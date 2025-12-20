³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»ÈÖÁÈ¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡ÙÂè2ÃÆ¡¢32ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®·èÄê¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¤¢¤«¤Á¤ã¤ó³¨ËÜ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡Ö¤×¤Á¡×¤âÅÐ¾ì
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢U-NEXT Kids¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡ÙÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë32ºîÉÊ¤òÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤«¤Á¤ã¤ó³¨ËÜ¤ò°·¤Ã¤¿¡Ö¤×¤Á¡×20ºý¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤ÎÌ´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¤¬´ë²è´Æ½¤¡¦Áª½ñ¡¦Ï¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢ÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¡¢peco¤µ¤ó¡¢±ÊÀÑ¿ò¡Ê¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡Ë¤µ¤ó¡¢ºäËÜÈþ±«¤µ¤ó¤é·×10Ì¾¤ËÏ¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
»æ¤Î³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»ÈÖÁÈ
U-NEXT¤Ï2024Ç¯¤è¤êU-NEXT Kids¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö´Ñ¤ë¡¢ÆÉ¤à¡¢³Ø¤Ö¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¡¢U-NEXT¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¥Ã¥º¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂè1ÃÆ¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤Ï¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥·¥çー¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢ËÜ¹¥¤¤ò°é¤Æ¤ë¡ÖÌ´Ì²½ñÅ¹¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÌ´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¤¬´ë²è´Æ½¤¡¦Áª½ñ¤òÃ´Åö¡£´ÆÆÄ¤ÏE¥Æ¥ì¡Ø¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡Ø2355/0655¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÐÀî¾Ìé¤µ¤ó¡¢²»³Ú¤ÏNHK E¥Æ¥ì¡Ø¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¥¤¥È¥±¥ó¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢»æ¤Î³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»ÈÖÁÈ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡ÙÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤é¤¢¤«¤Á¤ã¤ó³¨ËÜ¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¤¢¤ë³¨ËÜ12ºý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤«¤Á¤ã¤ó³¨ËÜ20ºý¤ò±ÇÁü²½¡£¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó ¤×¤Á¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤â¤¦1²ó¡ª¡×¤ËÈ÷¤¨¤ÆÊ£¿ô²ó¤òÆÉ¤ßÊ¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½é¤á¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤¢¤«¤Á¤ã¤ó³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â±ÇÁü¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¨ËÜ¤Î¤¢¤È¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¢¤Ë¤á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é°ú¤Â³¤¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ÂçÅíÍÎÍ´¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦³¨ËÜºî²È¤ÎÃæÂ¼»êÃË¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Î±ÊÇ÷»ÖÇµ¤µ¤ó¡¢±ÇÁüºî²È¤ÎÀ±»ÒÀûÉ÷µÓ¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¤Î¼ã°æËãÆàÈþ¤µ¤ó¤¬»²²Ã¡£³¨ËÜ¤Î¸å¤Ë¡¢Ì²¤ê¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¿´ÃÏ¤è¤¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡ÙºîÉÊ°ìÍ÷
