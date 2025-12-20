「理想を、ローンで叶えるという贅沢。」一生ものの誓いを支える、工房Smith札幌本店からの冬の贈り物。24回払いまでの金利負担「0円」キャンペーン開始

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、手作り結婚指輪・婚約指輪の「工房Smith札幌本店」は、2025年12月19日（金）より2026年1月15日（木）までの期間限定で、ブライダルローンの金利手数料を最大24回まで全額負担する特別キャンペーンを実施いたします。

■ キャンペーン実施の背景

予算を理由に「本当に欲しいデザイン」を諦めてほしくない

結婚指輪。それは、これから長い人生を共にするおふたりが、初めて一緒に作り上げる「形ある約束」です。新しい生活の準備には、どうしても多くの費用がかかります。現実的な予算を前に、「本当はもっとこうしたいけれど…」と、デザインや品質を少しずつ妥協してしまうカップル様をこれまで多く見てまいりました。

しかし、指輪はこれから毎日、左手の薬指で輝き続けるもの。「あの時、予算で諦めなくてよかった」と、10年後も20年後も愛せる指輪を作っていただきたい。 そんな願いを込めて、通常はお客様のご負担となる「分割手数料（金利）」を私たちが肩代わりさせていただくことにいたしました。

■ キャンペーン概要

内容： ブライダルローン最大24回払いまでの分割手数料無料

期間： 2025年12月19日（金）～ 2026年1月15日（木）

対象： 期間中に結婚指輪、または婚約指輪をご成約いただいたお客様

実施店舗： 工房Smith札幌本店

■ キャンペーン活用例

本キャンペーンでは、最大24回払いまでの分割手数料が無料となります。 例えば、おふたりでこだわりの詰まった70万円の指輪をお作りになる場合、通常であれば約50,000円（※）もの手数料がかかりますが、本キャンペーン適用でご負担は0円になります。（※最大手数料7.2%の場合）この浮いた5万円は、おふたりで少し贅沢な温泉宿へ泊まることなどに活用してください。

■ 店長コメント

日々、多くのお客様の指輪作りをお手伝いする中で、『本当はこのデザインにしたいけれど、予算が……』というお声を耳にすることがあります。

結婚指輪は、10年、20年と時が経つほどに価値が増していくものです。その指輪を見るたびに、作った時の楽しさや、お互いを想う気持ちを思い出してほしい。だからこそ、数万円の差で、今、一番気に入ったデザインを諦めてほしくないのです。

今回の無金利キャンペーンは、お二人の『理想』を叶えるための後押しになればと思い企画しました。月々の負担を抑えながらも、一生胸を張って着け続けられる最高の指輪を、ぜひ工房Smith札幌で。

■ ご予約・お問い合わせ

完全ご予約制となっておりますので下記、リンクからご予約下さいませ。

https://coubic.com/smithsapporo/4916020#pageContent

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄東西線「西11丁目」駅 3番出口から徒歩3分

※ご制作のお客様限定で駐車場料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌１F

営業時間：

9:00～19:00

（レイトコース 18:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR「札幌」駅から徒歩5分

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１F

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

google Map

https://maps.app.goo.gl/oiy2vU8exUiDkBvc6

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com/