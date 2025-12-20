『この世界には死亡フラグが多すぎる！』にてクリスマスイベント「れんれんの聖夜のおしごと」開催

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、Plott Gamesが運営する『この世界には死亡フラグが多すぎる！』にて、期間限定のクリスマスイベント「れんれんの聖夜のおしごと」を開催することをお知らせいたします。

イベント期間中は、ミッションをクリアすることでイベントアイテム「恋するギフト」を獲得できます。「恋するギフト」はイベント交換所にて、SRスタイル「恋愛フラグ[聖夜の乙女]」や「天界コイン」などの豪華アイテムと交換することが可能です。

■ 恋愛フラグの新衣装スタイル「恋愛フラグ[聖夜の乙女]」が登場！

イベント開催期間中、新衣装スタイル「恋愛フラグ[聖夜の乙女]」がSR・SSRの2種類でゲーム内で登場します。

SRスタイルは、期間限定のイベント交換所にてイベントで入手できる「恋するギフト」と交換したり、期間限定のログインボーナスで入手することができます。

SSRスタイルは、期間限定の3ステップガチャから入手することができます。

・開催期間：12月20日（土）4:00～2026年1月9日（金）3:59

・報酬交換期間：12月20日（土）4:00～2026年1月15日（木）3:59

■ 『この世界には死亡フラグが多すぎる！』概要

・タイトル：この世界には死亡フラグが多すぎる！

・価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

・対応OS：iOS/Android

・開発・運営：株式会社Plott

・権利表記：(C)︎Plott Inc.

・公式X：https://x.com/konofla

・App Store/Google Play：https://onelink.to/konofla_x

本作は、仲間たちを強くして、死亡フラグ回収の旅を続ける放置RPG。一人前の死神になるために、フラグちゃんが 迫りくる”てんし”たちを退け、死神としての仕事を完遂する物語です。

メインストーリー

主人公は、死亡フラグの立った人間の魂を回収することを生業とする見習い死神、通称「フラグちゃん」。 そんなある日、上司である神様から呼び出され以下の宣告を受けてしまう。

「君、このままだとクビだね」

この言葉を皮切りに、フラグちゃんが一人前の死神へと成長するための冒険が始まるのであった。

■ 『全力回避フラグちゃん!』について

『全力回避フラグちゃん!』 は2019年にYouTubeチャンネルを開設したショートアニメです。何の変哲もない男・モブ男の前に現れた死亡フラグちゃんこと「死神No.269」。そんな2人が繰り広げるドタバタコメディです。2022年にはKADOKAWA MF文庫Jからライトノベルを出版、2023年にはコミックス展開もスタートしました。現在、YouTubeチャンネル登録者数は232万人（2025年12月時点）を突破し、より一層の拡大を目指すIPです。

YouTube：https://www.youtube.com/@flag__chan

X：https://x.com/flag__chan

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/