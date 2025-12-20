【新店舗】クォーク｜ロレックスの人気モデル、コスモグラフデイトナが銀座に集結。「クォーク銀座店デイトナサロン」が2025年12月20日(土）オープン
ロレックス専門店としてヴィンテージから最新モデルまでを扱い、全国に20店舗を展開する株式会社クォーク（東京都台東区 代表取締役：福原健太郎）は、2025年12月20日、東京都中央区銀座に同社初となるロレックスの特定モデル専門店として「クォーク銀座店デイトナサロン」をオープンしました。
クォーク銀座店デイトナサロンが2025年12月20日にオープン
ロレックス専門店として30年近い歴史があるクォークにおいても、特定モデルだけを集めた店舗は同店が初めて。最新モデルのRef.126500LNはもちろん、定番のアイスブルーから希少なレインボー、ル・マン、メテオライトのみならず、トリプルカレンダー機能を搭載した幻のプレ・デイトナRef.6036キリーなど、約200本のデイトナが勢ぞろいしています。
またオープン記念として新品7本、中古品4本の特価品をご用意しているほか、デイトナビーチのセット販売や手巻きデイトナの代表格であるポール・ニューマンモデルの販売も行っております。
自他ともに認めるデイトナ好きの店長はじめ、デイトナに精通した時計好きのスタッフがお待ちしておりますのでにお気軽にお声がけください。
デイトナサロン内観
展示商品例
店内の様子
デイトナ年表と商品展示例
クォーク銀座店デイトナサロン｜店舗概要
■店舗名
クォーク銀座店デイトナサロン
■住所
〒104-0061
東京都中央区銀座8-8-8 銀座888ビル1F
■電話番号
TEL：03-6274-6909
FAX：03-6274-6929
■営業時間
11:00-19:30
店舗URL：https://www.909.co.jp/daytona_salon/
株式会社クォーク｜会社概要
■社名
株式会社クォーク
■代表者
代表取締役社長 福原健太郎
■本社住所
〒110-0005
東京都台東区上野6-3-1
■設立
1998年4月
■資本金
1000万円
■主要取引銀行
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、商工中金他
■古物商番号
東京都公安委員会 第３０４３９０５０６７２２号
公式サイトURL：https://(https://watchnian.com/shop/store/o026015/)www909.co.jp/
店舗一覧URL：https://www.909.co.jp/shoplist.html
公式Facebook：https://www.facebook.com/909.co.jp
公式YouTube：https://www.youtube.com/user/909Quark
クォークについて
クォークは1998年に誕生したロレックス専門店です。「REAL」を理念に本物の時計を本物のサービスで提供しています。特に真贋には力を入れており、バイヤーの経験値だけに頼らず、時計職人、科学的アプローチも取り入れ、現行品はもちろん、ヴィンテージロレックスにおいても質の高いロレックスの販売と買取を行っております。北海道から九州まで全国に店舗を構えており、ロレックス専門店として日本屈指の品揃えと高い品質のロレックスをご用意しております。
ウォッチニアングループ｜企業概要
ウォッチニアングループは、高級ブランド品の販売・買取・輸出入などを手がける日本のリユース企業グループです。かつては「一風騎士（いっぷうきし）」というブランド名でしたが、2022年に「WATCHNIAN（ウォッチニアン）」へと刷新いたしました。当グループは、フェアで信頼できるグローバル市場の実現を目指し、腕時計を中心とした高級ブランド品の循環をデザインすることで、社会の豊かさと地球環境の持続可能性に貢献することをミッションとしています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/112400/table/28_1_244f00962c28260d4139e462a2a51609.jpg?v=202512200321 ]