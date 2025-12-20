全世界1,000万クリエイター突破のAIデザインエージェント「Lovart」、スライドの生成・編集・書き出し機能を正式リリース ～「AIで絵を描く」から「仕事を完結させる」時代へ。

Resonate International lNC

次世代AIデザインプラットフォーム「Lovart（ラブアート）」（URL: https://www.lovart.ai/ja ）は、2025年12月20日（土）より、スライド資料の構成から編集、書き出しまでを完結させる新機能を正式にリリースいたしました。

あわせて、本機能のリリースを記念し、2025年12月20日から2026年1月6日までの期間限定で、年間プランが最大60%OFFとなる「年末年始・究極ディスカウント」を開催いたします。

■ 背景：「AI＝素材作成」から「AI＝ワークフロー完結」へ

これまで生成AI活用における課題は、画像やテキストなどの「素材」は作れても、それを最終的な成果物にまとめるには人の手による多大な編集作業が必要であることでした。 Lovartは、全世界1,000万クリエイターに支持されるデザイン生成能力を基盤に、この課題を解決します。今回実装された新機能により、資料のリサーチ、構成案の作成、スライドデザイン、そしてPPTX形式への書き出しまでを「オールインワン」で提供。「AI＝仕事が完結する（Workflow Completed）」という新しいビジネス体験を実現します。

■ Lovart 新機能の特長

1. コマンド一つでプロ品質の資料を「一括生成」 「10ページのパワポを作る」「30ページのスライド作って」といったシンプルなプロンプト（指示）だけで、AIエージェントが自律的に構成を練り、プロレベルのデザインでスライドを生成します。 特筆すべきは、PDF解析とWeb検索を組み合わせた高度なリサーチ能力です。アップロードされた参考資料（PDFなど）を解析し、不足情報はWebから自動で補完。NotebookLM等の他社ツールを凌駕する20～30枚規模のスライド生成を一括で行います。

2. 生成AIの課題「運任せ」を排除する、革新的な編集機能 従来のAIツールでは、生成結果が意図と異なる場合に再生成を繰り返す必要がありました。Lovartは、生成後の「編集」に重点を置いています。

テキスト・要素編集: パワーポイントと同様の操作感で、文字や配置を自由に修正可能。

スマートタッチ機能: AIがレイアウト崩れやデザインの違和感を高度に補正。

他社ファイルの取り込み: 外部ツールで作成されたPDFファイルも、Lovartに取り込むことで高度な再編集が可能です。

3. ゼロから納品までを「一気通貫」 作成したスライドは、PPTX（PowerPoint形式）、PDF、PNGでの書き出しに対応しています。これにより、生成から提出・納品までの全プロセスがLovartひとつで完結します。

■ 「オールインワン」による圧倒的なコストパフォーマンス

Lovartのプラン一つで、以下の全てが利用可能です。

高度なスライド資料作成・編集

プロ仕様のデザイン制作

高性能画像生成「NanoBananaPro」の無制限利用

複数のツールに分散していたコストと、ツール間を行き来する手間を削減し、ビジネスの生産性を劇的に向上させます。

■ 年末年始限定「究極ディスカウント」キャンペーン

新機能リリースと新年の幕開けを記念し、過去最大級の割引キャンペーンを実施いたします。

期間: 2025年12月20日（土）～ 2026年1月6日（火）

内容: 年間プランが最大60%OFF

対象: 新規ご契約およびプランアップグレードのユーザー様

本キャンペーンは、新年のビジネスを最高の環境でスタートしていただくための特別企画であり、現時点で年間最安値（底値）でのご提供となります。

■ 今後の展望

Lovartは、「AIに指示する」のではなく「AIと共に創る」未来を目指しています。広告、EC、メディア、エンターテインメントなど、あらゆる業界のクリエイターが、単純作業から解放され、本来のクリエイティビティを発揮できるよう、今後も「Design Agent」機能の強化を進めてまいります。

■ 「Lovart（ラブアート）」について

Lovartは、画像、動画、3D生成などのマルチモーダル機能を統合し、インスピレーションの創出からビジュアルデザイン、動画編集までのAIワークフローを包括的にサポートする次世代デザインプラットフォームです。 イラスト、写真、Eコマース、ポスター、IP制作など、あらゆるプロフェッショナルなビジュアルシーンで活用されております。

公式サイト: https://www.lovart.ai/ja

公式X (Twitter): https://x.com/lovart_jp

公式YouTube: https://www.youtube.com/@lovart_ai

本件に関するお問い合わせ先：wangquan@liblib.ai