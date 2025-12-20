【ショコラティエ パレドオール】2026年バレンタインのテーマは、“日本のおいしさ探求！”

写真拡大 (全3枚)

株式会社オヴァールリエゾン

株式会社オヴァールリエゾン（本社：大阪府吹田市、代表取締役 三枝俊介）が展開するショコラ専門店「ショコラティエ　パレドオール」では、2026年のバレンタインシーズンに、全国の百貨店と直営店にて「日本のおいしさ探求」がテーマのコレクションBOXをシリーズ展開いたします。




【日本のおいしさ】シリーズ




“日本のおいしさ探求“をテーマに、日本各地で生産される素材を厳選して作ったコレクションBOX。


「果（くだもの）」「実（みのり）」「茶（ちゃ）」「香（かおり）」「酒（さけ）」の５種に分類し、素材で日本列島を旅するような心弾むコレクションを作りました。


自給率1％未満の国産胡麻は希少な喜界島産、岐阜の鍾乳洞の湧水で育まれたわさび、屋久島の手造り甕仕込みの麦焼酎など、どのBOXを選んでも興味深い素材がならびます。


ショコラのフォルムや、コーティングチョコレートにも工夫を加え、トッピングやプラリネで食感にもこだわったアイテムがずらり。


カカオ豆の選別・焙煎・搾油まで手掛ける自家製チョコレートを駆使し、素材に負けずお互いを引き立て合うショコラが詰まったBOXに「日本のおいしさ」と名付けました。


生産者の方々の丁寧なものづくりに感謝を込めたショコラは、バレンタインの贈り物にも、自分のためのご褒美ショコラとしてもおすすめです。


カカオの香リと共に“日本のおいしさ“が詰まったショコラをご堪能ください。




商品名：日本のおいしさ「茶（ちゃ）」／「果（くだもの）」／「実」（みのり）／「香」（かおり）／「酒（さけ）」


内容量：各種５個入


税込価格：4,320円（本体価格：4,000円）


販売場所： ショコラティエ　パレドオール東京店・銀座店・大阪店


　　　　　 アルチザン　パレドオール清里店


　　　　　 ショコラティエ　パレドオール ブラン




《イベント出展での販売期間と場所》


【関東地区】


1月21日（水）～2月14日（土）


■新宿高島屋　11階　アムール・デュ・ショコラ


1月23日（金）～2月15日（日）


■京王百貨店　新宿店　7階　KEIO チョコレート・マーケット


1月28日（水）～2月14日（土）


■東武百貨店　池袋店　8階　ショコラ・マルシェ


■三越日本橋本店　7階　スイーツコレクション


1月28日（水）～2月15日（日）


■伊勢丹　立川店　7階　ショコラモード


1月31日（土）～2月15日（日）


■伊勢丹新宿店　本館6階　サロン・デュ・ショコラ〈PART3〉


2月2日（月）～2月14日（土）


■明治屋　高輪ストアー


2月4日（水）～2月14日（土）✳︎イベントスペースにて開催


■松屋銀座　8階　銀座バレンタイン・ワールド


■明治屋　恵比寿ストアー


2月6日（金）～2月14日（土）


■明治屋　広尾ストアー　　


■丸ビル1階　丸キューブ　特設会場




【東海地区】


1月16日（金）～2月14日（土）


■ジェイアール名古屋タカシマヤ　10階　アムール・デュ・ショコラ




【関西地区】


1月17日（土）～2月14日（土）


■あべのハルカス近鉄本店　ウィング館9階　バレンタインショコラコレクション


■京都高島屋S.C.　7階　アムール・デュ・ショコラ


1月20日（火）～2月15日（日）


■ジェイアール京都伊勢丹　10階　サロン・デュ・ショコラ


1月21日（水）～2月14日（土）


■阪急うめだ本店　9階　バレンタインチョコレート博覧会


1月22日（木）～2月14日（土）


■大阪タカシマヤ　7階　アムール・デュ・ショコラ




【九州地区】


1月21日（水）～2月14日（土）


■博多阪急　8階　バレンタインフェスタ




＊店舗によって取り扱う種類は異なります。




【ブランド紹介：ショコラティエ　パレドオール】

2004年、シェフ三枝俊介が創設した日本のショコラティエ。「カカオの本質を深く追求する」理念のもと、カカオ豆の選別・焙煎からチョコレートづくりまでを一貫して手がける“Bean to Bar”の先駆けです。ビター、ミルク、ホワイトチョコレートを自社製造し、香りと余韻を引き出す独自の“チョコレートライブラリー”を構築。現在は東京・大阪・山梨で5店舗を展開し、五感で楽しむショコラの世界を提案しています。




【会社概要】

社名：株式会社オヴァールリエゾン


所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1-28-3


代表取締役：三枝俊介


URL：https://www.palet-dor.com


ONLINESHOP：https://palet-dor.ocnk.net


Instagram：https://www.instagram.com/palet_dor/






【店舗情報　詳細】

■ショコラティエ　パレドオール


東京店 〒100-6501東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F


　　　　/ TEL 03-5293-8877


銀座店 〒104-0061 東京都中央区銀座5-7-10　EXITMELSA 1F


　　　　/ TEL 03-5962-8787


大阪店 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 4F


　　　　/ TEL 06-6341-8081


＊パレスタ（自動販売機）は、ハービスPLAZA ENT B1に設置しています。


■アルチザン　パレドオール（清里店）


〒407-0301　山梨県北杜市高根町清里朝日ヶ丘3545-931　/ TEL 0551-48-5381


■ショコラティエ　パレドオール　ブラン（青山店）


〒107-0062　東京都港区南青山1-1-1　青山ツイン東館B1F　/ TEL 03-3470-0613


＊パレスタ（自動販売機）は店舗前に設置しています。