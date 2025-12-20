【フランチャイザー必見】加盟店開発を加速させる。説明会スライド・企画書など、実務ですぐ使える『加盟希望者を集めるためのウェビナー施策5点セット』を無料公開

ショクサイ株式会社

ウェビナー運用代行サービス「まるごとウェビナー」を展開するショクサイ株式会社（代表取締役：辻本 大樹）は、フランチャイズ加盟店の拡大を目指すFC本部（フランチャイザー）向けに、加盟希望者を集めるためのウェビナー開催に必要な資料やノウハウをまとめた『加盟希望者を集めるためのウェビナー施策5点セット』の無料配布を開始いたしました。

5点セットを確認する :https://owned-media-club.com/webinar-matome-document-for-franchisor/

https://owned-media-club.com/webinar-matome-document-for-franchisor/

■ 資料公開の背景

昨今、フランチャイズ業界の加盟店募集において、対面の説明会に加え「オンライン事業説明会（ウェビナー）」が主流になりつつあります。全国から加盟希望者にアプローチできる一方で、本部の開発担当者からは「魅力的な説明会スライドが作れない」「参加者は集まるが、具体的な加盟検討につながらない」「開催までの準備や当日の運営フローが定まっていない」といった悩みが尽きません。 そこで当社は、数多くの法人ウェビナーを支援してきたノウハウをベースに、FC本部様がすぐに実務で活用できる実用的なテンプレート5点セットを作成いたしました。

■「加盟希望者を集めるためのウェビナー施策5点セット」の内容

本資料は、単なる読み物だけでなく、複製してすぐに業務で利用可能な「Googleスプレッドシート」「Googleフォーム」「PowerPoint」形式のテンプレートを含んでいます。

資料詳細ウェビナー入門 徹底ガイド

ウェビナーに取り組むべき理由や、失敗しないための全体フロー、成果につながる実践テクニックを網羅した入門書です。

ウェビナー企画書テンプレート

「誰に」「何を」「どう伝えるか」を整理するためのシートです。項目を埋めるだけで企画が固まり、社内稟議やチーム共有がスムーズになります。

ウェビナー向けスライド資料テンプレート

当日のタイムスケジュールに沿ったスライド構成済みテンプレートです。「注意事項」「自己紹介」「目次」「質疑応答」「アンケート依頼」など、必須スライドが網羅されており、作成時間を大幅に短縮できます。

参加者Webアンケートテンプレート

参加者の満足度や感想、次回への期待などを効率的に収集するためのアンケートフォームです。「コピーを作成」するだけで、すぐに自社用として利用可能です。

ウェビナー効果測定テンプレート

「申込率」「当日参加率」「アンケート回収率」「商談化率」など、ウェビナーの成果を定量的に計測するための管理シートです。目的に応じた指標（KPI）を可視化し、PDCAを回すために不可欠なツールです。

■こんな方におすすめ

・フランチャイズ加盟店を増やしたいが、集客や説明会の運営に課題があるFC本部様

・オンライン事業説明会を始めたいが、資料作成や準備の手順が分からない開発担当者様

・説明会後の追客（個別面談への誘導）を強化し、成約率を高めたい方

ウェビナー支援をご検討中の方はぜひ一度ショクサイ株式会社へお問い合わせください。無料でご提案させていただきます。

ショクサイ株式会社に無料で相談する :https://owned-media-club.com/contact-us/

https://owned-media-club.com/contact-us/

会社概要

・会社名：ショクサイ株式会社

・設立：2025年3月

・所在地：大阪府八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所2F インキュベートルーム

・事業内容：ウェビナー運用代行・コンサルティング

・代表者：代表取締役 辻本 大樹

・Webサイト：https://owned-media-club.com

・YouTube：https://www.youtube.com/@seminar.event.gengoka

・書籍：『顧客獲得型オンラインセミナーのやり方：専門性と人柄で仕事を受注するセミナーの技術（辻本 大樹・著）』

【本件に関するお問い合わせ先】

ショクサイ株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://owned-media-club.com/contact-us/