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011863 ¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê32ºîÉÊ¤¬ÄÉ²Ã¡Ë
¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù
¡Ø¤ª¤¹¤·¤¬ ¤Õ¤¯¤ò ¤«¤¤¤Ë¤¤¿¡Ù¡ÊÅÄÃæ Ã£Ìé¡¿ÇòÀô¼Ò¡Ë
¡Ø¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤·¤í¤¯¤Þ¡Ù¡Ê¼ÆÅÄ ¥±¥¤¥³¡¿PHP¸¦µæ½ê¡Ë
¡Ø¤Ü¤¯¤Î¥È¥¤¥ì¡Ù¡ÊÎëÌÚ ¤Î¤ê¤¿¤±¡¿PHP¸¦µæ½ê¡Ë
¡Ø¤Á¤¤¤µ¤Ê¥È¥¬¥ê¥Í¥º¥ß¡Ù¤è¤ê¡Ö¥È¥¬¥ê¥Í¥º¥ß¤Î¤È¤â¤À¤Á¡×¡Ê¤ß¤ä¤³¤· ¤¢¤¤³¡¿ÐóÀ®¼Ò¡Ë
¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤Õ¤È¤ó¤Ï ¤¦¤ß¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¥ß¥í¥³ ¥Þ¥Á¥³¡¿¤¢¤«¤Í½ñË¼¡Ë
¡Ø¤Í¤³¤Ï¤ë¤¹¤Ð¤ó¡Ù¡ÊÄ®ÅÄ ¾°»Ò¡¿¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø¤Þ¤è¤Ê¤«¤Î¤«¤¤¤¸¤å¤¦¡Ù¡Ê °¤Éô ·ë¡¿ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë
¡Ø¤æ¤á¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê»°¹¥ °¦¡¿¥ß¥·¥Þ¼Ò¡Ë
¡Ø¥®¥¢¥ÊÌë´ÖÈô¹Ô¡Ù¡Ê¤¢¤Ù ¹°»Î¡¿¤Î¤é½ñÅ¹¡Ë
¡Ø¥¯¥¸¥é¤¬¤·¤ó¤À¤é¡Ù¡Ê¹¾¸ý³¨Íý¡¦¤«¤ï¤µ¤¤·¤å¤ó¤¤¤Á¡¦Æ£¸¶µÁ¹°¡¿Æ¸¿´¼Ò¡Ë
¡Ø¥È¥É¤Ë¤ª¤È¤É¤±¡Ù¡ÊÂçÄÍ ·òÂÀ¡¦¤«¤Î¤¦ ¤«¤ê¤ó¡¿¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
¡Ø100¤Ô¤¤«¤¾¤¯¡Ù¡Ê¸ÅÂô ¤¿¤Ä¤ª¡¿ÂçÆüËÜ¿Þ½ñ¡Ë
¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó ¤×¤Á¡Ù
¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê°ÂÀ¾ ¿å´Ý¡¿¶µ°é²è·à¡Ë
¡Ø¤â¤³ ¤â¤³¤â¤³ ¡Ù¡ÊÃ«Àî ½ÓÂÀÏº¡¦¸µ±Ê ÄêÀµ¡¿Ê¸¸¦½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø¤¤å¤¦¤¤å¤¦¥Öー¥Öー¡Ù¡Êtupera tupera¡¿´äºê½ñÅ¹¡Ë
¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¥Ð¥¹¡Ù¡Êtupera tupera¡¿ÂçÆüËÜ¿Þ½ñ¡Ë
¡Ø¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤¿¤Ó¡Ù¡Ê¥¶¡¦¥¥ã¥Ó¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¿´äºê½ñÅ¹¡Ë
¡Ø¤³¤Í¤³¤Î ¤¤ç¤¦¤À¤¤ ¤«¤¾¤¨¤¦¤¿¡¡¤ª¤Õ¤í¡Ù¡ÊÀÐÄÅ ¤Á¤Ò¤í¡¦ÀÐ¹õ °¡Ìð»Ò¡¿BL½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø¤³¤Í¤³¤Î ¤¤ç¤¦¤À¤¤ ¤«¤¾¤¨¤¦¤¿¡¡¤ª¤ä¤Ä¡Ù¡ÊÀÐÄÅ ¤Á¤Ò¤í¡¦ÀÐ¹õ °¡Ìð»Ò¡¿BL½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø¤³¤Í¤³¤Î ¤¤ç¤¦¤À¤¤ ¤«¤¾¤¨¤¦¤¿¡¡¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÊÀÐÄÅ ¤Á¤Ò¤í¡¦ÀÐ¹õ °¡Ìð»Ò¡¿BL½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø¤°¤Ë¤ã¤°¤Ë¤ã ¤ï¤ó¤ï¤ó¡Ù¡Ê¥Ê¥«¥ª ¥Þ¥µ¥È¥·¡¦fancomi¡¿ÐóÀ®¼Ò¡Ë
¡Ø¤Î¤ê¤â¤Î¤Ù¤ó¤È¤¦¡Ù¡ÊÈ¬ÌÚ ²ÂÆà¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥ß¥Î¥ë¡¿ÇòÀô¼Ò¡Ë
¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê ¤Ñ¤¯¡ª¡Ù¡Ê¤Ï¤é¤Ú¤³¤á¤¬¤Í¡¿ÇòÀô¼Ò¡Ë
¡Ø¤Ñ¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¡ÊÂç¿¹ Íµ»Ò¡¿ÇòÀô¼Ò¡Ë
¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Î¤Ü¤ê¡Ù¡Ê¤¤¯¤Á ¤Á¤¡¿Ê¸ÞäÆ²¡Ë
¡Ø¤Ø¤ó¤·¤ó¤É¤¦¤Ö¤Ä¡Ù¡Ê»°±º ÂÀÏº¡¿¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø¥ß¥±¤ß¤Ã¤±¡ª¡Ù¡ÊËÌÂ¼ ¿Í¡¿¤Ò¤µ¤«¤¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ë
¡Ø¤ª¤Õ¤È¤ó¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¡Ê¿¢³À Êâ»Ò¡¿Gakken¡Ë
¡Ø¤¢¤Ã¡ª¡Ù¡ÊÃæÀî ¤Ò¤í¤¿¤«¡¦Ìø¸¶ÎÉÊ¿¡¿¶â¤ÎÀ±¼Ò¡Ë
¡Ø¤Ä¤ß¤¡Ù¡ÊÃæÀî ¤Ò¤í¤¿¤«¡¦Ê¿ÅÄÍøÇ·¡¿¶â¤ÎÀ±¼Ò¡Ë
¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Á¤ã¤ó¤À¤¢¤ì¡©¡Ù¡Êumao¡¿¥±¥ó¥¨¥ì¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡Ø¤ê¤ó¤´¤ê¤é¤Ã¤Ñ¤ó¤Ä¡Ù¡ÊDonchi¡¿tone tone books¡Ë
¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¢¤Ë¤á¡ÙºîÉÊ°ìÍ÷
¡Êº¸¾å¤«¤é¡Ë
ÂçÅíÍÎÍ´¡Ö¾è¤êÊª¤ÎÄ®¡×
ÃæÂ¼»êÃË¡¦±ÊÇ÷»ÖÇµ¡Ö¤Ü¤¦¤ä¤Î¤Ø¤ä ¡×
À±»ÒÀûÉ÷µÓ¡¦ÀÐÀî¾Ìé¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¹©¾ì¡×
¼ã°æËãÆàÈþ¡Ö¥«¥Ë¥«¥Ë¥×ー¥ë¡×¡Ö¥«¥Ë¥«¥Ë¥Ñー¥¯¡×
