【いわきFC】田坂和昭 氏、スポーツダイレクター就任のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
このたびいわきFCは、田坂和昭 氏が2026シーズンよりスポーツダイレクターに就任することとなりましたので、お知らせいたします。
【田坂和昭（Kazuaki TASAKA）】
|生年月日
1971年8月3日（54歳）
|出身
広島県
|選手歴
1994年～1998年：ベルマーレ平塚
1999年：清水エスパルス
2000年～2002年：セレッソ大阪
1995年～1999年：日本代表
|指導歴・職歴
2003年：セレッソ大阪U-18 コーチ
2004年～2005年：セレッソ大阪コーチ
2006年～2010年：清水エスパルス コーチ兼サテライト監督
2011年～2015年5月：大分トリニータ監督
2015年7月～8月：清水エスパルス ヘッドコーチ
2015年8月～2015年12月：清水エスパルス 監督
2016年：松本山雅FC コーチ
2017年～2018年：福島ユナイテッドFC 監督
2019年～2021年：栃木SC監督
2023年：ギラヴァンツ北九州 監督
2024年～：上武大学監督
|資格
JFA Proライセンス
|コメント
「このたび、2026シーズンよりスポーツダイレクターに就任することになりました。田坂和昭です。
クラブの理念と歴史を尊重しながら、選手・スタッフ・地域の皆さまと共に、さらなる成長と価値創造に取り組んでまいります。
競技力の向上はもちろん、クラブ全体が一体となって進化できる環境づくりを推進し、未来につながる強い組織作りに貢献してまいります。
今後とも、あたたかいご支援・ご声援のほどよろしくお願いいたします」