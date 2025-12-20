京都における日本画新人賞「京都 日本画新展2026」作品展 2月6日(金)開幕

株式会社京都新聞社

京都新聞は西日本旅客鉄道株式会社と共同主催で、日本画を志す、創造性あふれた若い人材の活動を奨励し、京都の文化の発展に寄与することをめざす日本画新人賞「京都 日本画新展」の作品展を、京都市下京区の美術館「えき」KYOTOにて開催します。

「京都日本画新展」は、日本画を志す若手作家の創作活動の奨励・支援を目的として2008年度に創設され、以来若手日本画家たちの自由な表現の場として、また同世代作家たちとの研さんの場として毎年開催してきました。本年も受賞作をはじめ、推薦を受けた20～40歳代までの30作家の意欲的な新作を、推薦委員を務める日本画家の作品とともに一堂に展観します。伝統と文化が今なお根づく京都から、作家たちとともに作り上げる日本画の「今」をご覧ください。

○展覧会概要

「京都 日本画新展2026」

【日 時】

2026年2月6日（金）～2月15日（日）計10日間

午前10:00～午後7:30（最終日は午後5:00まで）

※会期中無休、入館は閉館の30分前まで

【会 場】

美術館「えき」ＫＹＯＴＯ（ジェイアール京都伊勢丹７階隣接）

【入館料】

無料

【主 催】

西日本旅客鉄道株式会社、京都新聞

【共 催】

京都府、京都市、京都商工会議所

【後 援】

京都府教育委員会、京都市教育委員会、ＫＢＳ京都、エフエム京都

○出品作家によるギャラリートーク

出品作家が作品について解説するギャラリートークを、会期中の土・日・祝日を中心に実施します。作品の背景や作家の想いなど、作品展や作品の新たな見方や楽しみ方が広がる機会です。ぜひご参加ください。

※詳細は下記ホームページでお知らせします。

(http://event.kyoto-np.co.jp/event/shinten2026.html)

○受賞作品

（１）大 賞

○作者名 中村 勇太（なかむら・ゆうた）

○作品名 一笑図

和紙、岩絵具、水干絵具、墨、箔、金泥

（２）優秀賞 : ２点

○作者名 波賀野 文子（はがの・ふみこ）

○作品名 邂逅

高知麻紙、岩絵具

○作者名 堀 花圭（ほり・はるか）

○作品名 One day-waterfalls-

麻紙、岩絵具

（３）奨励賞 : ３点

奨励賞・京都府知事賞

○作者名 吉原 拓弥（よしはら・たくや）

○作品名 生々瑞芽

綿布彩色、岩絵具、水干絵具、墨、金属箔、胡粉、雲母

奨励賞・京都市長賞

○作者名 植田 吏（うえだ・つかさ）

○作品名 影見

ステンレス、和紙、墨

奨励賞・京都商工会議所会頭賞

○作者名 土淵 麻衣（どぶち・まい）

○作品名 相

○出品者

高知麻紙、岩絵具、水干絵具、箔、コンテ

岩井晴香、植田吏、宇野加奈子、奥野久美子、小熊香奈子、上岡奈苗、川島美樹、北川麗、虞梦芝 、倉谷優羽、小林美野理、小山大地、坂口鈴音、田口涼一、竹村花菜、千坂尚義、土淵麻衣、冨永拓眞、中田柚香、中村勇太、西川礼華、野一色優美、波賀野文子、服部由空、原田有希、福井悠、古川功晟、堀花圭、吉川大介、吉原拓弥

※五十音順、敬称略

○推薦委員

石股 昭（奈良芸術短期大学教授）

雲丹亀利彦（京都精華大学教授）

大沼 憲昭（嵯峨美術大学名誉教授）

川嶋 渉（京都市立芸術大学教授）

西久松吉雄（成安造形大学名誉教授）

村居 正之（大阪芸術大学教授）

※五十音順、敬称略

○選考委員

内田あぐり（日本画家、武蔵野美術大学名誉教授）

大野 俊明（日本画家、成安造形大学名誉教授）

澤田 瞳子（小説家、同志社大学客員教授）

下出祐太郎（蒔絵師、京都産業大学名誉教授）

村上 良子（紬織作家、重要無形文化財保持者）

※五十音、敬称略

【お問い合わせ】

事務局：京都新聞ＣＯＭ営業局事業部

TEL:075(255)9757／FAX:075(255)9763（平日午前10時-午後5時）