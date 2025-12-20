【Renta!】推しBL布教コンテスト開催！

株式会社パピレス（東証スタンダード 3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2025年12月20日（土）に、『Renta!限定推しBL布教コンテスト』を公開しましたことを発表いたします。



　この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）では、2025年12月20日（土）より、『Renta!限定企画 推しBL布教コンテスト』を公開いたしました。




　推しBL布教コンテストはRenta!で配信中の対象作品の中から好きな作品を選び、X上でハッシュタグ「#推しBL布教コンテスト」を付けて布教コメントを投稿していただく企画です。




　今回はBL情報サイト「ちるちる」を運営する株式会社サンディアス様にご協力いただき、応募いただいた中から「これは読みたくなる！」という布教コメントをBLソムリエ様とRenta!スタッフで選定し、大賞・特別賞を決定いたします！




　大賞・特別賞を受賞された方にはRenta!で使えるポイントをプレゼント！


さらにRenta!サイト内で作品とコメントをセットでご紹介するほか、布教コメントを使用した”布教バナー”を制作してRenta!サイト内などに掲出いたします。


あなたの推しBLを布教するチャンス！ぜひ奮ってご応募ください。




■募集期間


2025年12月20日（土）～ 2026年1月4日（日）




■結果発表


2026年2月27日（金）予定




■対象作品


Renta!で配信中のBLコミックのうち、2024年1月1日以降に1巻が配信された作品


※Renta!作品ページにて配信日をご確認いただけます。




■応募方法


対象作品からお好きな作品を選んで布教コメントを作成し、「#推しBL布教コンテスト」のハッシュタグを付けてXで投稿すれば応募完了！


字数制限はないので、短くても長くてもOK！テキストに収まりきらない場合は画像で投稿してもOKです♪



■受賞内容・賞品


【大賞（1名）】


賞品


・Renta!で使える10,000ポイント分のギフトコード


・布教コメントを使用した布教バナーを掲出



※布教バナー例

【特別賞（5名）】


賞品


・Renta!で使える5,000ポイント分のギフトコード


・布教コメントを使用した布教バナーを掲出


※キャンペーン参加前に必ず特設ページの注意事項をご確認ください。




特設ページ内でBLソムリエ様のコメント例も掲載中。皆様からの熱い推しBL布教コメントをお待ちしております！




『Renta!限定企画 推しBL布教コンテスト』詳細はこちらから


https://renta.papy.co.jp/cnt/?ac=a-r2052c15cf1&pg=%2Frenta%2Fsc%2Ffrm%2Fpage%2Foriginal%2Fbc_recommend2025.htm(https://renta.papy.co.jp/cnt/?ac=a-r2052c15cf1&pg=%2Frenta%2Fsc%2Ffrm%2Fpage%2Foriginal%2Fbc_recommend2025.htm)



■キャンペーン情報
1/4（日）まで対象オススメ作品の割引キャンペーンを実施中！この機会にぜひ、新たな推しBLを探してみてくださいね♪




さらに、Xではフォロー&リポストキャンペーンも実施中！
Renta!公式BLアカウントをフォロー&キャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で30名様にPayPayポイントなどがえらべるセレクトギフトをプレゼント♪




また、フォロー&リポストキャンペーン参加後に、ハッシュタグ「#推しBL布教コンテスト」を付けてコメントをXに投稿した方の中から抽選で20名様にRenta!で使える801ポイント分のギフトコードが当たるWチャンスも実施いたします！


Xキャンペーン詳細はRenta!BL公式アカウント（https://x.com/Renta_BL）をご確認ください。




年末年始はRenta!で推しBL探し&布教をして盛り上がりましょう！




株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。





■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について


URL：https://renta.papy.co.jp/



　「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。


　現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1


　価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。


　なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。



※1　閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。





【会社概要】


　■会社名　　株式会社パピレス


　■代表者　　代表取締役　松井　康子


　■資本金　　4億1,446万円


　■設　立　　1995年3月31日


　■所在地　　〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町3-12　紀尾井町ビル


　■TEL　　　03-6272-9533（代表）


　■FAX　　　03-6272-9563


　■URL　　 https://papy.co.jp/corp_site/


　■事業内容　電子書籍販売



【本件に関するお問い合わせ】


　■会社名　　株式会社パピレス


　■担当　　　広報担当


　■TEL　　　03-6272-9533


　■FAX　　　03-6272-9563


　■Email　　press@papy.co.jp