二十歳振袖館Az、東海地方に初進出　愛知県内12月26日 3店舗同時オープン

株式会社小野写真館（代表取締役社長：小野 哲人、本社：茨城県ひたちなか市、以下「当社」）は、2025年12月15日付で当社と包括的・戦略的提携の一環として株式会社Memoris（本社：愛知県名古屋市、以下「Memoris」）の運営のもと、当社直営で関東地方で14店舗展開する振袖・袴レンタルブランド「二十歳振袖館Az」を愛知県内の一宮店（一宮市妙興寺）・天白店（名古屋市天白区）・新瑞橋店（名古屋市瑞穂区）の3店舗を2025年12月26日（金）に同時オープンいたします。

▶株式会社Memorisとの包括的・戦略的提携について(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000062815.html)

Memorisは、これまで愛知県を中心に、七五三・バースデー・マタニティなど、子どもや家族の成長を記録するフォトスタジオ事業を展開し、多くのお客様に支持されてまいりました。Memorisが培ってきた子ども写真・ファミリーフォトの撮影サービスと洗練されたスタイリッシュさ、高い撮影技術によるお客様満足は今後も継続しさらなる成長と進化をしながら、地域により根差し、よりお客様に支持をいただけるスタジオ運営をおこなってまいります。

その洗練されたスタイリッシュさと高い撮影技術提供に加え、「二十歳振袖館Az」の振袖や卒業袴のコーディネートノウハウ、多様な衣装バリエーション、衣装の製造から販売まで一貫体制による提供価格メリットを加えることで、赤ちゃんから二十歳の節目まで、人生の大切なライフイベントを写真を通じてサポートできる体制を構築し、より幅広い世代のお客様へ価値ある体験を提供してまいります。



本取り組みは、当社および当社と包括的・戦略的提携をおこなった当社グループとして初の東海地方進出、愛知県内の出店であり、関東地方を中心に培ってきた衣装レンタル事業の振袖及び卒業袴のビジネスノウハウと、Memorisの高い撮影技術を起点にした地域密着型スタジオ運営力を掛け合わせることで、写真館・フォトスタジオ業界のロールアップモデルを創出していく狙いがございます。

今後も当社および当社グループ、当社との包括的・戦略的提携をする各社は、地域・世代・人生の節目に寄り添う事業展開を通じて、持続的な成長と進化、そしてお客様に支持をいただけるに相応しい価値の創造に取り組んでまいります。

新規オープン店舗概要

二十歳振袖館Az 一宮店

愛知県一宮市妙興寺1丁目1-20

電話番号0586-52-7010

E-mail ichinomiya@az-hitachinaka.com

https://az-hitachinaka.com/shop/ichinomiya/

一宮店

二十歳振袖館Az 天白店

愛知県名古屋市天白区島田3丁目801

電話番号052-875-3345

E-mail tempaku@az-hitachinaka.com

https://az-hitachinaka.com/shop/tempaku/

天白店

二十歳振袖館Az 新瑞橋店

愛知県名古屋市瑞穂区洲山町3丁目47 サンコーポライト 3階

電話番号052-746-1705

E-mail aratamabashi@az-hitachinaka.com

https://az-hitachinaka.com/shop/aratamabashi/

新瑞橋店

振袖オープニングキャンペーン開催！

キャンペーン期間：2025年12月26日～12月28日

１.事前来店予約＋親娘来場特典

事前来店予約をしてご予約日当日に親娘で一緒にご来店いただくと、スターバックスコーヒーeギフト2,000円分プレゼント！

２.豪華アルバム付き特別プラン（お仕立て済みオリジナル衣装レンタル33点セット）

・プレミアムアルバムセット

通常382,000円以上⇒220,000円（税込）

・アルティメットアルバムセット

通常554,000円以上⇒330,000円（税込）

「二十歳振袖館Az」は、式当日の衣装レンタル・着付け・ヘアメイク・撮影を全て自社スタッフで一貫対応する「内製化」にこだわったトータルプロデュースを成人式・卒業式（大学生・小学生）など、一生に一度の大切な節目を安心してお任せいただけます。



▶来店のご予約はこちら(https://az-hitachinaka.com/reservation/)

＜会社名＞ 株式会社 小野写真館

＜所在地＞ 茨城県ひたちなか市東大島2-2-16

＜事業内容＞ 和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・ブライダル事業・宿泊事業

＜連絡先＞ 株式会社 小野写真館 管理本部（担当：堀越）

(HP) https://ono-group.jp/ (TEL) 029-274-1791/070-3170-0919