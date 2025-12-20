加賀・山中温泉から新春お年玉【北陸3県限定】ガソリン券 or 館内利用券、新年を寿ぐ会席料理と嬉しい飲み放題、天然温泉、吉祥のおもてなし

株式会社H.P.D.コーポレーション

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿、吉祥やまなか（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、北陸三県の皆さまのご愛顧に感謝して、新年お年玉企画の宿泊プランを発売いたします。

吉祥やまなか :https://kissho-yamanaka.com/

2026年1月4日～3月31日の期間、プラン特典として1室に付き、ガソリン券2,000円または館内利用券3,000円のほか、ご夕食時の飲み放題をご用意。吉祥のおもてなしとともにご堪能ください。

加賀料理「べにはな」ライブキッチン加賀の台所鉄板焼レストラン「青竹」

ご夕食は客室タイプにより、加賀百万石の武家屋敷造りのお食事処でライブキッチンから届く会席料理、旅館では珍しい本格的な鉄板焼コースをお召し上がりいただけます。

「アフタヌーンティー」イメージ「ティーサービス」イメージ「加賀プリン」イメージ「色浴衣」イメージ

ご到着後には、目の前で焼き上げるパンケーキのアフタヌーンティー、九谷焼で愉しむドリンクサービス、加賀プリン、伝統芸能「山中節の夕べ」、豊富な色浴衣ほか、無料のおもてなしで優雅なひとときを。

「天然鰤しゃぶしゃぶ」イメージ 2,400円「オリジナルショップ」イメージ

館内利用券は、レストランでの天然鰤や輪島ふぐなどの別注料理やお飲み物、ショップでのお買い物にご利用いただけます。

「ロビーラウンジ」イメージ

芭蕉が愛したまろやかな湯にくつろぎ、新春を寿ぐごちそうに舌鼓をうち、伝統芸能や工芸品を愛で、美しい鶴仙渓に癒されて、新年の計を。夫婦で、家族で、友人と、ぜひお出かけください。

初春お年玉【北陸3県限定☆地元還元フェア】ガソリン券2,000円 or 館内利用券3,000円 ＆ 飲み放題付き

＜期 間＞ 2026年1月4日～3月31日

＜料 金＞ ご一泊 夕・朝食付き、お一人さま（渓流を望む和室）

28,000円～（4名1室）

29,000円～（3名1室）

31,000円～（2名1室）

＊税・サービス料込、入湯税150円別

＊曜日シーズン客室タイプUP料金あり

＜特 典＞

１.ガソリン券1室2,000円分（指定給油所）または、館内利用券1室3,000円分

２.ご夕食時に飲み放題付き

詳細を見る :https://go-hpd.reservation.jp/ja/hotels/hpd-kisshoyamanaka/plans/10179361?checkin_date=20260105&checkout_date=20260106&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1

＜夕 食＞ 客室タイプにより、会席料理または、鉄板焼コース

「べにはな」のどぐろ和牛会席

加賀料理べにはな :https://kissho-yamanaka.com/restaurant/benihana/

「青竹」加賀能登鉄板会席

鉄板焼「青竹」 :https://kissho-yamanaka.com/restaurant/aotake/

＜朝 食＞ 客室タイプにより

■「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）

加賀能登朝食 :https://kissho-yamanaka.com/restaurant/benihana/#lnk_r2鉄板ブレックファスト :https://kissho-yamanaka.com/restaurant/aotake/「貸切風呂」イメージ「ハッピーアワー」イメージ

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）クリアアサヒ or カクテル

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～21:30）

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」（7:00～10:00）

・選べる色浴衣＆帯、羽織、ストール、湯かご他

・浴衣の他にナイトウェア

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・ゆげ街道沿いのグループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡り

おもてなし :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/

■記念日のおもてなし（無料） ※3日前までに要予約

「アニバーサリーケーキ」イメージ「蓮根の蓮蒸し」イメージ

アニバーサリーケーキ、蓮根の蓮蒸し、記念写真、吉祥スパ10％OFF

・誕生日の記念月 および、前後1ヶ月以内

・ご長寿を迎えて1年以内

・結婚記念月 および、その前後1ヶ月以内

記念日 :https://kissho-yamanaka.com/anniversary/

◆加賀温泉郷「山中温泉」

「鶴仙渓」イメージ

加賀四湯のひとつで開湯1300年の山中温泉。松尾芭蕉が選ぶ「扶桑三名湯」の温泉地で、四季を通して風情のある街歩きが満喫できます。

「こおろぎ橋」イメージ

温泉街に沿って流れる「鶴仙渓」沿い1.3kmの遊歩道は、総檜造りの「こおろぎ橋」や「あやとりはし」など、自然の中で散策が楽しめます。毎年4～11月には、不動滝近くの風流な「川床」で山中出身の和の鉄人・道場六三郎氏監修の川床ロールや抹茶しるこ、加賀棒茶がいただけます。

総湯「菊の湯」イメージ

総湯「菊の湯」と山中座を中心に、九谷焼や山中漆器のギャラリー、地酒屋さんが軒を連ねる「ゆげ街道」。57種類から選べる「アイスストリート」やご当地グルメの食べ歩きもおすすめです。2024年3月「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がりアクセスが向上しました。

■吉祥やまなか

温泉大浴場「白鷺の湯」イメージ

名勝・鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」では三つ星を獲得。館内に山中塗、九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化が感じられる設えです。

かがり吉祥亭「百間の湯」イメージ

まろやかな湯はph値が高く、温泉大浴場や露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡りで楽しめます。

のどぐろ、甘海老、ズワイガニなどの海幸、能登牛、加賀野菜は、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでお召し上がりいただけます。

「吉祥スパ」イメージ

毎晩開催される伝統芸能「山中節の夕べ」公演、北陸最大級「吉祥スパ」では金箔（新陳代謝）・銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが、優雅な旅の癒しを演出します。

※無料の定時送迎バスで、JR加賀温泉駅より車で25分、小松空港より40分。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xpqHW5TONTw ]

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-977-166eecc27b65181cd93db413207f775c.pdf