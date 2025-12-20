「イノバス博多呉服」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2025年12月20日（土）より新築分譲マンション「イノバス博多呉服」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。





※画像はイメージです







株式会社オープンハウスグループ「イノバス博多呉服」

「イノバス博多呉服」は、地下鉄「呉服町」駅から徒歩5分の好立地に誕生します。地下鉄「呉服町」駅からは、地下鉄「天神」駅へ約4分、地下鉄「博多」駅へ約8分と、主要都市へのアクセスに優れています。また、地下鉄だけではなく、バスの利用でも天神・博多へ快適にアクセスできることも魅力です。さらに、都市高速を使えば九州自動車道へもスムーズにつながるため、都心から広域まで、自由自在な移動を実現します。

主要都市へのアクセスに優れながら、古き良き博多の情緒と都心の快適を享受する街、呉服町。悠久の文化を伝える寺院や博多祇園山笠などの歴史的な側面に加え、周辺にはお洒落なショップやカフェも点在しています。歴史と感性が調和する街並みには独自の風情が息づき、文化と新しいライフスタイルが心地よい刺激と潤いを日常にもたらします。

1フロア2邸の全邸角住戸設計により、光と風を豊かに取り込む開放感を創出。間取りは2LDK・3LDKをご用意いたしました。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/fukuoka/hakatatenjinpj/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/870_1_c8adc7d63b765281865995d734d4f542.jpg?v=202512200221 ]

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

※2024年11月、当社マンション開発事業部から「革新-INNOVATION-」をテーマとする２つの新しいマンションブランドが誕生いたしました。

新ブランドについてのお知らせはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000652.000024241.html

INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業