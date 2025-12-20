キスケグループ運営「シャトレーゼ今治駅前店」、 こども食堂へケーキを寄贈 4年連続の地域貢献活動として、全15施設・417名へ笑顔を届ける。【愛媛県・今治市】

キスケ株式会社

2025年12月16日

キスケグループ（本社：愛媛県松山市）の一員である株式会社呑吐樋（本社：愛媛県今治市）が運営する「シャトレーゼ今治駅前店」では、地域貢献活動の一環として、
こども食堂へのケーキ寄贈を実施いたしました。




本取り組みは今回で4年連続となり、
地域のこども食堂を通じて、子どもたちやご家族に“特別な時間”を届ける活動です。




■ ケーキを囲んで生まれる、笑顔と会話


寄贈先のこども食堂では、
「ケーキを囲んで楽しい時間を過ごせた」
「特別な気持ちになった」
といった声が寄せられ、会場は終始、和やかな雰囲気に包まれました。




シャトレーゼのケーキを通じて、
美味しさだけでなく、心が和らぐひとときを共有できたことを、
私たちも大変うれしく感じています。




■ エンターテインメントの力で、さらに広がる笑顔 キスパンサンタとのふれあいも実施


今回は、エンターテインメントのアップデートとして、
キスケグループのキャラクター**「キスパンサンタ」**もこども食堂を訪問しました。




普段、さまざまな事情を抱える子どもたちが、
キスパンとの交流を通じて見せてくれたとびきりの笑顔に、
スタッフ一同、胸が熱くなる場面もありました。




「遊び」や「ふれあい」が持つ力を、改めて実感する機会となりました。




2025年12月16日～25日にかけて、全15施設のこども食堂および高齢者介護施設など、合計417名の方々へ、シャトレーゼのケーキを順次お届けしてまいります。




■ 今後の取り組みについて


キスケグループおよび株式会社呑吐樋では、
今後もケーキと遊びを通じた地域貢献活動を継続し、
地域とのつながりを大切にした取り組みを進めてまいります。




子どもたちの笑顔が、
地域全体の元気につながるよう、
これからも“心に残る体験”を届けてまいります。





店舗名　 :シャトレーゼ今治駅前店
住所　　：愛媛県今治市中日吉町1丁目甲668-1
電話　　： 0898-35-2244
営業時間：9:00～21:00
https://www.chateraise.co.jp/ec/default.aspx



運営会社


会社名　：　株式会社 呑吐樋
本　社　：　愛媛県今治市別宮町1丁目2-4
代表者　：　代表取締役社長　山路　松平
URL　　：　hhttps://dondobi.com/