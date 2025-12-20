一人暮らしの高齢者に「話し相手」という安心を。会話できるAIぬいぐるみ「AIDog（アイドッグ）」を発表
株式会社海達商事（本社：東京都港区）は、
一人暮らしの高齢者や、日常的な会話の機会が少ない方に向けた
会話型AIぬいぐるみ「AIDog（アイドッグ）」を深圳にある会社と提携して開発し、
クラウドファンディングサービス「Makuake（マクアケ）」にて
先行公開することをお知らせいたします。
AIDogは、やわらかな手触りの子犬ぬいぐるみにAIを搭載し、
話しかけると自然な音声で返答する「話し相手になる存在」です。
ペットの代わりとしてだけでなく、
日常のちょっとした会話や気持ちの受け止め役として、
高齢者の暮らしにそっと寄り添うことを目指しています。
■ AIDogの特長
・話しかけると返事をする、会話型AIぬいぐるみ
・会話を重ねることで、やり取りがよりスムーズに感じられる仕組み
・日本語を含む複数言語に対応
・一度Wi-Fi設定を行えば、スマートフォンが近くになくても使用可能
・操作はシンプルで、機械が苦手な方にも配慮した設計
・リアルな子犬の温かみを大切にしたデザイン
特に、
「家族が離れて暮らしていて会話の機会が少ない」
「一人の時間が長く、誰かに話しかけたい」
といった声に応えることを重視し、
便利なAI”ではなく、“そばにいる存在”としての在り方を追求しました。
■ 開発背景
高齢化が進む一方で、一人暮らしの高齢者は年々増加しています。
株式会社海達商事では、
「見守りや管理ではなく、まずは心の距離を縮めることが大切ではないか」
という考えのもと、AIDogの企画・開発を進めてまいりました。
AIDogは
日々の会話やちょっとした声かけを通じて、
生活に安心感とぬくもりを届ける存在になることを目指しています。
■ 今後の展開
AIDogは現在、クラウドファンディング「Makuake」にて
先行公開をしており、
支援者の声をもとに、今後の改良や展開を進めていく予定です。
【会社概要】
会社名：株式会社海達商事
所在地：東京都港区新橋5-33-8
事業内容：生活関連製品・AIデバイスの企画、開発、販売