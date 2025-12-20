超人・糸井らが参加！徳島ドリームベースボールプロジェクト×VITAS 野球教室

株式会社スリーピース

「野球教室」を徳島で！

「徳島ドリームベースボールプロジェクト」は、プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグ plus に所属する徳島県の野球チーム、徳島インディゴソックスが主催するイベント。

午前中はインディゴソックス出身の現役 NPB 選手らが公開練習を予定しており、午後には小・中学生を対象とした野球教室が行われる予定で、会場は大きな盛り上がりが予想されます。

同イベントに VITAS が参加するのは今回が初めて。これまでの自社開催実績と同様に、VITAS のアンバサダーを務めるトップアスリートらをキャスティングし、プロの技術と情熱を間近で体感できるエネルギッシュな教室を展開いたします。

今回も豪華なゲスト陣

今回のゲストは、VITAS 野球教室では講師として常連となっている３人！

- 糸井嘉男（元阪神タイガース）- 今成亮太（同）- 上田剛史（元東京ヤクルトスワローズ）

講師兼スペシャル MC として、子どもたちとコミュニケーションを取りながら会場を盛り上げます。

過去に開催された「VITAS 野球教室」の様子

また、会場では子ども向け成長サポート飲料「VINOBBY（バイノビー）」の試飲・販売会を開催。

製品を購入いただいた方は糸井さん、上田さん、今成さんによる VITAS 特別サイン会にご招待します！ぜひ VITAS ブースにお越しくださいね♩

イベント概要

「徳島ドリームベースボールプロジェクト」

日時：2025 年 12 月 27 日（土）9：30 ～ 16：00

場所：むつみスタジアム（徳島県徳島市庄町1丁目76-2）

主催：徳島インディゴソックス球団

〈 練習参加選手・野球教室講師 〉

ゲスト

阪神タイガースSA 糸井 嘉男 氏

元阪神タイガース 今成 亮太 氏

元東京ヤクルトスワローズ 上田 剛史 氏

徳島インディゴソックス OB 選手（NPB 経験者）

【 フィットネスブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。

スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。

VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/