【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】～送迎バス乗車確約～春の学生旅行にもおすすめな新プラン登場のお知らせ。
野口観光マネジメント株式会社
金の月 魚料理一例（3月より春メニューに変更となります）
札幌駅から章月グランドホテルを結ぶ直行便のバス付きプランです。
札幌の冬道もバス一本で安心安全に楽々移動！
天王の湯 イメージ
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
通常は別途お申込みが必要な送迎バスのご予約も、
当プランのご予約と同時に完了いたします。
さらに公式HP限定特典として、夕食時のワンドリンクをプレゼント。
※大人の方のみ特典対象となります。
ぜひこの機会に章月グランドホテルへお越しくださいませ。
（プラン対象の宿泊期間は2月23日～3月30日まで）
ご予約はこちらから
https://www.shogetsugrand.com/