Ì´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢ÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¡¢peco¤µ¤ó¡¢±ÊÀÑ¿ò¡Ê¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡Ë¤µ¤ó¡¢ºäËÜÈþ±«¤µ¤ó¤é¡¢Ï¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤·¤¿10Ì¾¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå
Ï¯ÆÉ¤Ë¤Ï¡¢Ì´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢±ÊÀÑ¿ò¡Ê¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡Ë¤µ¤ó¡¢ÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¡¢peco¤µ¤ó¡¢ºäËÜÈþ±«¤µ¤ó¡¢ÀéÍÕ°ìËá¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¼î»Ò¤µ¤ó¡¢¹âß·ÁïÈþ¤µ¤ó¤Î10Ì¾¤¬»²²Ã¡£°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ì´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó»Ò°é¤Æ¤ËÍýÁÛ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤âË»¤·¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢Æü¡¹¿Í¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ï´ÊÃ±¤Ë¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÈÏ¢Íí¤Ê¤·¤ÇÍê¤ì¤ë¿Í¡¹¡É¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÇº¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ»æ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¿Í¤Î¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°²è¤ËÄñ¹³¤¢¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
Ì²¤ëÁ°¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ËÍê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÂç¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡£Ã¯¤«¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤Êý¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤â¡Ö³¨ËÜ¡×¤Ë¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤ÏÂç¿Í¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¡¢Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡ªÁÇÅ¨¤Ê³¨ËÜ¤ÈÀ¼¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìºý¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¾·¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ÊÀÑ¿ò¡Ê¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡Ë¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
³¨ËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÇÎ¨Ä¾¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç²Î¤¦´¶³Ð¤È¤¹¤´¤¯¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤Ç¿¤Ó¤¿¤ê½Ì¤ó¤À¤ê¡¢³¨ËÜ¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¼«Í³ÅÙ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÊÂ¤Ó¤Ç³¨ËÜ¤òÄ°¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë´Ø·¸¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤È¤Æ¤â¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¨ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¢¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¯Îð¤Ï»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤¬¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤«·è¤á¤Ä¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¡¢°ì½ï¤Ë´î¤Ö¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤¬¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤Ç¿Æ»Ò¶¦¡¹¿²¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤Ñー¤Ã¤ÈÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È³ú¤ß¤·¤á¤ëÍ¾Íµ¤â»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤¬¸þ¤±¤Ð¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤ì¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡£
