【Renta!】推しBL布教コンテスト開催！

株式会社パピレス（東証スタンダード 3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2025年12月20日（土）に、『Renta!限定推しBL布教コンテスト』を公開しましたことを発表いたします。

この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）では、2025年12月20日（土）より、『Renta!限定企画 推しBL布教コンテスト』を公開いたしました。

推しBL布教コンテストはRenta!で配信中の対象作品の中から好きな作品を選び、X上でハッシュタグ「#推しBL布教コンテスト」を付けて布教コメントを投稿していただく企画です。

今回はBL情報サイト「ちるちる」を運営する株式会社サンディアス様にご協力いただき、応募いただいた中から「これは読みたくなる！」という布教コメントをBLソムリエ様とRenta!スタッフで選定し、大賞・特別賞を決定いたします！

大賞・特別賞を受賞された方にはRenta!で使えるポイントをプレゼント！

さらにRenta!サイト内で作品とコメントをセットでご紹介するほか、布教コメントを使用した”布教バナー”を制作してRenta!サイト内などに掲出いたします。

あなたの推しBLを布教するチャンス！ぜひ奮ってご応募ください。

■募集期間

2025年12月20日（土）～ 2026年1月4日（日）

■結果発表

2026年2月27日（金）予定

■対象作品

Renta!で配信中のBLコミックのうち、2024年1月1日以降に1巻が配信された作品

※Renta!作品ページにて配信日をご確認いただけます。

■応募方法

対象作品からお好きな作品を選んで布教コメントを作成し、「#推しBL布教コンテスト」のハッシュタグを付けてXで投稿すれば応募完了！

字数制限はないので、短くても長くてもOK！テキストに収まりきらない場合は画像で投稿してもOKです♪

■受賞内容・賞品

【大賞（1名）】

賞品

・Renta!で使える10,000ポイント分のギフトコード

・布教コメントを使用した布教バナーを掲出

※布教バナー例

【特別賞（5名）】

賞品

・Renta!で使える5,000ポイント分のギフトコード

・布教コメントを使用した布教バナーを掲出

※キャンペーン参加前に必ず特設ページの注意事項をご確認ください。

特設ページ内でBLソムリエ様のコメント例も掲載中。皆様からの熱い推しBL布教コメントをお待ちしております！

『Renta!限定企画 推しBL布教コンテスト』詳細はこちらから

https://renta.papy.co.jp/cnt/?ac=a-r2052c15cf1&pg=%2Frenta%2Fsc%2Ffrm%2Fpage%2Foriginal%2Fbc_recommend2025.htm(https://renta.papy.co.jp/cnt/?ac=a-r2052c15cf1&pg=%2Frenta%2Fsc%2Ffrm%2Fpage%2Foriginal%2Fbc_recommend2025.htm)

■キャンペーン情報

1/4（日）まで対象オススメ作品の割引キャンペーンを実施中！この機会にぜひ、新たな推しBLを探してみてくださいね♪

さらに、Xではフォロー&リポストキャンペーンも実施中！

Renta!公式BLアカウントをフォロー&キャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で30名様にPayPayポイントなどがえらべるセレクトギフトをプレゼント♪

また、フォロー&リポストキャンペーン参加後に、ハッシュタグ「#推しBL布教コンテスト」を付けてコメントをXに投稿した方の中から抽選で20名様にRenta!で使える801ポイント分のギフトコードが当たるWチャンスも実施いたします！

Xキャンペーン詳細はRenta!BL公式アカウント（https://x.com/Renta_BL）をご確認ください。

年末年始はRenta!で推しBL探し&布教をして盛り上がりましょう！

株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。

■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について

URL：https://renta.papy.co.jp/

「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。

現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1

価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。

なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。

※1 閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。

【会社概要】

■会社名 株式会社パピレス

■代表者 代表取締役 松井 康子

■資本金 4億1,446万円

■設 立 1995年3月31日

■所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル

■TEL 03-6272-9533（代表）

■FAX 03-6272-9563

■URL https://papy.co.jp/corp_site/

■事業内容 電子書籍販売

【本件に関するお問い合わせ】

■会社名 株式会社パピレス

■担当 広報担当

■TEL 03-6272-9533

■FAX 03-6272-9563

■Email press@papy.co.jp