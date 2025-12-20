景品総額500万円超！ 2026年新春「キスケBOX ガラポン2026大抽選会」【愛媛県・松山市】

キスケ株式会社

キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市）が運営する総合エンターテインメント施設「キスケBOX」では、2026年2月13日（金）・14日（土）・15日（日）の3日間、新春恒例イベント「キスケ ガラポン大抽選会」を開催いたします。

本イベントは、キスケBOX内の温浴・アミューズメント・飲食施設を横断して参加できる人気企画で、

景品総額は500万円超。

2025年産・熊本県産米をはじめ、自転車や家電製品など、新年の運試しにふさわしい豪華景品を多数ご用意しています。

■ 注目ポイント１.

“お米1,000kg”を一気に放出。今だからこそ喜ばれる実用品

目玉景品は、

2025年産 熊本県産米 合計1,000kg（5kg×200本）。

物価高が続く中、「必ず使える」「家計に助かる」実用品として、毎年高い反響をいただいている人気景品です。

ご家族連れはもちろん、幅広い世代が楽しめる内容となっています。

■ 注目ポイント２.

温泉・遊び・食事が“1枚のチケット”でつながる回遊型イベント

抽選チケットは、

キスケBOX内の対象店舗にて500円以上のご利用で1枚配布。

チケット3枚で1回抽選に参加できます。

対象店舗には、

温浴施設「伊予の湯治場 喜助の湯」をはじめ、

アミューズメント施設「KIT」「KIT PLAY」、麻雀「JAO」などが含まれ、館内を回遊しながら楽しめる設計が特徴です。

■ 注目ポイント３.

“年末から新春まで”楽しめるロングラン設計

チケット配布期間は

2025年12月22日（月）～ 2026年2月12日（木）。

年末年始の来館から、新春イベント本番まで、

長期間にわたってワクワク感が続くのも本企画の魅力です。

■ 開催概要

イベント名

キスケ ガラポン大抽選会

開催日

2026年2月13日（金）・14日（土）・15日（日）

開催時間

10:00～18:00

会場

キスケBOX 1階 特設ブース

（愛媛県松山市）

参加方法

対象店舗にて500円以上のご利用で抽選チケット1枚配布

※チケット3枚で1回抽選

■ キスケBOXについて

キスケBOXは、温浴・アミューズメント・飲食・エンターテインメントが一体となった

四国最大級の複合エンターテインメント施設です。

「日常に、ちょっとした非日常を。」をコンセプトに、地域に根ざしたイベントや体験型企画を通じて、世代を超えて楽しめる場づくりを続けています。

■ 2026年のスタートは“キスケで運試し”

新年の始まりに、楽しさ・驚き・実用性を兼ね備えたキスケならではの新春イベント。

2026年の運試しは、ぜひ「キスケ ガラポン大抽選会」でお楽しみください。

キスケは、地域の遊び・温浴・家族体験型エンターテインメントをアップデートし続ける企業として、

2030年に向けて、新規事業・体験開発・人材育成を一体化した取り組みを本格化させていきます。

藍美サウナやサ飯シリーズ、愛媛の音、子ども向け体験拡充など、

地域に根ざしたプロジェクトを引き続き推進しながら、

“地域に愛され、地域を元気にするエンタメ企業” として新たな価値を創造してまいります。

【会社概要】

会社名：キスケ株式会社

所在地：愛媛県松山市宮田町4

代表者：代表取締役 山路義則

事業内容：温浴・サウナ・宿泊・カラオケ・ボウリング・キッズパーク・パチンコ・不動産

MISSION：「遊びを通じて、喜びを創り続ける」

企業サイト：https://kisuke.com/

【本件に関するお問合せ先】

エンターテイメント事業部

田中 誠

電話：089-921-0133

メールアドレス：tanaka@kisuke.com