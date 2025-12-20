【店頭＆オンラインで同時販売】限定グッズが当たる！TVアニメ『モブサイコ100 III』 WEBくじ第3弾『Juicy Outfits』販売開始!
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は2025年12月20日(土)より、TVアニメ『モブサイコ100 III』 WEBくじ第3弾『Juicy Outfits』の販売を開始いたしました。
TVアニメ『モブサイコ100 III』より描き下ろし限定グッズが当たるハズレなしのくじ「モブサイコ100 III WEBくじ第3弾『Juicy Outfits』」が登場です。
「WEBくじ出張所」として全国の販売店舗と、オンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売されます。
フルーツシャツがテーマの華やかな新規描き下ろしイラストが登場。
ラインナップには集合イラストを使用したBIGバスタオル、コレクションが楽しいアクリルスタンドや、大缶バッジ、クリア色紙など豪華グッズが満載です。
ぜひお楽しみください。
■賞品ラインナップ
［A賞］BIGバスタオル (全1種)
［B賞］タンブラー (全3種)
［C賞］アクリルスタンド (全5種)
［D賞］台座付きアクリルカード(全5種)
［E賞］アクリルキーホルダー(全5種)
［F賞］A4アートボード (全6種)
［G賞］クリア色紙 (全5種)
［H賞］大缶バッジ (全10種)
［オンライン限定購入特典］コースター (全5種)
一度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント
[オンライン限定ラストWIN賞] 特大アクリルスタンド (全5種)
BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典
［店頭限定ラストWIN賞］アクリルジオラマ (全1種)
店頭でBOXの最後のくじを引くと必ずもらえる豪華特典
［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。
くじを購入されたお客様の中から抽選で10名様に「アクリルパネル」をプレゼント。
店頭で購入された方はくじ半券のシリアルコードを使って応募いただけます。(全1種)
<全賞品画像>
※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。
■サービス詳細
・サービス名
モブサイコ100 III WEBくじ第3弾『Juicy Outfits』
・サービスサイトURL
https://web-kuji.jp/lotteries/mobpsycho100_4th
・『WEBくじ出張所』販売店舗リスト
https://web-kuji.jp/lotteries/mobpsycho100_4th/sale_stores
・WEBくじ公式Twitter
https://twitter.com/web_kuji
・販売価格
くじ１枚：770円（税込） ※1注文につき最大76枚まで
送料：初回のみ 770円（税込）
※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。
・販売期間
2025/12/20(土) 12:00～2026/2/10(火) 16:59
※販売期間は変更となる場合があります。
※店頭販売は店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。店頭分はなくなり次第終了となります。
・支払い方法
クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・Pay Pay(ペイペイ)・メルペイ
※店舗でのお支払い方法は、お買い求めの店舗にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
・オンライン商品発送時期
2026年4月上旬～中旬
＜著作権表記＞
(C)ONE・小学館／「モブサイコ100 III」製作委員会