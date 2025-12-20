ツエーゲン金沢U-12セレクション実施について

株式会社石川ツエーゲン

この度、2026年度小学3・4・5年生になる現小学2・3・4年生を対象に、「ツエーゲン金沢U-12セレクション」を実施することとなりましたのでお知らせいたします。



2025年度ツエーゲン金沢U-12は、石川県大会をU-10・U-11・U-12の３カテゴリーすべてで優勝。

そして北信越大会でも頂点に立つことができました。

日々のトレーニング環境、指導体制、そして高い競争の中で、選手が確実に成長できる環境が整っています。

セレクションへのチャレンジお待ちしています。





▷ツエーゲン金沢U-12概要はこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/files/upload/202512/18_132321.pdf)から

ツエーゲン金沢U-12セレクション スケジュール

第1次セレクション：実技

■日時

2026年2月15日(日)18：00～20：00（受付17：40）



■会場

内灘町屋内多目的広場(〒920-0264 石川県河北郡内灘町宮坂ぬ33-1)



■その他

・スパイク使用可

・荒天で中止の場合は、12:00までにツエーゲン金沢オフィシャルスクールブログにてお知らせいたします。

- 第2次セレクション：U-12TRに参加下記の日程、全てに参加してください。■日時2026年2月17日(火)17:30～19:002026年2月19日(木)17:30～20:00 ■会場ホクモウスポーツガーデン※雨天の際は会場を変更or日程を変更する可能性があります。■その他・スパイク使用可・室内の場合はフットサルシューズ・荒天で中止の場合は、12:00までにツエーゲン金沢オフィシャルスクールブログにてお知らせいたします。最終セレクション：三者面接※選手本人、保護者と面接を行います。※日時、会場等の詳細は、合格者にのみ、ご連絡させていただきます。

概要

■対象

・所属チームがある場合、現所属チームの代表者、または監督の承認を得た者

・2026年度ツエーゲン金沢U-12に登録を希望する現小学2・3・4年生(GKは全学年)

・将来プロサッカー選手・日本代表・海外で活躍を目指している者

・毎回のトレーニングに遅刻することなく通える者



■スタッフ

白山貴俊（U-12・スクールダイレクター）

白山勇海（スクール・U-12ダイレクター）

大石明日希（U-12監督）

堀田佳佑（スクール・U-12コーチ）



■募集人数

・フィールドプレーヤー：若干名(現小学2・3・4年生)

・ゴールキーパー：若干名(全学年)

■セレクション内容(予定)

・基本技術

・個人戦術

・試合

・30ｍ走測定

■持ち物

・参加承諾書（下記のPDFをダウンロードしてご利用ください。）

▷参加承諾書はこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/files/upload/202311/28_174924.pdf)から

・サッカーのできる服装、シューズ、レガース、飲み物



■参加費用

3,300円(税込)

※お振込にてお支払いをお願いします。

※振込手数料はお客様負担となります。

※申込後のキャンセルにつきましては、返金できませんので予めご了承ください。



■申込みについて

下記申込みフォームより必要事項をご記入の上ご応募ください。

https://forms.gle/dmmid8NmUeQiaB5b9

■申込み締切

2026年2月9日(月)23:59

※申込み締切後、申込みいただいた皆さまに、2月12日(木)までにメールにてご連絡させていただきます。(受付完了メールは届きませんので予めご了承ください。)

※こちらからのメール(t.shirayama@zweigen-kanazawa.jp)を必ず受信できるように設定をお願いいたします。

※連絡が届かない場合は、メールが正常に受信できていない可能性がございますので、スポーツ事業部(担当：白山貴俊)までご連絡ください。



■その他

・サッカーボールはこちらで用意いたします。

・当日の怪我に関しては応急処置を行いますが、その後は各ご家庭での対応をお願いします。

・セレクション希望者よりご提出いただく「個人情報」は、個人情報保護法その他関連法令の理念に則り、セレクションの開催・運営の目的以外には使用しないことを徹底し、厳正に管理・保管いたします。

・合否の判定に関する問い合わせは、一切受付いたしません。

・欠席される場合は必ず、セレクション開始までにご連絡ください。