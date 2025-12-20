【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】人気の淡いピンクの限定バッグがタグもピンクになって再登場

株式会社サニーサイドアップ

エルベシャプリエ公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/)および、エルベシャプリエ各店舗にて、GPシリーズの限定品『タラマ×ドラジェ×ドラジェタグ』を発売いたします。11月に発売され即完売した、ピンクのボディにピンクのハンドルをあしらった限定カラーが、サイドのレザータグもピンクとなり再登場いたします。

ロゴが刻印されたピンクのレザータグ

コットンキャンバス地にコーティングを施した「コーテッドキャンバス」を使用したGPシリーズ。メイド・イン・フランスにこだわり、職人が一つ一つ丁寧に仕上げた、機能性と優雅さを兼ね備えたエルベシャプリエを代表するラインです。優しい色合いのオールピンクの限定カラーは、ホリデーシーズンの特別な気分を一層高めてくれます。数量限定のため、なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご来店いただき、その魅力をお確かめください。

【商品情報】707GPD（舟型トートM）\162,800／税込

＜限定品発売について＞

※ お一人様1点のみとさせていただきます。

※ お電話でのご注文、ご予約、お取り置きは承ることができません。

【取り扱い店舗】

・日本国内店舗（メゾン京都、京都別館を除く）

※京都地区は「エルベシャプリエ京都」にてお取り扱いいたします

・オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited

※発売時間になりましたら、こちらのページに商品が表示されます。

【発売日】

・2025年12月21日（日）

オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/)、仙台、関東地区、名古屋、富山、関西地区

※オンラインストアはAM10:00に発売いたします

・2025年12月22日（月）

札幌、広島、松山、九州地区

【店舗情報】

・エルベシャプリエ店舗一覧

https://hervechapelierjapon.com/store/storelist.html

・エルベシャプリエ公式オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com/

ノベルティプレゼント

全国のエルベシャプリエ店舗および公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/)にて、GPシリーズ(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/gp)をお買い上げの方に先着で「クリスマス2025 スペシャル・ オリジナルスノードーム」をプレゼントいたします。今年のエルベシャプリエのクリスマスカラーであるピンクをテーマに作成した、限定品と同じピンクのバッグをあしらった特別なスノードームです。

2025年限定デザインの『スペシャル・ オリジナルスノードーム』

＜スノードームプレゼントについて＞

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ 対象商品1点お買い上げにつき、スノードーム1点をプレゼントいたします。

期間限定ギフトラッピング

クリスマスシーズン限定で、特別なピンクのリボンとメッセージカードをご用意しております。大切な方への贈り物にぜひご利用ください。

※ オンラインストアではメッセージカード付きのギフトキット（税込330円）としてご用意しております。

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/