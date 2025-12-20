コメリパワー黒埼店 オープン記念アルビレックス新潟 選手撮影会イベント開催！
ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、12月27日（土）に、コメリパワー黒埼店のオープンを記念して、撮影会イベントを開催いたします。
このたび、12月27日（土）に、先日オープンしたコメリパワー黒埼店のオープンを記念して、撮影会イベントを開催いたします。当日は、早川史哉選手・内山翔太選手が登場し、イベントを盛り上げます。
皆さまのご来店・ご参加をお待ちしております！
【参加人数】
先着100組様限定
【撮影会日時】:
12月27日（土）11:00～12:00
※混雑状況につき開始時刻を早める場合がございます。
【参加方法】
当日、コメリパワー黒埼店にて商品を税込3,000円以上ご購入いただいたレシート1枚につき1回、撮影会にご参加いただけます。
整理券をお受け取りいただきましたら、撮影会開催時間内に撮影場所までお越しください。なお、整理券の番号は撮影の順番を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
【撮影会会場】
コメリパワー黒埼店店内（950-1101 新潟県新潟市西区山田6番、営業時間 本館9:00～20:00）
【注意事項】
・サイン対応は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
・参加券1枚につき、最大4名様までご参加いただけます。
・撮影はグループでカメラまたはスマートフォン1台のみとさせていただきます。
・お子様を選手にお預けしての撮影はご遠慮ください。
・参加選手、撮影時間は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
＜コメリについて＞
地域の日々を、明るくしていきたい。
地域のライフラインでありたい、と願うコメリは
地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、
いざという時の頼りとなるのはもちろん、
地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。
コメリがあることで 暮らしがアップデートし、
そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。
コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。
「ここにコメリがあって、よかったね」
全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。
私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。
オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx
公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/
＜会社概要＞
社名：株式会社コメリ
設立：1962年7月
資本金：188億2百万円
代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎
本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1
事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営
株式上場：東京証券取引所 プライム市場
店舗数：1,227店舗(2025月11月30日現在)
北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府7、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26