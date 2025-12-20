½ã¥¯¥é¤«¤é¥Í¥ª¥¯¥é¤Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ô¥¢¥Î¥Ç¥å¥ª4ÁÈ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¤ÁÕ¤Ç¤ë¡£¡ØDuo Fest.2 ～Beyond Classics～ Piano¡ßPiano¡Ù³«ºÅ¡ª
¡ØDuo Fest.¡Ù¤Ï¡¢～Beyond Classics～¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½ã¥¯¥é¤«¤é¥Í¥ª¥¯¥é¤Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ç¥å¥ª¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë´ë²è¡£º£Ç¯11·î12Æü¤Ë¡¢DOS DEL FIDDLES with ËåÈøÉð¡¢¿åÃ«¹¸¡ßTAIRIK¡¢À®ÅÄÃ£µ±¡ßLEO¡¢º´Æ£À²¿¿¡ß¾®ÎÓ³¤ÅÔ¤Î4ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¡ØDuo Fest.2¡Ù¤Ï¿Íµ¤¥Ô¥¢¥Î¥Ç¥å¥ª4ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ï¢ÃÆ¤Ç¡¢2Âæ¤Ç¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ô¥¢¥Î¥Ç¥å¥ª¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤¹¡£12·î20Æü¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤ò¼çºÅ¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤é¤é¤é¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¡Ø¤é¤é¤é¢ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¤é¤é¤é¢ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥µー¥È
Duo Fest.£² ～Beyond Classics～¡¡Piano¡ßPiano
¥Ô¥¢¥Î¥Ç¥å¥ª¤ÎºÇÀèÃ¼¤¬¤³¤³¤Ë¨¬
¢£Æü»þ¡¡
2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë ³«¾ì 18:15 / ³«±é 19:00
¢£²ñ¾ì¡¡
ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë
¢£½Ð±é
¡¦¥ì¡¦¥Õ¥ìー¥ë¡ÊºØÆ£¼éÌé ¡ß ºØÆ£·½ÅÚ¡Ë
¡¦¶â»Ò»°Í¦»Î ¡ß ¾®°æÅÚÊ¸ºÈ
¡¦¥¢¥ó¥»¥Ã¥È¥·¥¹¡Ê»³ÃæÆ×»Ë ¡ß ¹â¶¶Í¥²ð¡Ë
¡¦¤´¤¶ ¡ß BUDO¡¡
¢£±éÁÕÍ½Äê¶Ê
¡ý¥ì¡¦¥Õ¥ìー¥ë
¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É(R)¥á¥É¥ìー
¡¦Boogie Back to YOKOSUKA ¤Û¤«
¡ý¶â»Ò»°Í¦»Î ¡ß ¾®°æÅÚÊ¸ºÈ
¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡§2Âæ¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥Ê¥¿ K448¤è¤ê Âè1³Ú¾Ï
¡¦¥Û¥ë¥¹¥È¡§ÁÈ¶Ê¡ÔÏÇÀ±¡Õ¤è¤ê Âè4¶Ê¡ÒÌÚÀ±¡Ó ¤Û¤«
¡ý¥¢¥ó¥»¥Ã¥È¥·¥¹
¡¦¥¨¥ë¥¬ー¡Ê¹â¶¶Í¥²ð ÊÔ¡Ë¡§°¦¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¦J.¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê»³ÃæÆ×»Ë ÊÔ¡Ë¡§±Ç²è¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤è¤ê¡Ö ¥á¥¤¥ó¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡× ¤Û¤«
¡ý¤´¤¶ ¡ß Budo
¡¦21À¤µª¤Î¥¹¥¥Ã¥Ä¥©¥¤¥É¡¦¥Þ¥ó¡Ê¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡Ë
¡¦·î±Æ¤ÎÌëÁÛ¶Ê¡Ê¥·¥ç¥Ñ¥ó¡ß¥É¥Ó¥å¥Ã¥·ー¡Ë¤Û¤«
¡ý¥Õ¥£¥Êー¥ì¡¡½Ð±é4ÁÈÁ´°÷¤Ë¤è¤ë
¥é¥ô¥§¥ë¡§¥Ü¥ì¥í¡ÊDuo Fest.2¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ë
¢¨±éÁÕÍ½Äê¶Ê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
SÀÊ 8,000±ß / AÀÊ 7,000±ß / BÀÊ 6,000±ß / CÀÊ 5,000±ß
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É
¡¦¥¦¥Éー¡¦¥á¥ó¥Ðー¥º
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
¡¦¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥¤ー¥×¥é¥¹
¡¦ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹
¢£Ì¾µÁ
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤é¤é¤é¥¯¥é¥Ö / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Éー²»³Ú»öÌ³½ê
´ë²èÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤È¤«¤Ö / ³ô¼°²ñ¼Òvenusact / ¹çÆ±²ñ¼ÒÃÃÌê´ë²è¼¼
¢£°ìÈÌ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¦¥Éー²»³Ú»öÌ³½ê TEL:03-3402-5999 ¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00～15:00¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://lalalaclub.com/df2/
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
～¥Ô¥¢¥ÎÏ¢ÃÆ¤Î³×Ì¿¡¡¤½¤Î¿Ê²½¤ÈÇ®¶¸～
¥ì¡¦¥Õ¥ìー¥ë¡¡Les Freres
