY A☆GO☆GO とは
「CANDY A☆GO☆GO（キャンディーアゴーゴー）」は、
世界中のカラフルなお菓子を量り売りで楽しめるキャンディショップブランドです。
見て選んでワクワクできるポップな空間が魅力で、原宿・渋谷を中心に幅広い世代から支持されています。フォトジェニックな世界観は、国内外から訪れる観光客にも人気を集めています。
https://candyagogo.com/
▶ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは
「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。
カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、
スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」も国内外から多くの注目を集めています。
公式オンラインサイト :
https://wigglewiggle.jp/
▶ BtoB・コラボをご検討の企業様へ
本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。
▶ 本件に関するお問い合わせ
株式会社ビーエムスマイルジャパン
担当者: 黒石 奈那
TEL: 090-7393-5776
メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp
● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy
● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/
● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp
● X：https://x.com/wigglewiggle_jp