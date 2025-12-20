UXLINK Season 6がスタート

Happy Fair 合同会社

UXLINKは、Web3のマスアダプションを見据えた新フェーズ「Season 6」を正式に開始しました。

本シーズンでは、OAOG（One Account One Gas）・UXLINKステーキング・Fujicardの3つを軸に、Web3を「実際に使われ、広がっていくもの」へと進めるための基盤構築を行います。

Web3は次の段階へ

Web3はこれまで、価格変動や投機的な側面に注目が集まりがちでした。

しかし現在、その在り方は大きく変わりつつあります。

UXLINKが目指してきたのは、

人と人のつながり（Real World Social）を起点に、Web3が自然に成長していく仕組みをつくることです。

Season 6は、その取り組みの中でも重要な節目にあたります。

単なるキャンペーンではなく、今後、何億人ものユーザーがWeb3を利用するための土台を整えるフェーズとして位置づけられています。

マスアダプションに必要な3つの条件

Web3が本格的に広がるためには、次の3つが欠かせません。

- 迷わず使い始められること- 参加する意味や価値があること- 得た価値を現実の生活で使えること

Season 6では、この考え方を明確に整理し、3つの柱として実装しています。

Real World Socialを起点に、Web3が継続的に回り続けるエコシステムの構築を進めます。

Season 6のコアミッション

Season 6では、UXLINKのエコシステムを構成する3つの要素に、すべてのユーザーが参加できます。

これらは単なる「タスク」ではなく、Web3を持続可能な仕組みにするための基礎づくりです。

１. OAOG（One Account One Gas）

ひとつのアカウントでWeb3を使える世界へ

OAOGは、複数のブロックチェーンを利用する際に生じる複雑さを解消する仕組みです。

チェーンごとの違いを意識することなく、ひとつのアカウント感覚でWeb3にアクセスできる環境を提供します。

ミッション：OAOGを有効化

ブロックチェーンの違いを気にせず、Web3を利用する新しい体験を実現します。

２. UXLINKステーキング

ネットワークを支え、価値を育てる

強固なネットワークは、それを信じて支える参加者によって成り立ちます。

UXLINKのステーキングは、ユーザーとプロジェクトが同じ方向を向き、長期的に価値を育てていく仕組みです。

ミッション：＄UXLINKをステーク

報酬を得るだけでなく、UXLINKの基盤を支え、エコシステムの将来にも関与することができます。

３. Fujicard

暗号資産を日常で使える存在へ**

Web3に残された大きな課題のひとつが、

暗号資産を現実の生活で本当に使えるかどうかという点です。

Fujicardは、オンチェーン資産と日常の支払いをつなぎ、

暗号資産が「実際に使える価値」であることを示します。

ミッション：Fujicardを有効化

デジタル資産を、買い物や支払いにそのまま使える体験を提供します。

Season 6が持つ意味

Season 6では、UXLINKがこれまで積み重ねてきた技術が、結びついていく予定です。

- 使い始めやすさ（OAOG）- 価値の蓄積と保全（ステーキング）- 現実世界での利用（Fujicard）

この3つがそろうことで、継続し、広がり、一般ユーザーにも届くWeb3が形になります。

Season 6への参加は、報酬を得るためだけのものではありません。

これからのWeb3が本当に成立するかを、ユーザー自身が確かめる機会でもあります。

Season 6 参加はこちら

https://dapp.uxlink.io/season6