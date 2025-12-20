株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役岩上敦宏 以下アニプレックス）は、ゲーム『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』において、本日12月20日（土）に行われた、ジャンプフェスタ2026『青の祓魔師』ステージにて、「SSR アーサー・A・エンジェル」の実装発表、無料ガチャ70回分のアイテム配布、LINEスタンプの発売の情報を解禁いたしました。

SSR アーサー・A・エンジェルの実装が決定！

新規プレイアブルキャラクター「アーサー・A・エンジェル」の実装が決定しました。現聖騎士であるアーサーは12月30日より実装予定となりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。

クリスマスプレゼント！「最大70回分」の無料ガチャを実施！

クリスマスプレゼントとしまして、1日1回無料10連ガチャを実施いたします。計7日間で最大70回分となります。期間：12月23日（火）メンテナンス終了後～12月30日（火）11:59まで

オルエク公式LINEスタンプを発売！

本日12月20日（土）よりオルエク公式LINEスタンプを発売しました。ゲーム内でチャット機能として登場する「ユビトーク」に使われているスタンプから全40種が登場。ぜひお手元の端末でオルエクのキャラクターたちと同じスタンプをお使いください。▼スタンプはこちらから

『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』概要

https://line.me/S/sticker/32321932

■タイトル：オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-■ジャンル：3DアクションRPG■対応OS：iOS・Android・Windows ※Windows版のリリース日は後日お知らせいたします。■ストアURL・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/6743742870 ・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.aoex.jp■公式HP：https://game.ao-ex.com/ ■公式X（旧Twitter）：@aoex_game （https://twitter.com/aoex_game） 推奨ハッシュタグ：#オルエク■公式Discord：https://discord.gg/afpphpPSCr ■公式Tiktok：@aoex_game （https://www.tiktok.com/@aoex_game）■スタッフ原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）オリジナルキャラクターデザイン統括／一部デザイン監修：加藤和恵オリジナルキャラクター原案・衣装デザイン：小田マリオリジナル悪魔・呪物デザイン：落合まこ（CyDesignation）呪物デザイン：一芒主題歌：「彩られた理想へ」梟note／作詞・作曲：梟note／編曲：knoak挿入歌：「空の在処」作詞：古屋 真／作曲・編曲：原田萌喜BGM：千葉"naotyu-"直樹、秦麻美子、Selin徳田しずか、小澤享平、井上泰久、古屋沙樹（RightTracks Inc.）近藤世真、日高勇輝、堀川大翼、Seonoo Kim（Elements Garden）開発：bilibili開発サポート：KLab Chinaローカライズ／運営：THE FIRST配信：アニプレックス