【いわきFC】田坂和昭 氏、スポーツダイレクター就任のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたびいわきFCは、田坂和昭 氏が2026シーズンよりスポーツダイレクターに就任することとなりましたので、お知らせいたします。

【田坂和昭（Kazuaki TASAKA）】

|生年月日

1971年8月3日（54歳）

|出身

広島県

|選手歴

1994年～1998年：ベルマーレ平塚

1999年：清水エスパルス

2000年～2002年：セレッソ大阪





|代表歴

1995年～1999年：日本代表

|指導歴・職歴

2003年：セレッソ大阪U-18 コーチ

2004年～2005年：セレッソ大阪コーチ

2006年～2010年：清水エスパルス コーチ兼サテライト監督

2011年～2015年5月：大分トリニータ監督

2015年7月～8月：清水エスパルス ヘッドコーチ

2015年8月～2015年12月：清水エスパルス 監督

2016年：松本山雅FC コーチ

2017年～2018年：福島ユナイテッドFC 監督

2019年～2021年：栃木SC監督

2023年：ギラヴァンツ北九州 監督

2024年～：上武大学監督

|資格

JFA Proライセンス

|コメント

「このたび、2026シーズンよりスポーツダイレクターに就任することになりました。田坂和昭です。

クラブの理念と歴史を尊重しながら、選手・スタッフ・地域の皆さまと共に、さらなる成長と価値創造に取り組んでまいります。

競技力の向上はもちろん、クラブ全体が一体となって進化できる環境づくりを推進し、未来につながる強い組織作りに貢献してまいります。

今後とも、あたたかいご支援・ご声援のほどよろしくお願いいたします」