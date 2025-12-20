大賞賞金20万円！第８回「夏井いつきのおウチde俳句大賞」作品大募集！（2025年12月20日から2026年2月28日まで）

株式会社朝日出版社

株式会社朝日出版社は、2025年12月20日（土）から、2026年2月28日（土）まで、人気TV番組『プレバト!!』でおなじみの俳人・夏井いつき氏が選者を務める、第８回「おウチde俳句大賞」作品を募集いたします。

第７回 おウチde俳句大賞 授賞式の様子（2025年５月31日開催）。夏井いつき 氏（左）、家藤正人 氏（右）

おウチde俳句大賞は、「病気やケガ、育児、介護などで外出がままならない人たちにも、おウチで俳句を楽しんでほしい」という夏井いつき氏の思いから、創設されました。

昨年に引き続き、高齢者向け住宅の企画・運営をしている、株式会社 長谷工シニアウェルデザイン様より特別協賛をいただき、「毎日凸凹部門」も募集いたします。

「毎日凸凹部門」とは・・・

毎日の生活の中には大きな、あるいは小さな凸凹があります。

嬉しいこと、楽しいこともあれば、つらいこと、悲しいこともあるのが人生。

そんな凸凹が繰り返される人生すべてが俳句のタネです。

例えば、高齢者住宅にご入居されている方やそこで働くスタッフの方、ご自宅で暮らす方、そのご家族など、それぞれたくさんの凸凹な毎日があります。

毎日凸凹部門では、高齢者住宅に限らずシニア世代ならではの日々、またシニア世代に関わる方々の凸凹な日々を綴る一句を、募集します。ぜひご投句ください。

リビング、台所、寝室、玄関、風呂、トイレ、毎日凸凹（まいにちでこぼこ）の７つのテーマから、家の中で感じたことや思ったことを、五・七・五のリズムにのせて自由に表現していただき、ふるってご応募ください。

『夏井いつきの俳句添削事典』（2026年1月30日発売予定）表紙イメージ★★「毎日凸凹部門」応募者限定！ 夏井先生の直筆サイン入り書籍『夏井いつきの俳句添削事典』プレゼント★★

「毎日凸凹部門」に投句した方の中から、抽選で20名様に直筆サイン入り書籍『夏井いつきの俳句添削事典』（2026年1月30日発売予定）をプレゼントします！ 応募を希望される方は、「毎日凸凹部門」に投句し、同投句フォーム内の「サイン本プレゼントキャンペーンに応募する」にチェックを入れてご応募ください。また、応募者全員に、夏井いつき先生のインタビュー記事が掲載された、広流誌「間楽5号」（2026年1月発行）とご案内の資料をお送りいたします。

たくさんのご応募お待ちしております！

第７回 おウチde俳句大賞 受賞作品

受賞者の方々と記念撮影

◆大賞

リビング部門

母割りし窓を片付け終え、時雨

家守らびすけ

◆台所部門 最優秀賞

素麺ずばばお気持ちっていくらだろ

ざぼん子

◆寝室部門 最優秀賞

長き夜の眼玉の奥に脳がある

加里かり子

◆玄関部門 最優秀賞

表札よりでかいセコムのシール師走

水越千里

◆風呂部門 最優秀賞

ごきぶりと全裸で向かひ合つてゐる

嶋村らぴ

◆トイレ部門 最優秀賞

ウォシュレットぽぽぽぽ終戦記念の日

水豚庵

◆毎日凸凹部門 特別賞

ココロの誤作動／日を向かぬヒマワリ

沢拓庵

待つ夫に今日の落葉を拾いたり

知代子

父がつけ春に忘れたわたしの名

背番号７

東風もなし行くあてもなし休診日

千里おんち

葉桜や今日も生き延びたからマル

真夏の雪だるま

妻と逢ふ日課のけふのさくら餅

南井 俊輔

ふんわりと冬のカルピス運ぶ夜

ぎん

古妻にゴボ天譲るおでんかな

加藤多作

転居する話に尾鰭山笑ふ

美与

祭壇に七つのランク菊日和

ナノコタス

▼優秀賞、佳作は以下、公式サイトにて掲載しております。

https://ouchidehaiku.com/contents/932408

応募期間

2025年12月20日（土）～ 2026年２月28日（土）

応募テーマ（部門）

１. リビング

２. 台所

３. 寝室

４. 玄関

５. 風呂

６. トイレ

７. 毎日凸凹

※夏井いつき氏が講師を務めるオンライン俳句教室「おウチde俳句くらぶ」有料会員の方は、上記７部門において何句でもご応募いただけます。有料会員以外の方のご応募は、上記７部門のうち１部門限定です。２部門以上に応募された場合、選考の対象になりませんのでご了承ください。

賞

・大賞（１名）： 賞金20万円、記念盾

・各テーマ賞（「リビング部門」「台所部門」「寝室部門」「玄関部門」「風呂部門」「トイレ部門」の計６名）： 賞金５万円、記念盾

※大賞は上記６テーマ賞の中から授賞式当日に選出され、テーマ賞賞金5万円を含む20万円を贈呈します。

・特別賞「毎日凸凹部門」（10名）： 賞金１万円、記念盾

結果発表

・授賞式（2026年６月開催予定）と「おウチde俳句くらぶ」のサイトにて、入賞・入選作品を発表いたします。

・授賞式イベントの詳細につきましては、2026年４月下旬以降、webサイト「おウチde俳句くらぶ」、およびメールマガジンにてご案内いたします。

※今後の状況によっては変更や中止とする場合がございます。詳細につきましては、webサイト「おウチde俳句くらぶ」またはメールマガジンにてご確認ください。

詳細・応募はこちら :https://ouchidehaiku.com/contents/1011971ネット投句のみ。上記リンク先の専用投句フォームよりご応募ください

選者プロフィール

夏井いつき氏夏井いつき

俳人。１９５７年生まれ。松山市在住。俳句集団「いつき組」組長。第８回俳壇賞、第44回放送文化基金賞、第72回日本放送協会放送文化賞、第４回種田山頭火賞受賞。俳句甲子園創設に携わる。松山市「俳句ポスト３６５」等選者。ＭＢＳ『プレバト!!』俳句コーナーなど各メディアで幅広く活躍。著書に『夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業』（PHP研究所）、『超辛口先生の赤ペン俳句教室』『夏井いつきのおウチde俳句』、句集『伊月集 龍』『伊月集 梟』『伊月集 鶴』（小社刊）等多数。