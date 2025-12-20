【新色ブラック＆グレー登場!】ペット用ドライブシートが通常販売開始。愛犬との年末の帰省・長距離移動にも活躍する車内保護アイテム。今だけ、楽天大感謝祭特別セールで10％OFFクーポン配布中。

Fun Standard株式会社

新色追加「ペット用ドライブシート」

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、人気商品「ペット用ドライブシート」に、新色ブラック・グレーの2色を追加し通常販売を開始いたしました。

従来のアイボリーに加え全3色展開となり、より幅広い飼い主様のニーズに対応します。

【楽天大感謝祭】今だけ10％OFFクーポン配布中

期間限定10％OFFクーポン配布中- クーポン使用可能期間：12月19日(金)～12月26日(金)01：59まで- 配布枚数：先着30枚- クーポン内容：利用で10％OFF- 対象商品：「ペット用ドライブシート」- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店ドライブシート 商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0167sheet/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VVlQNi1QTzlZLUc1WEItN05RNg--&rt=

■人気カラー「アイボリー」に続き、「ブラック」＆「グレー」が仲間入り

新色「ブラック」・「グレー」

既存色のアイボリーは、やさしい印象と汎用性の高さから多くのお客様に支持されてきました。

今回は、ブラックとグレーを新たにラインナップ。

選択肢の幅を広げることで、より多くの飼い主様が自分に合うアイテムを選べるようになりました。

機能はそのままに、より暮らしに合わせたデザインを追加しました。

■どんな毛色の子にもなじみやすいカラーバリエーション

アイボリーブラック、グレー

今回追加されたブラック・グレーの2色は、落ち着いたトーンで車内に自然に溶け込むカラー。

抜け毛や泥汚れが目立ちにくく、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。

既存色アイボリーと合わせ、全3色展開でより選びやすくなりました。

■座席の汚れ対策に配慮した設計

撥水仕様でお手入れラクラク

表面は水分が浸みこみにくい撥水生地を採用しており、雨の日の汚れ・ヨダレ・抜け毛対策にぴったり。

サッと拭くだけでお手入れができ、車内を清潔に保ちやすい設計です。

日常のドライブから長距離ドライブまで幅広いシーンで活用できます。

■ドライブをサポートする6つの機能

機能性が充実１.機能性が充実２.- 飛び出し防止リード- 落下防止- 通気性の良いメッシュ窓- 引っ掻き傷からの車体保護- 窓操作の誤作動防止- 底面滑り止め

これら6つの機能により、愛犬と飼い主様の両方に快適なドライブを楽しんでいただける設計です。

■形状を変えて使える2WAY仕様

形状を変えられる2WAY

ドライブ中のシーンに合わせて、「ボックス型」と「シート型」の2パターンに切り替え可能。

ファスナーを開閉するだけで形状を変えられるため、

・しっかり囲って安定感を出したいときはボックス型

・座面全体を汚れから守りたいときはシート型

と、用途に合わせて使い分けができます。

■コンパクトに畳めるので持ち運びにも便利

折り畳んでコンパクトに

使用しない時はコンパクトに折りたためるため、収納や持ち運びも簡単。

アウトドアや旅行など、さまざまなシーンで活躍します。

■商品詳細

ペット用カーシート商品詳細

【商品名】：ペット用ドライブシート

【販売価格】：5,080円（税込） ※10％OFFクーポン配布中（PetFun楽天市場店限定）

【カラー】：アイボリー・ブラック・グレー

【本体サイズ】：横幅 (約)132cm、奥行 (約)45cm 高さ 前側 (約)44cm、後側 (約)55cm（※各箇所のストラップで調整可能）

【折り畳み時のサイズ】：(約)36×25×10cm

【重量】：1.4kg

【材質】：PPコットン

【付属品】：シート本体、吊り下げベルト×2、飛び出し防止用リード×1

ドライブシート 商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0167sheet/

【最大30％OFF】12月26日まで楽天大感謝祭を開催中!

楽天大感謝祭

現在PetFun（ペットファン）楽天市場店では、12月26日(金)まで大感謝祭セールを開催中。

今回の新色「ブラック」「グレー」を含むドライブシートも、10％OFFクーポン(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VVlQNi1QTzlZLUc1WEItN05RNg--&rt=)を利用してお得に購入できます。



さらに、店内では対象アイテムに使える最大30％OFFクーポンも配布中。

愛犬・愛猫との毎日を快適にするアイテムを、お得に揃えられるチャンスです。ぜひご活用ください。

セール概要

イベント名：楽天大感謝祭

開催期間：12月19日(金)～12月26日(金)01：59まで

特典内容：ショップ限定クーポン配布中

対象店舗：PetFun楽天市場店 大感謝祭セール会場はこちら(https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/251219kansha/)

【今後の展開】

ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/