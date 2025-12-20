SIRUPが登場！女性ファッション雑誌『Oggi』が開催する音楽イベント「Oggi LIVE」を3月3日（火）に開催

株式会社小学館

小学館が発刊する女性ファッション雑誌『Oggi』の音楽連載「働く私にMusik」。そこからリアルな場へと飛び出したライブイベント「Oggi LIVE」の、第3回が開催決定！ 最高の音楽と楽しいトークを、素敵な食事とお酒とともにご堪能いただけます。ゲストにSIRUPさんを迎え、MCサッシャさんとともに、最高の“お仕事帰りライブ”をお送りします。

美味しい料理と音楽を素敵な空間で楽しめる！「Oggi LIVE」に参加しませんか？

疲れた気持ちを癒してくれたり、落ち込んだ心を励ましてくれたり…働く私たちにとって、音楽は日々の生活に欠かせないコンテンツ。素敵なサウンドをつくりだすアーティストの皆さんから、明日を頑張るヒントをもらえたら--とOggiで始まったのが、ラジオDJ・サッシャさんのナビゲートによる音楽連載「働く私にMusik」です。

2021年9月号から続く人気連載を、Oggi読者の皆さんに体感していただきたい！ そんな想いから、仕事帰りに、素敵な食事と一緒に心地よいサウンドとトークを楽しめるスペシャルライブイベントを企画。第1回目の平原綾香さん、第2回目の大塚 愛さんに続く第3回ゲストは、SIRUPさんに決定しました！

いつもよりちょっぴりおしゃれをして、お仕事帰りに一夜限りのスペシャルライブを楽しみませんか？

SIRUPさんが第3回「Oggi LIVE」のゲスト！ ライブMCとして、ラジオDJのサッシャさんも登場

「Oggi LIVE」の記念すべき第3回のゲストにお迎えするのは、ネオソウルやR&BにゴスペルとHIPHOPを融合した、ジャンルにとらわれず洗練されたサウンドで現代音楽シーンを牽引するSIRUPさん。国内での人気はもちろん、海外アーティストとのコラボ曲をリリースしている他、数々のタイアップソングも手がけ、2024年には中華圏最大の音楽賞「GMA」に楽曲がノミネートするなど、世界を舞台に活躍。ラップと歌を自由に行き来するボーカルスタイルで、おしゃれなチルサウンドをお届けします。

SIRUPの歌声を生演奏バックで堪能できる「Oggi LIVE」をMCとして盛り上げるのは、音楽連載「働く私にMusik」のナビゲーター役でもある、人気ラジオDJ・サッシャさん。ライブの合間には、おふたりの軽快な掛け合いを楽しめるトークタイムも。アーティストとしての仕事へのこだわりや隠れたエピソードを聴くことで、きっと「自分も頑張ろう！」と感じられるはず。



ムードたっぷりな会場で特別感を味わえる！恵比寿「BLUE NOTE PLACE」でライブを開催

前回までに引き続き「Oggi LIVE」を開催するのは、恵比寿ガーデンプレイス内にある「BLUE NOTE PLACE」。

シックかつ開放的なムードの中で食と音楽がシンクロする、注目のダイニングです。「BLUE NOTE PLACE」ならではのモダンラグジュアリーな空間と高音質のライブで、じっくりとライブを楽しめます。

コース料理orビュッフェを楽しめる！ 今回からステージ至近距離のSS席も新登場！

吹き抜け2階建てで開放的な空間が広がっている「BLUE NOTE PLACE」。当日は、コースまたはビュッフェ料理やドリンクも提供！ 心地いい音楽とトークとともに、五感でスペシャルなライブイベントを体感できます。

コース料理orビュッフェを楽しめる！ 今回からステージ至近距離のSS席も新登場！

吹き抜け2階建てで開放的な空間が広がっている「BLUE NOTE PLACE」。当日は、コースまたはビュッフェ料理やドリンクも提供！ 心地いい音楽とトークとともに、五感でスペシャルなライブイベントを体感できます。

チケットの種類は、前回同様コース料理を提供する1階席(S席)、ビュッフェ料理をお楽しみいただける2階席(A席)はそのままに、今回から「1階席前方」のSS席が新登場！ SS席は目の前にステージがあり、超至近距離でSIRUPさんのパフォーマンスをご鑑賞いただけます。

1階席で提供するコース料理（第2回目開催時の様子）

音楽と食事をゆったり味わいたい人は1階で、ちょっぴりカジュアルにイベントを体感したい人は2階で…と自分に合ったスタイルでライブをお楽しみください。

第1回のビュッフェのお料理SS席は最前列！ 至近距離で演奏をお楽しみいただけます。

また、1・2階ともにフリードリンク制なので、お酒とともに食と音楽を存分に満喫できます！

イベント概要・チケット料金・応募要項はこちら！

【イベント概要】

「Oggi LIVE」

開催日時：2026年3月3日(火) 開演19:00(開場17:00)

開催場所：BLUE NOTE PLACE

東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス

https://www.bluenoteplace.jp

問い合わせ先：Oggi LIVE事務局(業務委託先：David J. Production株式会社)

oggilive@davidjpro.com

※お問い合わせで取得した個人情報は問い合わせ対応以外では使用しません。



【応募はこちらから】

https://livepocket.jp/e/oggilive3rd

【チケット料金】

・SS席(1階席前方) 着席でのお料理提供／33,000円(税込)

・S席(1階席) 着席でのお料理提供／22,000円(税込)

・A席(2階席) 立ち見・ビュッフェでのお料理提供／16,500円(税込)

※いずれもフリードリンク制

【募集応募締切】1月12日（月・祝）23:59

・抽選予約申込は1回あたり1券種のみです。複数の券種の抽選予約に申込みを希望するお客様は複数回のお申込が必要となります。

・複数の券種の抽選予約を申し込まれた場合当選はSS>S>Aの順に優先され、当選は1券種のみです。

・一緒に参加されたい方がいる場合は、同伴者を記載の上、お申し込みください。一組最大 2 名までのお申し込みとなります。ただし、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

・イベント当日の最終受付時間は20:00です。

・ウイルス等の感染症対策は万全にして実施をいたします。ご参加いただく方には、後日、 当日の感染対策をお知らせいたします。

・当選者には1月16日(金)までにOggi LIVE事務局よりご連絡いたします。

・お料理・お飲み物のご提供は18:00からを予定しております。