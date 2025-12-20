韓国で人気のキャラクターmellowbean（メロービーン）がついに日本上陸！mellowbeanの世界観が体感できるリリースイベント「mellowbean Christmas Party」を開催中

株式会社LINDA.mellowbean POPUP

株式会社LINDA.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：五十嵐LINDA渉）は、韓国発の人気のキャラクターmellowbean（メロービーン）の日本上陸を記念したリリースイベント「mellowbean Christmas Party」を2025年12月18日(木)から12月22日(月)まで開催いたします。

初日には、韓国のmellowbean Inc. CEO チェ・ジヒ氏も来日し、mellowbean（メロービーン）の世界を語りました。また、mellowbeanの特大オブジェの展示と、クリスマスとmellowbeanを掛け合わせた、クリスマスギフトのフォトスポットも、公開。

mellowbeanクリスマスツリーmellowbeanPOPUPmellowbeanPOPUPmellowbeanPOPUPmellowbeanPOPUPmellowbeanPOPUPmellowbeanPOPUP

また、多くの著名人とインフルエンサーにも、足を運んでいただきました。

mellowbeanの特別なイベントの為にご用意した、スペシャルなケーキも登場し、クリスマスの雰囲気とmellowbeanが溶け込み、会場を包み込みました。

♦︎日本では初めてのグッズ販売も

mellowbeanPOPUPmellowbeanPOPUPmellowbeanPOPUPmellowbeanPOPUP

mellowbean Christmas PartyのPOPUPでは、韓国で販売されている、人気アイテムが買えるだけではなく、韓国では、売り切れ続出の人気マスコットも販売しております。

♦︎日本ローンチの為の特別な作画も展示

mellowbean 商品 商品群mellowbean 商品 フロアマット＆トートバックmellowbean 商品 マスコットチャームmellowbean 商品 ボールペンmellowbean 商品 グラスコップmellowbean 商品 マスコットチャーム

mellowbeanの日本上陸を記念して、mellowbeanのストーリー仕立になっている特別な日本限定のアートもご覧いただけます。

◆mellowbean Inc. CEO チェ・ジヒ氏よりコメント

mellowbean作画展示mellowbean作画１.mellowbean作画２.mellowbean Inc. CEO チェ・ジヒ氏

今回の日本でのポップアップは、mellowbeanというキャラクターが、単なる視覚的なアイコンを超え、ライフスタイルや態度(在り方)という分野においてどのように解釈されるのかを確かめる場でした。

日本という文化的な脈絡の中で、mellowbeanの世界観がどのように受け取られるのか。その期待を胸に現地へやってきました。

会場で出会った来場者や関係者の皆さんは、mellowbeanを単なるキャラクターとしてではなく、空間・カラー・オブジェクト・雰囲気が有機的に繋がっている一つの世界として認識してくださっていました。

こうした反応は、mellowbeanがこれまで築いてきたブランド言語が、日本のライフスタイル文化とも自然に繋がり得ることを示していると感じています。

原作者でありディレクターとして、今回のポップアップが一時的な反応にとどまるのではなく、時間をかけて信頼と関係性を積み重ねていくための出発点となることを願っています。

mellowbeanはこれからも、トレンドのスピードを追いかけるのではなく、日常や時間の流れを大切にしながら、日本の沢山の方と末永く関係を築いていきたいと考えています。

イベント情報

mellowbean Christmas Party

開催期間：2025年12月18日（木）～22日（月）

開催時間：14:00～18:00

会場：〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-3-13 LINDA Gallery１F

【イベントの見どころ】

・mellowbeanの世界観を体感できる360°フォトジェニック空間(ハート)

・韓国のかわいい人気商品を限定販売(ハート)

・今回のイベント限定ノベルティとしてオリジナルステッカーをご用意(ハート)

ぜひ、皆様いらしてください。



◆mellowbean（メロービーン）とは

mellowbean（メロービーン）は、“感情”をテーマにした韓国発のキャラクターです。

感情の“タネ”を育てる惑星「コロ」で暮らしていた仲間たちは、突如広がったウイルスにより感情を失い、星は暗闇に包まれてしまいます。

そんな中、“幸せ・喜び・情熱・共感”の感情を宿した4匹のヒーロー「メロービーンクルー」が誕生しました。

彼らは惑星を救うため地球へ旅立ち、InstagramやTikTokなどを通じて、インフルエンサーとして活動を開始。 物語や社会・環境へのメッセージを発信しながら、共感や愛のエネルギーを“新たな感情のタネ”として育てています。

バーチャルとリアルの世界を行き来しながら、ライフスタイルの中でも輝きを放つ新世代のデジタルヒーローです。

◆mellowbean 関連URL

日本公式HP https://the-linda.harujin.com/mellowbean.jp/

日本公式Instagram https://www.instagram.com/mellowbean_jp/

韓国公式HP https://mellowbean.co.kr/

韓国公式Instagram https://www.instagram.com/mellowbean_official/

◆版権権利について

mellowbean（メロービーン）の権利元である韓国のmellowbean Inc.により

日本国内におけるライセンス権を、株式会社LINDA.が取得し、運営・展開を行っております。

◆株式会社LINDA.について

LINDA.Inc

LINDA.Incは、五十嵐LINDA渉が主催するキャラクタープロデュース＆クリエイティブカンパニーです。数々のキャラクターの日本展開を成功に導き、数多くのコラボレーションやライセンス事業を実現してきました。

“KAWAII”を軸に、グローバルIPの日本展開やオリジナルキャラクターの開発を行うだけでなく、幅広いクリエイティブをコンテンツ化し、新しいカルチャーや価値を創出。コンテンツホルダーとして、商品化・ライセンス事業にも挑戦し続けています。

◆BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ライセンス商品のお取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

◆mellowbean（メロービーン）ライセンスに関するお問い合わせ

株式会社LINDA.

メール: info@the-linda.co.jp