uka Moon study2026の先行予約が開始！限定セットも！

株式会社ウカ




この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は2025年12月20日よりuka Moon study 2026の予約販売をスタートします。



2022年に新月のリズムで誕生したmoon study。2026年は、エネルギーに満ちた”満月”のリズムに合わせて古くから使われている満月の名前×星座の意味からインスピレーションを受けたカラー。



予約がスタートするのは、1月3日（土）に発売するuka Moon study 3/Janとuka top coat Moon Shineの限定カラー2色、そしてukakau（公式オンラインストア）限定のフルムーンスターターセット。2026年、ネイルケアをがんばるあなたにお届けする、自爪を労わりながら、健やかで美しい爪を育てたい方におすすめのスターターセットです。忙しい日々の中でも、満月のサイクルに合わせて爪と手を労わって。




【予約販売について】


12月20日～ukaのメンバーズクラブukainnさま限定でご予約をスタートします。





uka Moon study 3/Jan　


10mL 2,750円(税込)



※12/20～uka 直営店、ukakauにてご予約を承ります。


※ネイルカラーは1月3日0時に公開です。






uka top coat Moon Shine　


10mL 2,750円(税込)



※12/20～uka 直営店、ukakauにてご予約を承ります。







【限定10セット！】


フルムーンスターターセット


19,800円(税込)



※12/20～ukakauのみご予約を承ります。



セット内容：


・uka Moon study 3/Jan


1月3日の満月は、蟹座のウルフムーン



・uka top coat Moon Shine


月の輝きを爪先に纏えるトップコート



・uka base coat stay


爪を守り、色を守るベースコート



・uka Hand Clear Mist Amu


手元を清潔にするだけでなく、ネイルカラーを塗る前の下準備としても◎



・uka better nail serum


爪と爪母が健やかになるための成分を届ける爪用美容液



・uka nail oil 24:45


甘く夢見るような幸福感へ誘うラベンダー、バニラの香りのネイルオイル



・uka nail color remover 12:55


植物オイルを配合した2層式のリムーバー



・uka Hand Balm


こっくりとしたリッチなテクスチャーで乾燥を集中ケア



・uka メッシュ巾着バッグ


旅行・サウナ・ジムのおともに、ウカオリジナルの巾着バッグ



・ミニネイルファイル、ミニネイルシャイナー







【予約販売期間】


2025年12月20日（土）～2026年1月2日（金）



※ukakauにてお買い物いただいたお客さま


12月20日（土）0:00 ～ 12月31日（水）8:59 にご注文いただいた商品は、


▶︎ 1月3日（土）にお届けいたします。



12月31日（水）9:00 ～ 1月2日（金）23:59 にご注文いただいた商品は、


▶ 1月3日（土）以降、順次発送となります。




【予約対象店舗】


uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka park side suite / ukacojp/store / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store Sendai PARCO2 / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI / uka store / Care & Share



※フルムーンスターターセットはukakauのみ