peco¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¡¢¡Öº£Æü¤ÏÈè¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤ò¥À¥á¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È1Æü²¿¤âÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë°ì½ï¤ËËÜ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤òÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜÈþ±«¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¥Ù¥Ã¥É¤Ç°ì½ï¤Ë¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤È¤è¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿º¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï´Å¤¨¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤É¤ó¤É¤ó´Å¤¨¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Íê¤é¤ì¤¿Êý¤â¼ê½õ¤±¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤¬½ÐÍè¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÀéÍÕ°ìËá¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤³¤È¤Ð¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡£³¨¤ò¤¿¤Î¤·¤à¡£¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¨ËÜ¤Ï¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢»þ¤Ë¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¡¢²Ì¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿ÆÍ§¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊË¤«¤Ê³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î°ÆÆâÌò¤òº£²ó¤âÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¨ËÜ¤È²Ä°¦¤¤¥¢¥Ë¥á¤Î¿ô¡¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê³¨ËÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤É¤¦¤¾¼«Í³¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÁÇÅ¨¤ÊÌë¤ò¡£
µÈÅÄ¼î»Ò¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
º£¤âÀÎ¤â¡¢³¨ËÜ¤Î¥Úー¥¸¤¬¤á¤¯¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï²¿¤Ë¤âÊÑ¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡×¤¬¡¢¿Æ»Ò°ì½ï¤Ë´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¹âß·ÁïÈþ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢Éã¤¬ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³¨ËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³¨ËÜ¤Ç¤â¡¢Éã¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÇÁ¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¿´¤¬Ìö¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÀ¼¤Ç³§ÍÍ¤Ë³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤¬¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹»Ò°é¤ÆÃæ¤Î³§ÍÍ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¨ËÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤ë¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡ÙÂè2ÃÆ¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·îÃæ½Üº¢¤«¤é¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹Á´Å¹¤Ç³¨ËÜ¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò¼Â»Ü¡Ê¢¨¡Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢U-NEXT Kids¤Î¸ø¼°X¡¢Instagram¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°X¡¢Instagram¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ï¯ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿32ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»ÈÖÁÈ¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤ÏÁ´62ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÌ²¤ëÁ°¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¡Ø¤Í¤à¤ë¤Þ ¤¨¤Û¤ó¡Ù¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸³«ºîÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
