カワサキプラザ『Ninja ウィンタークーポンキャンペーン』実施中

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）が展開するカワサキプラザネットワークでは、全国のカワサキプラザで"Ninja ZX-6Rシリーズ"及び“Ninja 1000SX/1100SXシリーズ”の新車をご成約いただいた方に、5万円分の部品用品購入サポートクーポンをプレゼントする「Ninja ウィンタークーポンキャンペーン」を実施中です。

URL：https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2025_ninjawinter/

Ninjaウィンタークーポンキャンペーン

■キャンペーン概要

対象期間中、カワサキプラザで“Ninja ZX-6Rシリーズ“及び“Ninja 1000SX/1100SXシリーズ”（2026年モデル対象外）の新車をご成約いただいた方に、カワサキプラザアパレルやパーツ・アクセサリーの購入にご利用いただける5万円分のクーポンをプレゼントいたします。

■対象期間

2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）

■対象モデル

・Ninja ZX-6Rシリーズ（2024年、2025年モデル）

・Ninja 1000SX シリーズ

・Ninja 1100SX シリーズ（2025年モデル）

詳しい製品情報はカワサキモータースジャパンホームページ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)をご覧いただくか、全国のカワサキプラザまでお問い合わせください。

■利用可能店舗

・カワサキ プラザ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■キャンペーンサイト

Ninja ウィンタークーポンキャンペーン(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2025_ninjawinter/)

■その他

※本サポートの適用にはキャンペーン期間中に対象モデルをご成約のうえ車両登録まで完了いただく必要がございます。

※クーポンの利用期限は2026年2月27日（金）までです。

※掲載写真の車体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。

■カワサキ プラザについて

全国94店舖のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。



また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

▽お近くのカワサキ プラザ検索はこちら(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/kawasaki_jpn

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/