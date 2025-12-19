【B.C STOCK】TBSラジオ「OVER THE SUN」コラボトートが発売

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、代表取締役会長：杉村 茂）が運営する「B.C STOCK（ベーセーストック）」より、TBSラジオのPodcast番組『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN（オーバー ザ サン）」』とのコラボバッグを発売いたします。

番組内でのバッグに関するエピソードをきっかけに誕生した、堀井美香さんのこだわりが詰まったトートバッグとミニショルダーのセットアイテムです。

◼OVER THE SUN × B.C STOCKショルダー付きトート （税込価格 16,500円）

素材：コットン（本体）、合成皮革（持ち手、底、ミニショルダー）、合金

たっぷり入るのに驚くほど軽量。PVC加工したキャンバス素材で汚れにくい荷物量に合わせて内側のベルトで調整が可能ベルトを閉めるとすっきりとしたシルエットへと変形番組のロゴイラスト入りのチャーム付き底鋲付きで自立するのもうれしいポイントパソコンや書類も余裕で入るたっぷりサイズ。1泊程度の旅行にもスマートフォンよりひと回り大きいサイズのミニショルダーもセットにさりげない型押しタイプのロゴ入りマグホック付きで防犯面にも配慮

2025 年 １２月１９日 （金） ２１時より B.C STOCK オンラインストアにて先行予約開始

※2026年1月中旬お届け予定

※完売いたしました

2025 年 １２月２６日 （金） １２時より B.C STOCK オンラインストアにて追加予約決定

※2026年4月お届け予定

2025 年 １２月２７日 （土） B.C STOCK一部店舗にて発売

※各店オープン時間より販売開始

B.C STOCK 代官山店

B.C STOCK 自由が丘店

B.C STOCK 南町田店

B.C STOCK 越谷レイクタウン店

JOURNAL STANDARD / SPICK&SPAN / IENA / EDIFICE ふかや花園店

B.C STOCK 幕張店

B.C STOCK 木更津店

B.C STOCK 佐野店

B.C STOCK 御殿場店

JOURNAL STANDARD / SPICK&SPAN / IENA / EDIFICE岡崎店

B.C STOCK 大阪門真店

B.C STOCK 神戸店

B.C STOCK 三田店

■TBS Podcast『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』

ジェーン・スーさん（コラムニスト・ラジオパーソナリティ）と堀井美香さん （フリーアナウンサー・ナレーター）による、TBSラジオのPodcast番組。毎週金曜日・夕方5時に新作配信。

2020年10月に配信開始し、月間150万回再生の人気番組。その人気から2024年7月に『緑のオーバーザサン 安全第一私たちの大運動会』を横浜BUNTAIで、2025年3月には、『オーバーザサン 私たちのレッドカーペット』を日本武道館にて開催した。

「互助会」とは…

お互いの助け合い精神からこの名が誕生し、番組におけるリスナーを「互助会員」と呼んでいる。くだらな過ぎて口にできない妄想や、恥ずかし過ぎる過去の失敗、時に日々の悩みや困り事をシェアしながら、また次の金曜日をともに目指していく。

番組ハッシュタグ：#overthesun

番組サイト ▶ https://www.tbsradio.jp/ots/

番組X ▶ https://x.com/ots_tbsradio

■B.C STOCK

スピック＆スパン、イエナ、ドゥーズィエムクラス、ジャーナルスタンダード、エディフィスなど、ベイクルーズグループブランドのアウトレット商品を中心に、コストパフォーマンスに優れ、時流感とクオリティ感のあるオリジナルウェア・インポート商品をミックスコーディネートすることで独自に価値を提供するProposedOutlet Shop（提案型アウトレットショップ）です。

公式サイト ▶ https://bcstock.jp/

公式オンラインストア ▶ https://baycrews.jp/brand/detail/bcstock

公式Instagram ▶ https://www.instagram.com/bcstock.jp/

公式X ▶ https://x.com/bcstockjp

