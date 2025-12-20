自転車のeスポーツ大会「GGL ZWIFT」予選大会が開幕！ 圧巻のゴールスプリントを制し、「10456選手」が予選レースを1位通過。
GGL運営委員会および株式会社RATELが主催する、Zwiftを用いたeスポーツ大会 「GGL ZWIFT」 は、2025年12月19日（金）に予選大会を開催し、白熱したレースの末に予選優勝者が決定した。
本大会は、世界中で親しまれているバーチャルサイクリングアプリ「Zwift (ズイフト)」を舞台に、全てのプレイヤーがエントリー可能なオープン形式で行われるeスポーツ大会。
本大会の開幕戦となる予選は、フランスワールドの R.G.V.（約25km）を舞台に開催。
序盤からメイン集団内での位置取り争いが激しく、終盤には複数回の猛烈なアタックが発生するなど、本戦を占うにふさわしい内容となった。
Junsei Honda選手や、ユル川選手がそれぞれ序盤から中盤にかけて積極的な逃げを行い、レース展開を動かすも、ゴール前数kmでは精鋭揃いのメイン集団となりました。
混戦となったゴール前スプリントを制し、見事予選1位の座を獲得したのは、終始安定したパワーと冷静なレース運びを見せた 10456(トシゴロ)選手。
予選は本戦順位に影響しない形式で行われたが、各選手のコンディションや戦略が垣間見えるレースとなり、本戦への期待を大きく高める結果となった。
【レースリザルト GGL ZWIFT 予選】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37679/table/109_1_b7bfb82d5ab39457ba82df7466777fdc.jpg?v=202512200421 ]
GGL ZWIFT について
本大会は、世界中で親しまれているサイクリングプラットフォーム「Zwift」を舞台に、プレイヤーたちが自らの脚で、リアルタイムで競い合うeスポーツレースです。
実況にプロeスポーツチーム所属のストリーマーであるJustive7氏、解説に人気自転車系クリエイターのウサミン氏(ウサミンのちゃりんぽこチャンネル)をお迎えし、視聴者も楽しめる新感覚バーチャルサイクリングイベントとして実施します。
■大会概要
・大会名： GGL ZWIFT
・予選： 2025年12月19日（金）20:00～
・本戦： 2025年12月26日（金）20:00～
・参加費： 無料
・参加条件： Zwiftアカウント、スマートトレーナー等、Discordへの参加 ※
・運営 : GGL運営委員会、株式会社RATEL
・参加規約：https://x.gd/6DpEt
・配信URL : https://www.youtube.com/watch?v=GAlKCL8CnPg
※ 詳細については「GGL Zwift参加規約」をご確認ください
■コース
【予選】R.G.V.（France / 約24km）
緩やかなアップダウンが続くスピードコース。集団走行と駆け引き力が試されます。
【本戦】Three Village Loop（Makuri Islands / 約21km）
区間によっては短い丘が連続する、総合力の試されるコース。最後まで目が離せないレイアウト。
■ 出演者(敬称略)
実況：Justive7
プロeスポーツチーム「FENNEL」所属のストリーマー。主に『荒野行動』や『League of Legends』などのゲーム配信や、FENNEL主催のリーグ戦「FFL」での実況解説などで活動。
元湘南ベルマーレサイクル所属で、過去にE1への登録経験も。
・Xアカウント : https://x.com/Justive_4
・YouTube : https://www.youtube.com/@Justive7
解説：ウサミン（ウサミンのちゃりんぽこチャンネル）
多数の国内レースへの出走経験を持つ自転車系クリエイター。MOAT RACING LAB所属。
自身のYouTube「ウサミンのちゃりんぽこチャンネル」ではレース挑戦・Zwiftライドを中心に発信し、特に若いサイクリストから支持を集める。
・Xアカウント : https://x.com/usamiroad
・YouTube : https://www.youtube.com/@usamiroad
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GAlKCL8CnPg ]
GGLについて
GGLとは、複数のゲームタイトルにおいて、気軽に参加が可能なゲリラ大会や、毎月数百人が参加するオープントーナメント大会を累計150回以上開催しているeスポーツコミュニティです。これまでのイベントへの累計参加者数は27,000人を超えており、動画の最高視聴数は年間200万回を超える。
コミュニティ名の"GGL"は「Good Game Lovers」の略。
・公式Webサイト : https://ggl.wiki/
・公式Xアカウント : https://x.com/GGL_sub