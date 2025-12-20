結婚６年、子ナシ夫婦、セックスレス。「フウフヤメマスカ？」１～３巻が全電子書店にて本日同時発売

株式会社コミックルーム

株式会社コミックルーム（本社：東京都文京区、代表取締役社長：石橋和章）は、弊社が企画・制作する電子マンガ「フウフヤメマスカ？」単行本1~3巻について、弊社が取引している全電子書店より同時発売することをお知らせいたします。

フウフヤメマスカ？あらすじ

(C)️サエグサケイ/宮口ジュン/COMIC ROOM

詩織(36)と賢吾(34)は結婚6年目に突入する子ナシ夫婦。職場結婚した夫との仲は良好だが、男女の関係は薄れ、セックスレスとなって1年が経過しようとしていた。子どもが欲しい詩織は、一念発起し“妊活“を開始。しかし、通院に投薬と努力する詩織に対し、賢吾は協力的な態度を見せようとしない。詩織がそんな夫に鬱憤を貯める一方、賢吾も“妊活“することに対し、不満を募らせていた。妊活をきっかけに、開いていく夫婦の心の距離。そんな中、賢吾の元に一通のメールが届く。それはなんと、忘れられない元カノ・藤本 沙耶からの連絡だったー。家族の最小単位“夫婦”あなたは夫婦続けますか? それとも・・・やめますか──・・?

単体ストア販売のみで累計販売額２億円を突破

2024年12月に電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」にて独占先行配信を開始した本タイトルですが、単体ストアのみで累計販売額２億円を突破、女性人気ランキング1位を獲得しました。

本日12月20日より単行本、全電子書店解禁！

多大な反響をいただきました本作「フウフヤメマスカ？」は、本日12月20日(土)より単行本1~3巻の全電子書店同時発売を開始いたします。

株式会社コミックルームは、これからも「最高の漫画を作る」という理念を下に、沢山の読者様にご満足いただける作品を提供できるよう邁進して参ります。

【フウフヤメマスカ？】（COMIC ROOM）

作画：サエグサケイ

原作：宮口ジュン

出版社：コミックルーム

【株式会社コミックルーム】（https://comic-room.com）

小学館『裏サンデー』『マンガワン』の創刊編集長だった石橋和章が立ち上げた漫画制作スタジオ。代表作に『TSUYOSHI 誰も勝てないアイツには』『フウフヤメマスカ？』『恋の奈落』『売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛される』など。作家の発掘、育成をモットーとし日本の漫画文化の発展に貢献していきます。