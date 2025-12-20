キスケグループ運営「シャトレーゼ今治駅前店」、 こども食堂へケーキを寄贈 4年連続の地域貢献活動として、全15施設・417名へ笑顔を届ける。【愛媛県・今治市】

キスケ株式会社2025年12月16日

キスケグループ運営「シャトレーゼ今治駅前店」、 こども食堂へケーキを寄贈 4年連続の地域貢献活動として、全15施設・417名へ笑顔を届ける

キスケグループ（本社：愛媛県松山市）の一員である株式会社呑吐樋（本社：愛媛県今治市）が運営する「シャトレーゼ今治駅前店」では、地域貢献活動の一環として、

こども食堂へのケーキ寄贈を実施いたしました。

本取り組みは今回で4年連続となり、

地域のこども食堂を通じて、子どもたちやご家族に“特別な時間”を届ける活動です。

■ ケーキを囲んで生まれる、笑顔と会話

寄贈先のこども食堂では、

「ケーキを囲んで楽しい時間を過ごせた」

「特別な気持ちになった」

といった声が寄せられ、会場は終始、和やかな雰囲気に包まれました。

シャトレーゼのケーキを通じて、

美味しさだけでなく、心が和らぐひとときを共有できたことを、

私たちも大変うれしく感じています。

■ エンターテインメントの力で、さらに広がる笑顔 キスパンサンタとのふれあいも実施

今回は、エンターテインメントのアップデートとして、

キスケグループのキャラクター**「キスパンサンタ」**もこども食堂を訪問しました。

普段、さまざまな事情を抱える子どもたちが、

キスパンとの交流を通じて見せてくれたとびきりの笑顔に、

スタッフ一同、胸が熱くなる場面もありました。

「遊び」や「ふれあい」が持つ力を、改めて実感する機会となりました。

2025年12月16日～25日にかけて、全15施設のこども食堂および高齢者介護施設など、合計417名の方々へ、シャトレーゼのケーキを順次お届けしてまいります。

■ 今後の取り組みについて

キスケグループおよび株式会社呑吐樋では、

今後もケーキと遊びを通じた地域貢献活動を継続し、

地域とのつながりを大切にした取り組みを進めてまいります。

子どもたちの笑顔が、

地域全体の元気につながるよう、

これからも“心に残る体験”を届けてまいります。

店舗名 :シャトレーゼ今治駅前店

住所 ：愛媛県今治市中日吉町1丁目甲668-1

電話 ： 0898-35-2244

営業時間：9:00～21:00

https://www.chateraise.co.jp/ec/default.aspx

運営会社

会社名 ： 株式会社 呑吐樋

本 社 ： 愛媛県今治市別宮町1丁目2-4

代表者 ： 代表取締役社長 山路 松平

URL ： hhttps://dondobi.com/