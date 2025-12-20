【志賀高原プリンスホテル】志賀高原の大自然を快適に満喫するためのウェルネス滞在プラン大里インターナショナルとの共同企画「ウェルビーイング×Immun′Âge Sport(R)」を販売

【志賀高原プリンスホテル】志賀高原の大自然を快適に満喫するためのウェルネス滞在プラン大里インターナショナルとの共同企画「ウェルビーイング×Immun′Âge Sport(R)」を販売
志賀高原プリンスホテル・志賀高原焼額山スキー場（所在地：長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 総支配人：小林世一）は、2025年12月20日（土）より大里インターナショナル（所在地：岐阜県揖斐郡 代表取締役社長：林幸泰）の新たなラインナップImmun'Âge Sport(R)（イミュナージュ・スポーツ）を気軽に体験できる共同企画「ウェルビーイング×Immun'Âge Sport(R) 」プランの販売を開始いたします。このプランは、ホテルでの滞在に加え、Immun'Âge Sport(R)1箱（4.5ｇ×10包入り）が付いております。アフタースキーのゆったりとした時間に、志賀高原の大自然に囲まれた環境とともにお楽しみいただくことで、コンセプトである「すべては人生最高の一本のために」を実現する唯一無二のウィンタースポーツ体験を感じていただける内容となっております。
志賀高原プリンスホテル 東館
ウェルビーイング×Immun'Âge Sport(R)プラン概要
・志賀高原プリンスホテル 東館コンフォートツインルーム （1泊夕・朝食付き）
・ワンドリンク（食前酒/食後酒）＋おつまみ付き
・志賀高原全山共通リフト券（2日間）
・チェックアウト11:00A.M.→レイトチェックアウト1:00P.M.
・Immun'Âge Sport(R)1箱（4.5ｇ×10包入り）付き
Immun’Âge(R)（イミュナージュ）とは
イミュナージュは、遺伝子組み換えでないハワイ産のパパイヤを独自の製法で発酵させた顆粒状の食品です。国際的アンチ・ドーピング認証「インフォームド・スポーツ」を取得。
世界のトップアスリートからも信頼されており、高いパフォーマンスを必要とするすべての方に活用していただけます。このプランでは、志賀高原での極上のスキー体験と併せてお客さまのウェルビーイングをサポートするライフスタイルをお気軽に体験いただけます。
「ウェルビーイング×Immun'Âge Sport(R)」プラン
【販 売 期 間】 2025年12月20日（土）～2026年3月30日（月）
【料 金】 １名さま\49,754より （2名1室1名さま利用時）
料金には、1泊夕食・朝食、サービス料・消費税が含まれております。
【宿 泊】 志賀高原プリンスホテル東館
【内 容】 ワンドリンク（食前酒/食後酒）＋おつまみ、志賀高原全山共通2日券、
Immun'Âge Sport(R) 1箱（4.5ｇ×10包入り）が含まれております。
ウェルビーイング×Immun' Âge Sport(R)プラン滞在イメージ
【ホテル到着】 志賀高原プリンスホテル東館にチェックイン。
すべてゲレンデビューのゆったりとした客室。
【客室でくつろぐ】スキー用の大きな荷物を荷解き。ゲレンデを眺め、くつろぎながら
イミュナージュ・スポーツを1包口に含む。
【ゲレンデで滑走】全山共通リフト2日券を使ってゲレンデへ。長旅にもかかわらず滑走は快適。
心地よい疲れに１包を。
【食前・食後酒】 バー ル・エトワールにて、食前酒/食後酒をお楽しみいただけます。
【ディナー】 メインダイニングルームで夕食。窓明りに照らされた白銀の世界を眺めながら
ディナーをお楽しみください。
志賀高原プリンスホテル東館、志賀高原焼額山スキー場
メインダイニングルーム
イミュナージュ・スポーツ
志賀高原焼額山スキー場
■大里インターナショナル
（株）大里インターナショナルは、Immun’Âge(R)（イミュナージュ）のメーカーとして設立
され、2002年、ヨーロッパ・アメリカ・日本にて販売を開始しました。自然の恵みであるパパ
イヤと独自の発酵技術を融合させて誕生したImmun’Âge(R)を通して、世界中の人々の健康や美
しさ、ウェルビーイングに貢献することを目指しています。
会社名 株式会社 大里インターナショナル
所在地 〒501-0501 岐阜県揖斐郡大野町稲富1956
TEL：0585-34-3130／FAX：0585-34-3880
設 立 2002年
代表者 代表取締役社長 林 幸泰
事業内容 Immun’Âge(R)︎ (パパイヤ発酵食品)の製造・販売
関連会社 株式会社 大里ラボラトリー
主要取引国 アメリカ、フランス、イタリア、イギリス、スペイン、シンガポール、香港
◎お客さまからのお問合せ
志賀高原プリンスホテル TEL: 0269-34-3114