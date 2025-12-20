JANCTION「Vienna Startup Package」に採択、FinTech Week Viennaに参加

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、プロジェクト名「JANCTION」、以下「当社」）は、ウィーン市公式スタートアップ支援機関 Vienna Business Agency が提供する支援プログラム「Vienna Startup Package」に採択されたこと、ならびに欧州有数の金融イノベーションイベント「FinTech Week Vienna」に参加したことをお知らせいたします。

「Vienna Startup Package」は、ウィーンの経済および技術発展に貢献する、高成長かつイノベーション主導のスタートアップを対象とした競争型支援プログラムです。当社は、分散型GPUインフラを核とする事業モデルの強度、イノベーション性、そしてフィンテックおよびデジタルトランスフォーメーション拠点としてのウィーンとの高い親和性が評価され、採択に至りました。本プログラムを通じて、資金的支援に加え、戦略的なコンサルティングやウィーンのスタートアップ・エコシステムへのアクセスなどの支援を受け、今後の成長加速を目指します。

当社CTOのベルント・ホレリット（Dr. Bernd Hollerit）は、次のように述べています。

「ウィーンは、エコシステムの広がりと整備された規制環境を背景に、暗号資産・ブロックチェーン領域における欧州の重要なハブとして存在感を高めています。」

また当社は、本プログラム採択に伴い開催された「FinTech Week Vienna」に参加し、金融機関、規制当局、投資家、法律専門家、スタートアップ関係者など、多様なステークホルダーと交流しました。イベント期間中は、当社の取り組みや構想を紹介するとともに、市場動向や規制トレンドに関する知見を交換し、オーストリアおよび欧州フィンテック・コミュニティとの関係構築を進めました。

当社CTO ベルント・ホレリットが、Vienna Business Agency 国際ビジネス責任者 Christian Frey 氏より Vienna Startup Package を受領

Vienna Business Agency 国際ビジネス責任者の Christian Frey 氏は、次のようにコメントしています。

「ウィーンは、企業や才能にとって刺激的な機会に満ちています。エネルギーと熱意にあふれ、私たちは彼らをこの街に迎える準備ができています。」

Vienna Business Agencyからの採択および FinTech Week Vienna への参加は、当社のフィンテック・エコシステムにおける立ち位置を強化するとともに、ウィーンを起点とした国際的な事業展開を推進する重要なステップとなります。当社は今後も、欧州およびグローバル市場に向けた取り組みを加速してまいります。

Vienna Startup Packageについて

「Vienna Startup Package」は、Vienna Business Agencyが主催するスタートアップ支援プログラムです。国際的なスタートアップを対象に、ネットワーキング支援、ビジネスコーチング、専門家とのマッチングなどを通じて、ウィーンでの事業展開および成長を支援しています。



公式サイト：https://vienna.business/vienna-startup-package/

FinTech Week Viennaについて

「FinTech Week Vienna」は、決済、ブロックチェーン、規制、金融リテラシー、サイバーセキュリティなど、フィンテック領域の多様なテーマを扱う欧州有数のイベント群です。



参考ページ：https://fintechaustria.org/sample-page/fintechweek-vienna-2025/

JANCTIONとは

「JANCTION」は生成AIを活用した製品等を開発する中小企業向けに、正確で追跡可能なデータ入力を提供し、個人情報やプライバシーを保護する独自のブロックチェーンを開発運営しています。また、将来的な枯渇が懸念される計算資源（GPU）を分散再配置によって新たな価値を提供する分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」を展開することで、生成AI製品の品質向上、コスト削減、Web3へのシームレスな展開を支援しています。

さらに、プライバシーを担保し匿名化されたデータを提供可能な分散型データベース「Jasmy Personal Data Locker」や、デバイス管理と生産性を同時に実現する世界初の「ブロックチェーンPC」を始めとするプロダクトを展開するジャスミー株式会社が発行する、時価総額4,000億円超（2024年12月時点）の日本最大級の暗号資産「JASMY」の、最初のインキュベーションプロジェクトです。