ºØÆ£¼éÌé¤ÈºØÆ£·½ÅÚ¤Ë¤è¤ë·»Äï¥Ç¥å¥ª¡£¤È¤â¤Ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¹ñÎ©²»³Ú³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¤·¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ö¡£2002Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö·»Äï¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥ì¡¦¥Õ¥ìー¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê³Ú¶Ê¤È»Â¿·¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÁÕË¡ ¡Ö¥¥ã¥È¥ë¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê1Âæ4¼êÏ¢ÃÆ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡Ö¥Ô¥¢¥Î³×Ì¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡06Ç¯¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØPIANO BREAKER¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£ー¥¯¥êー¥Á¥ãー¥È¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åーºîÎòÂåºÇ¹â°Ì¤ò¹¹¿·¤·»Ë¾å½é¤ÎTOP20Æþ¤ê¡¢¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ù¥ë¥®ー¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ô¥¢¥Î°ìÂæ¤ÇÄ°½°¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤é³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡ÖÏ¢ÃÆ¡× ¤òÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò ¼´¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¸ø¼°È×¡ØDisney on Quatre-Mains¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£
～ÀµÅý¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡¡ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼ÂÎÏÇÉ¥Ç¥å¥ª～
Miyuji Kaneko ¡ßFumiya Koido
photo¡§¾®°æÅÚÊ¸ºÈ (C)Hiroyuki Yokoyama¡¡¡¡¶â»Ò»°Í¦»Î (C)Seiichi Saito
¢¡¶â»Ò»°Í¦»Î¡¡Miyuji Kaneko
¡¡2008Ç¯¥Ð¥ë¥Èー¥¯¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ëÍ¥¾¡¡£6ºÐ¤è¤êÃ±¿È¥Ï¥ó¥¬¥êー¤ËÎ±³Ø¡¢11ºÐ¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥êー¹ñÎ©¥ê¥¹¥È²»³Ú±¡Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¡£16ºÐ¤Çµ¢¹ñ¸å¡¢Åìµþ²»³ÚÂç³ØÉÕÂ°¹âÅù³Ø¹»¤ËÊÔÆþ¤·¡¢Æ±Âç³Ø¤ò¼çÀÊ¤ÇÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¾¥ë¥¿¥ó¡¦¥³¥Á¥·¥å¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Î¥Ã¥È¡¢¾®ÎÓ¸¦°ìÏº¤éÌ¾¤À¤¿¤ë»Ø´ø¼Ô¤È¶¦±é¡£¥Ï¥ó¥¬¥êー¹ñÎ©¥Õ¥£¥ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢¥×¥é¥Ï¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢NHK¸ò¶Á³ÚÃÄÅù¤È¶¦±é¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¡¾®°æÅÚÊ¸ºÈ¡¡Fumiya Koido
¡¡Âè87²óÆüËÜ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢Âè15²ó¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÍ¥¾¡¡£±Ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢ÆÉÇäÆü¶Á¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¡¢Åì¶Á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¡¢Âçºå¥Õ¥£¥ëÅù¤È¶¦±éÂ¿¿ô¡£±ÑBBC¥é¥¸¥ª3¡¢NHK¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¶æ³ÚÉô¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡ÖÂêÌ¾¤Î¤Ê¤¤²»³Ú²ñ¡×¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â½Ð±é¡£¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø²»³Ú³ØÉô¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡£¶ÍÊþ³Ø±à¥½¥ê¥¹¥È¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¤¥â¥é²»³Ú±¡½¤Î»¡£¸½ºßÆ±²»³Ú±¡¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥³ー¥¹ºß³ØÃæ¡£
～¿·ÎÎ°è¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¡ÁÏÂ¤¤Î¥Ç¥å¥ª～
¥¢¥ó¥»¥Ã¥È¥·¥¹¡¡un sept six
photo¡§(C)Takafumi Ueno
¡¡ºî¶Ê²È¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÃæÆ×»Ë¤È¹â¶¶Í¥²ð¤Ë¤è¤ê2020Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£ÆÈ¼«¤ÎºîÊÔ¶ÊºîÉÊ¤ò¼´¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤à¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¥¢¥ó¥»¥Ã¥È¥·¥¹¤Ï‟176¡É¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÆÉ¤ß¤Ç¡¢88¸°¡ß2¡á176¤«¤éÍ³Íè¡£2Âæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î176¸°È×¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁà¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ò¡£ÀÚ¤êÂó¤¯¡£20Ç¯3·î¡Ô¥ì¥¹¥Ôー¥®/¥íー¥Þ»°Éôºî¡Õ2Âæ¥Ô¥¢¥ÎÈÇ¤òÀ¤³¦½éÊÔ¶Ê¤·¡¢±éÁÕ¤ÈÆ±»þ¤Ë³ÚÉè¤â½ÐÈÇ¡£¿·¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÏÃÂê¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£21Ç¯½©¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ººîÉÊ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¢¡»³ÃæÆ×»Ë
