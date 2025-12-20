沖縄発ダンス＆ボーカルユニット・JUICYJUICY、平成を彷彿させるホリデーソング「Bibbidi-Bobbidi-Boo」リリース

アソビシステム株式会社

アソビシステムが2021年に開催した沖縄県在住者限定オーディションのファイナリストによって結成され、今年5月にデビューしたダンス＆ボーカルユニット・JUICYJUICY（ジューシージューシー）が、2ndデジタルシングル「Bibbidi-Bobbidi-Boo」を2025年12月20日（土）に配信リリースした。

「Bibbidi-Bobbidi-Boo」ジャケット

JUICYJUICYは、平良さな（14）、比嘉さあら（13）、伊波れいり（15）、上間あみ（15）の4名からなる平均年齢14歳（2025年11月現在）の現役中高生ダンス＆ボーカルユニット。グループ名は、沖縄郷土料理の炊き込みご飯“ジューシー”に由来し、さまざまな個性が混ざり合いひとつになることで老若男女に愛されるグループになりたいという想いで名付けられた。

今作「Bibbidi-Bobbidi-Boo」は、軽快なリズムと美しいメロディがきらめくホリデーソング。2000年代の平成ヒットソングを思い出させるようなエモーショナルなサウンドは、2001年よりBENNIE Kのメンバーとして活動し、現在はコンポーザー／サウンドプロデューサーとして活動するYUKI JOLLY ROGERが作詞・作曲を手がけている。

また、楽曲の配信と同時にYouTubeにてミュージックビデオも公開。音楽とファッションの結びつきが強かった“あの時代”を彷彿とさせる、どこか懐かしい映像に仕上がっている。

【MV】JUICYJUICY「Bibbidi-Bobbidi-Boo」

https://youtu.be/q-9Bv1AM5vM

■サウンドプロデューサー YUKI JOLLY ROGER コメント

この曲は、落ち込んだ友人を励ます為に、あるいは励まされる側として、"大事な友達と集まる日"をテーマにした楽曲です。「Bibbidi-Bobbidi-Boo」という呪文の響きに、包容力や変化のエネルギーを感じ、このフレーズを軸に歌詞を書いてみました。JUICYJUICYさんの活動を後押しする楽曲の一つになれたら嬉しいです。

＜リリース概要＞

JUICYJUICY 2nd Digital Single「Bibbidi-Bobbidi-Boo」

配信日：2025年12月20日（土）

配信URL：https://lnk.to/Bibbidi-Bobbidi-Boo

＜JUICYJUICY Profile＞

きゃりーぱみゅぱみゅ・新しい学校のリーダーズ・FRUITS ZIPPER など、原宿から世界で活躍するアーティストを多数送り出してきた ASOBISYSTEM が、2021年に沖縄県内オーディションを開催。そのオーディションを勝ち抜き、約3年半の育成期間を経て選抜された4名で結成されたのがダンス&ボーカルユニット“JUICYJUICY”。

グループ名に込められた想いは、沖縄の郷土料理で炊き込みご飯の“ジューシー”から。

個性（具材）が違う4人のメンバーが混ざり合い1つになることで、老若男女に愛されるグループ（ひと品）になって欲しいと名付けられた。

メンバーの平均年齢は14歳（2025年11月現在）。キラキラの現役ティーンエイジャー。

X：https://x.com/juicyjuicyok

Instagram：https://www.instagram.com/juicyjuicyofficial

TikTok：https://www.tiktok.com/@juicyjuicyok

YouTube：https://www.youtube.com/@JUICYJUICY2025