キスケグループ運営「シャトレーゼ今治駅前店」、 こども食堂へケーキを寄贈 4年連続の地域貢献活動として、全15施設・417名へ笑顔を届ける。【愛媛県・今治市】
2025年12月16日
キスケグループ（本社：愛媛県松山市）の一員である株式会社呑吐樋（本社：愛媛県今治市）が運営する「シャトレーゼ今治駅前店」では、地域貢献活動の一環として、
こども食堂へのケーキ寄贈を実施いたしました。
本取り組みは今回で4年連続となり、
地域のこども食堂を通じて、子どもたちやご家族に“特別な時間”を届ける活動です。
■ ケーキを囲んで生まれる、笑顔と会話
寄贈先のこども食堂では、
「ケーキを囲んで楽しい時間を過ごせた」
「特別な気持ちになった」
といった声が寄せられ、会場は終始、和やかな雰囲気に包まれました。
シャトレーゼのケーキを通じて、
美味しさだけでなく、心が和らぐひとときを共有できたことを、
私たちも大変うれしく感じています。
■ エンターテインメントの力で、さらに広がる笑顔 キスパンサンタとのふれあいも実施
今回は、エンターテインメントのアップデートとして、
キスケグループのキャラクター**「キスパンサンタ」**もこども食堂を訪問しました。
普段、さまざまな事情を抱える子どもたちが、
キスパンとの交流を通じて見せてくれたとびきりの笑顔に、
スタッフ一同、胸が熱くなる場面もありました。
「遊び」や「ふれあい」が持つ力を、改めて実感する機会となりました。
2025年12月16日～25日にかけて、全15施設のこども食堂および高齢者介護施設など、合計417名の方々へ、シャトレーゼのケーキを順次お届けしてまいります。
■ 今後の取り組みについて
キスケグループおよび株式会社呑吐樋では、
今後もケーキと遊びを通じた地域貢献活動を継続し、
地域とのつながりを大切にした取り組みを進めてまいります。
子どもたちの笑顔が、
地域全体の元気につながるよう、
これからも“心に残る体験”を届けてまいります。
店舗名 :シャトレーゼ今治駅前店
住所 ：愛媛県今治市中日吉町1丁目甲668-1
電話 ： 0898-35-2244
営業時間：9:00～21:00
https://www.chateraise.co.jp/ec/default.aspx
運営会社
会社名 ： 株式会社 呑吐樋
本 社 ： 愛媛県今治市別宮町1丁目2-4
代表者 ： 代表取締役社長 山路 松平
URL ： hhttps://dondobi.com/