¡¡Åìµþ·Ý½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉôºî¶Ê²Ê¤ò·Ð¤ÆÆ±Âç³Ø²»³Ú¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄøºî¶ÊÀì¹¶½¤Î»¡£Æ±Âç³Ø´ï³ÚÀì¹¶¥Ô¥¢¥Î²ÊÂ´¶È¡£Âè26²óÁÕ³ÚÆ²ÆüËÜ²Î¶Ê¥³¥ó¥¯ー¥ëºî¶ÊÉôÌçÂè1°Ì¡£¥½¥í¤Î¤Û¤«¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¸ü¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤ë¡£
¢¡¹â¶¶Í¥²ð
¡¡¾åÌî³Ø±àÂç³Ø²»³Ú³ØÉô¥Ô¥¢¥Î²ÊÂ´¶È¡£Âè10²óÅìµþ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¥Ô¥¢¥ÎÉôÌçÂè1°Ì¤ª¤è¤ÓÄ°½°¾Þ¼õ¾Þ¡£¥½¥í¤Î¤Û¤«¼¼Æâ³Ú¤Ç¤â°ÕÍßÅª¤Ë³èÆ°¡£
～SNSÈ¯¡¡¥»¥ó¥¹¤¤é¤á¤¯¼¡À¤Âå¥Ç¥å¥ª～
Goza ¡ß Budo
¢¡¤´¤¶¡¡Goza
¡¡5ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤ò³Ø¤Ó¡¢Âç³Ø¤«¤é¤Ï¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤ÈÀ¸ÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖGoza¡Çs PianoChannel¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô27Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£À¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÂ¨¶½¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¡£¡Ö·î´©Piano¡×Ï¢ºÜ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥Æー¥Þ¥¢¥ì¥ó¥¸Äó¶¡¡¢²»³Ú¥²ー¥à¡ÖBEMANI¡×¥·¥êー¥º¤Ø¤Î¥Ô¥¢¥Î¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿¡¢FUJI ROCK FESTIVAL ¡Ç23½Ð±é¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Budo
¡¡¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø¥Ô¥¢¥Î²ÊÂ´¶È¸å¡¢°ìÅÙ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÆ»¤òÎ¥¤ìÃ±¿È¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¤ê¡¢²»³Ú¤Î´î¤Ó¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¤ËYouTube¤Ç±éÁÕÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢µÞ¾å¾º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÁª½Ð¡£¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï13Ëü¿ÍÄ¶¡£¹ñÆâ¼çÍ×¥Õ¥§¥¹¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤Ç¤Ï·àÃæ±éÁÕ¤òÃ´Åö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥¢Åìµþ¡¢»¥ËÚ¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ê¤É¤È¶¦±é¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò´°Çä¡£25Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡ã¤é¤é¤é¢ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ï¡ä
NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤é¤é¤é¢ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ê2012Ç¯4·î～2021Ç¯3·î¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤òÀ¸±éÁÕ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È2018Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¤é¤é¤é ¢ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¡×¡£¤½¤Î¥·¥êー¥º¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥º¤¬¡¢¡Ø¤é¤é¤é¢ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡ãWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¤é¤é¤é¢ö¥¯¥é¥Ö¡Ù¡ä
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¤é¤é¤é¢ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤Î³«ºÅ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó ¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È´ØÏ¢¤Î¥Ë¥åー¥¹¡õ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢½Ü¤Î¥½¥ê¥¹¥È¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢±éÁÕÆ°²è¡¢³ÆÃÏ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ó¥µー¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://lalalaclub.com
¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤é¤é¤é¥¯¥é¥Ö¡ä
¡Ø¤é¤é¤é¢ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¡ÙÅù¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤é¤é¤é¢ö¥¯¥é¥Ö¡×¤ò±¿±Ä¡£±éÁÕ²È¤ä¸ø±éÀ©ºî¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤Î³«ºÅ¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤é¤é¤é¢ö¥¯¥é¥Ö ¡§info@lalalaclub.com