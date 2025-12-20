宝塚歌劇　雪組東京宝塚劇場公演『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』『Prayer～祈り～』千秋楽　ライブ中継開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン“美しすぎた男”の栄光と挫折を描くミュージカルと、祈りの声を歌と踊りで紡ぐ幻想的ショーの二本立て公演。雪組トップ娘役・夢白あやのラストステージ！サヨナラショーや退団者挨拶までを全国の映画館へ生中継！

宝塚歌劇団 雪組が2026年2月22日（日）に東京宝塚劇場（東京都）にて上演する、ミュージカル・ロマン『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』、プレジャー・ステージ『Prayer～祈り～』千秋楽の模様を、全国各地の映画館にてライブ・ビューイングいたします。

階級社会の続く18世紀末イギリス……それは海を隔てたフランスで、まもなく革命が起きようという時代……

父親の、過剰なまでの階級への執着と野心は、息子ジョージ・ブランメルを蝕み、歪めていく。

大学に進学したジョージは、その美貌と才覚で周囲の嫉妬を集めながらも、父の死を機に受け継いだ財産とその魅力を武器に“ボー・ブランメル”としての人生を歩み始める。洗練された身嗜みやファッション・センス、ウィットに富んだ言動で、上流階級への仲間入りを果たすが、過去の恋人との再会をきっかけに、彼の人生の歯車が狂い始める――。

“ダンディズムの祖”と称される男の栄光と挫折を描くミュージカル・ロマン。

同時上演の『Prayer～祈り～』は、古来より人々が捧げてきた平安や希望、愛などの祈りをテーマに、世界各地の祈りの声を歌と踊りで紡ぐ幻想的かつ祝祭的なショー。

さらに本公演は、この東京宝塚劇場公演千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団する雪組トップ娘役 夢白あやのラストステージとなります。ライブ中継では、公演の模様はもちろん、サヨナラショーや退団者挨拶まで、全国の映画館へ余すことなくお届けいたします。

雪組による華麗なるミュージカル・ロマンと“祈り”を捧げるステージの二本立て公演を、映画館でお楽しみください。

【公演】

ミュージカル・ロマン

『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』

作・演出／生田 大和

作曲／フランク・ワイルドホーン

プレジャー・ステージ

『Prayer～祈り～』

作・演出／中村 一徳

【出演】

宝塚歌劇団

〈雪組〉 朝美 絢、夢白 あや ほか

宝塚歌劇公式ホームページ

https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2025/beaubrummell/index.html

【ライブ・ビューイング実施概要】

《タイトル》

宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』『Prayer～祈り～』千秋楽 ライブ中継

《日 時》

2026年2月22日（日）13:30開演

《会 場》

映画館はライブ中継情報サイトにて後日発表

※開場時間は映画館によって異なります。

《料 金》

5,500円（全席指定／税込） ※サヨナラショーあり

※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

《チケット》

【先行抽選販売】

■インターネット：2025年12月28日（日）11:00 ～ 2026年1月26日（月）12:00

◎チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/beaubrummell-t-lv/ （PC、モバイル共通）

※お申込みは、おひとり様につき4枚まで。

【一般発売】

■インターネット・コンビニエンスストア：2026年2月14日（土）11:00 ～ 2月20日（金）12:00

◎チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/beaubrummell-t-lv/ （PC、モバイル共通）

◎全国のセブン-イレブン

■特別電話予約：2026年2月14日（土）11:00 ～ 2月16日（月）18:00

◎チケットぴあ：017-718-8161 （オペレーター対応 受付時間：10:00～18:00）

※特別電話予約のお支払い・発券はセブン-イレブンのみとなります。

※お申込みは、おひとり様につき4枚まで。

※一般発売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあヘルプ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのチケットお申込みには、事前にチケットぴあの会員登録（無料）が必要となります。

◎ぴあ新規会員登録について：https://ticket-account.pia.jp/pia/membmng/RegisterNormalAction.do

◎お申込みの流れについての詳細：https://t.pia.jp/pia/events/kageki-lv/

◎チケット発券店舗：セブン-イレブン https://www.sej.co.jp/shop/ ファミリーマート https://www.family.co.jp/store.html

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。

宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演

『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』『Prayer～祈り～』千秋楽 ライブ中継

情報サイト https://liveviewing.jp/beaubrummell-tokyo/

企画・制作：宝塚クリエイティブアーツ

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

■注意事項

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。場合によっては、拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※公演内容及び配役等に変更が生じた場合はご了承ください。

※著作権上の都合により、一部割愛となる可能性がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。