愛犬と過ごす特別な週末｜入場無料「わたしのワンコマルシェ」大阪・岸和田WHATAWONで開催【12/27・28 】

毎月大人気開催！愛犬と一緒に楽しめるマルシェイベント

株式会社antiqua

毎月開催され、回を重ねるごとにファンが増えている「わたしのワンコマルシェ」が、

12月27日（土）・28日（日）に大阪・岸和田WHATAWONにて開催されます。

おしゃれなペットグッズや無添加おやつ、手仕事によるこだわりリードなど、愛犬との暮らしをもっと楽しくするアイテムが集まる、入場無料のイベントです。

「次はいつ？」「毎月楽しみにしている」そんな声も多く寄せられている、人気のマルシェイベントです。

イベント詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/category/event/event_insession/

2025年、今年最後の開催となる特別な2日間

今回の開催は、2025年最後の「わたしのワンコマルシェ」。

一年の締めくくりにふさわしい、特別感のある2日間となります。

本イベントの大きな魅力のひとつが、毎回変わる出店ラインナップ。

おやつ、アパレル、雑貨、ハンドメイドアイテムなど、

その日・その回で出会える商品が異なるため、何度訪れても新しい発見があります。

●前回買ったお店にまた会える楽しさ

●初めて出会うお店とのワクワク感

●飼い主さん同士の会話が自然と生まれ、愛犬をきっかけにした新しい交流が広がる時間

そんな体験も、このマルシェならではの魅力です。

マルシェを楽しんだあとは、併設のドッグランで思いきり走ったり、ワンちゃん同伴OKのフードホールで一緒にごはんを楽しんだり。

ショッピング、休憩、食事、そしてお散歩まで。

WHATAWONなら、朝から晩まで愛犬と一緒に“丸一日過ごせる”のも大きな魅力です。

初めての方も大歓迎 ！

これまで気になっていたけれど、まだ来たことがない方も大歓迎。

入場無料で、愛犬と一緒に気軽に立ち寄れるため、マルシェ初心者の方にもおすすめのイベントです。

会場をゆっくり散策しながら、今年最後の「わたしのワンコマルシェ」を、ぜひWHATAWONでお楽しみください。

▶▶開催概要

わたしのワンコマルシェ

開催日：2025年12月27日（土）・28日（日）

開催時間：10:00～17:00

会場：WHATAWON（大阪・岸和田）

入場料：無料

▶▶同時募集『わたしのワンコマルシェ』 出店者さま募集中

「わたしのワンコマルシェ」では、イベントを一緒に盛り上げてくださる出店者さまも募集中です。

ペット向けおやつ、ハンドメイド作品、アパレル、雑貨など、愛犬家に直接商品を届けたい方におすすめのマルシェです。



※出店申し込みフォーム

https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029135

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/

株式会社antiqua プレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/96544