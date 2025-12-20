【 西日本初 】憧れのアイスクリーム屋さんで仕事体験♪ 『コールド・ストーン・クリーマリー』が、カンドゥー大日に12/20（土）OPEN!!

株式会社ホットランドホールディングス

コールド・ストーン・クリーマリー(http://www.coldstonecreamery.co.jp/) を国内で展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）は、2025年12月20日（土）、西日本初進出となる仕事体験テーマパーク 「カンドゥー大日（Kandu Dainichi）」 内に、アイスクリームクルー体験べニュー 『コールド・ストーン・クリーマリー(https://www.kandu.co.jp/dainichi/activity/activity-5712/)』 をオープンいたします。

コールド・ストーン・クリーマリー 体験べニュー外観

今回の出店は、イオンモール幕張新都心、イオンモール新利府に続く、カンドゥー内3号店目であり、待望の “西日本初出店” となります。

パークのエントランスを入って左奥に位置する 『コールド・ストーン・クリーマリー』 のべニューでは、子どもたちは「アイスクリームクルー」として、当ブランドならではの “歌いながらアイスクリームを作る” 仕事体験ができます。-9℃に冷やした石板の上で、お客さまの注文に合わせたアイスクリームとミックスイン（フルーツやお菓子等）を組み合わせてオリジナルアイスクリームを作り出す過程を通じ、子どもたちの「創造性」を刺激します。そして、誰かをハッピーにすることで、自分自身もハッピーになる「Make People Happy」というコールド・ストーン・クリーマリーの想いを子どもたちに感じてもらうことがテーマです。

さらに、べニュー横にはコールドストーンの “パフェアイスクリーム自動販売機” を設置。店舗の人気メニューをパフェアイスクリームにアレンジした本商品は、自社工場にて、ひとつひとつ丁寧に手作業で製造。濃厚なアイスクリームに、フルーツやホイップクリーム、ソースなどをトッピングした見た目も華やかな一品です。仕事体験の思い出に、ぜひお子さまと一緒にお楽しみください。

【 「コールド・ストーン・クリーマリー カンドゥー大日店」店舗概要 】

コールド・ストーン・クリーマリー パフェアイスクリーム自動販売機 イメージ

店舗名：コールド・ストーン・クリーマリー カンドゥー大日店(https://www.kandu.co.jp/dainichi/activity/activity-5712/)

オープン日：2025年12月20日（土）

場所：カンドゥー大日（〒570-0016 大阪府守口市大日東町1-18 イオンモール大日イオン棟3階）

アクセス：OsakaMetro谷町線・大阪モノレール「大日駅」すぐ

べニュー名称：アイスクリームクルー

仕事内容：歌いながら楽しく、オリジナルアイスクリーム作り体験

公式HP：https://www.kandu.co.jp/dainichi/

※施設の詳細内容につきましては、カンドゥー大日 公式HPをご確認ください

■カンドゥーについて

親子三世代で楽しみながら、様々な仕事体験ができるテーマパーク「カンドゥー」。パーク内には、約30の仕事体験（アクティビティ）が用意されており、お子さまが憧れの仕事を楽しみながら疑似体験できるほか、疑似通貨「カッチン」を使用し、お買い物したり、銀行に預けたりするなど、仕事を通して様々な社会体験を学ぶことができる施設です。

■コールド・ストーン・クリーマリーについて

カンドゥー大日 イメージパース

コールド・ストーン・クリーマリー（又は、コールドストーン）は、1988年アメリカで誕生した体験型アイスクリームブランドです。ご注文をいただいてから、アイスクリームとナッツやフルーツなどのお好きなミックスイン（トッピングの呼称）を、 “-9℃” に冷やした石板の上で混ぜ合わせ、お客様だけの 「オリジナルアイスクリーム」 をご提供します。ブランド最大の特長として、お客様に 「ハッピーなひと時」 をお過ごしいただけるよう、クルー（従業員）たちが心を込めた “接客” と、目の前で商品を仕上げるパフォーマンス（リクエストに応じた “歌” のサービス）でおもてなしいたします。 “歌” のサービスは、お客様のご希望・ご気分に合わせて対応しますので、お気軽にクルーまでお声がけください。

【 公式オンラインショップ 】

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hotlandnetstore/a5b3a1bca5.html

【 公式アカウント 】

・Instagram https://www.instagram.com/coldstonejapan/

・X（旧Twitter）https://x.com/ColdStone_Japan

※画像は全てイメージ

『コールド・ストーン・クリーマリー』 は、ホットランドグループの 「 “ぜったいうまい!!食” を通じて、ほっとしたひと時を実感していただきたい」 という理念のもと、コールドストーンらしいアイスクリームを通じて、笑顔（ハッピー）を届けられるお店づくりを目指してまいります。