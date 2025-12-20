MSI、ドスパラ限定販売のB860チップセット搭載マザーボード　「PRO B860M-B WIFI」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のIntel(R) Core(TM) Ultra 200Sシリーズプロセッサー対応のB860チップセット搭載マザーボード 「PRO B860M-B WIFI」 をドスパラ限定で発売いたしました。価格は税込18,980円です。

【PRO B860M-B WIFI】 税込18,980円

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B860M-B-WIFI

【PRO B860M-B WIFIの主な特徴】

- ホワイトシルバーのヒートシンクを搭載したシンプルデザインのMicro-ATXマザーボード- 最新の高速SSDに対応可能なM.2 Gen5スロットを搭載- 最新の高性能GPUに対応するPCIe 5.0 x 16スロットを搭載- GPUの脱着が簡単になるようロッククリップを大型化したEZ PCIe CLIP IIを搭載- 指で押すだけでM.2 SSDの取り付けができるEZ M.2 CLIP IIが付属- 5G LAN + Wi-Fi 7を搭載し、有線・無線ともに高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

