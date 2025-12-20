【京都府舞鶴市】約10年ぶりに「舞鶴の旬の特鮮さかな」をバージョンアップ！

舞鶴市

京都府舞鶴市は、豊かな自然に恵まれ、四季折々の新鮮な魚介類が水揚げされる魚の街です。

この度、舞鶴市では、舞鶴地方卸売市場で取り扱われる生鮮魚介類のうち、特に「おすすめ」の旬の魚種を選定した「舞鶴の旬の特鮮さかな」を、約10年ぶりにバージョンアップしました。

１．背景

「舞鶴の旬の特鮮さかな」は、平成26年度に選定されて以来、舞鶴の海の魅力を伝える重要な役割を担ってきました。

しかし、選定から12年が経過し、海水温の上昇等により、舞鶴の海で水揚げされる魚種にも変化が生じています。

こうした状況を踏まえ、「今、本当に舞鶴でおすすめできる旬の魚介類」を市民や観光客の皆様にご紹介するため、この度、漁業者・水産流通関係者・観光関係者・消費者それぞれの代表者にご協力いただき、選定魚種のバージョンアップを実施しました。

２．選定魚種のバージョンアップの特徴

海水温の上昇等により約10年と比べ、舞鶴地方卸売市場で取り扱われる魚に変化が生じており、マグロやしいらなど取扱量が増加したおすすめのさかなや、育成あさり・かめのてなど取扱量は少ないながらも、舞鶴の特徴的なさかなを追加しました。その一方で、はたはた・あかがいなどの取扱量が減少したさかなを削除しています。

追加した魚種

春：育成あさり、こういか、えてがれい（ソウハチ）

夏：たこ（マダコ）、かめのて、白バイ貝

秋：ばれん（バショウカジキ）、しいら、れんこだい（キダイ）

冬：マグロ（クロマグロ）、いわし（マイワシ）、青あじ（マルアジ）、ひらまさ、つかや（メジナ）

削除した魚種

春：はたはた、あかがい、さより、めばる

３．改訂パンフレット「舞鶴市の水産業」のご案内

今回の「舞鶴の旬の特鮮さかな」のバージョンアップに伴い、舞鶴市の水産業について紹介するパンフレット「舞鶴市の水産業」を改訂いたしました。

今後、舞鶴市内の小学3年生を対象とした「お魚授業」の資料としても活用していきます。

新しいパンフレットには「舞鶴の旬の特鮮さかな」が掲載されており、舞鶴の海の「今」を知ることができます。ぜひご覧ください。

＜パンフレット入手方法＞

・ウェブ公開： 舞鶴市ホームページにてPDFファイルを公開。

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000002768.html

・窓口配布： 舞鶴市役所 水産課