景品総額500万円超！ 2026年新春「キスケBOX ガラポン2026大抽選会」【愛媛県・松山市】

写真拡大 (全3枚)

キスケ株式会社


キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市）が運営する総合エンターテインメント施設「キスケBOX」では、2026年2月13日（金）・14日（土）・15日（日）の3日間、新春恒例イベント「キスケ ガラポン大抽選会」を開催いたします。




本イベントは、キスケBOX内の温浴・アミューズメント・飲食施設を横断して参加できる人気企画で、
景品総額は500万円超。
2025年産・熊本県産米をはじめ、自転車や家電製品など、新年の運試しにふさわしい豪華景品を多数ご用意しています。



■ 注目ポイント１.


“お米1,000kg”を一気に放出。今だからこそ喜ばれる実用品


目玉景品は、
2025年産 熊本県産米 合計1,000kg（5kg×200本）。




物価高が続く中、「必ず使える」「家計に助かる」実用品として、毎年高い反響をいただいている人気景品です。
ご家族連れはもちろん、幅広い世代が楽しめる内容となっています。



■ 注目ポイント２.


温泉・遊び・食事が“1枚のチケット”でつながる回遊型イベント


抽選チケットは、
キスケBOX内の対象店舗にて500円以上のご利用で1枚配布。
チケット3枚で1回抽選に参加できます。


対象店舗には、
温浴施設「伊予の湯治場 喜助の湯」をはじめ、
アミューズメント施設「KIT」「KIT PLAY」、麻雀「JAO」などが含まれ、館内を回遊しながら楽しめる設計が特徴です。




■ 注目ポイント３.


“年末から新春まで”楽しめるロングラン設計


チケット配布期間は
2025年12月22日（月）～ 2026年2月12日（木）。


年末年始の来館から、新春イベント本番まで、
長期間にわたってワクワク感が続くのも本企画の魅力です。




■ 開催概要


イベント名
キスケ ガラポン大抽選会


開催日
2026年2月13日（金）・14日（土）・15日（日）


開催時間
10:00～18:00


会場
キスケBOX 1階 特設ブース
（愛媛県松山市）


参加方法
対象店舗にて500円以上のご利用で抽選チケット1枚配布
※チケット3枚で1回抽選



■ キスケBOXについて


キスケBOXは、温浴・アミューズメント・飲食・エンターテインメントが一体となった
四国最大級の複合エンターテインメント施設です。




「日常に、ちょっとした非日常を。」をコンセプトに、地域に根ざしたイベントや体験型企画を通じて、世代を超えて楽しめる場づくりを続けています。




■ 2026年のスタートは“キスケで運試し”


新年の始まりに、楽しさ・驚き・実用性を兼ね備えたキスケならではの新春イベント。


2026年の運試しは、ぜひ「キスケ ガラポン大抽選会」でお楽しみください。





キスケは、地域の遊び・温浴・家族体験型エンターテインメントをアップデートし続ける企業として、
2030年に向けて、新規事業・体験開発・人材育成を一体化した取り組みを本格化させていきます。


藍美サウナやサ飯シリーズ、愛媛の音、子ども向け体験拡充など、
地域に根ざしたプロジェクトを引き続き推進しながら、
“地域に愛され、地域を元気にするエンタメ企業” として新たな価値を創造してまいります。



【会社概要】




会社名：キスケ株式会社
所在地：愛媛県松山市宮田町4
代表者：代表取締役 山路義則
事業内容：温浴・サウナ・宿泊・カラオケ・ボウリング・キッズパーク・パチンコ・不動産
MISSION：「遊びを通じて、喜びを創り続ける」
企業サイト：https://kisuke.com/



【本件に関するお問合せ先】
エンターテイメント事業部


田中 誠
電話：089-921-0133
メールアドレス：tanaka@kisuke.com