沖縄・恩納村【紅型 × 珊瑚花 アート展】を1月末まで開催。

株式会社H.P.D.コーポレーション

ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波 清）は、12月19日～1月31日の期間、紅型作家の新垣優香氏と、立体切り絵ペーパークラフト作家のクニヨシ ミツル氏による、紅型と珊瑚花のアート展を2階「ショップアベニュー」にて開催いたします。

ルネッサンス リゾート オキナワ :https://renaissance-okinawa.com/

「新垣優香」氏 作品イメージ

新垣氏は、那覇市出身で2009年に作家としてデビューし、琉球銀行の通帳やホテルの装飾などを手掛けるなど、県内外で活躍中の紅型作家です。伝統工芸としての紅型イメージにとらわれない、独特の作風が高く評価されています。

「クニヨシ ミツル」氏 作品イメージ

クニヨシ ミツル氏は、同じく沖縄県出身、「珊瑚花」という創作の花を用いた空間デザインや、造形作品を生み出す、立体切り絵のペーパークラフト作家です。2017年に初の個展を開催し、沖縄県内のみならず台湾、香港でも、屋外インスタレーションや造形物を手掛け、広く活躍中です。

「ショップアベニュー」イメージ

繊細でありながら鮮やかで、大胆な色使いが目を引く二人のアーティストの作品は、ホテル空間を華やかに彩り、見る人を引き付けます。作品だけでなく、オリジナルグッズもショップ内で販売を行っております。ぜひ足をお運びいただき、創作アートの世界に浸ってみてはいかがでしょう。

＜作家プロフィール＞

■新垣優香（あらかきゆうか）

那覇市出身。紅型の強い陽射しにも負けない、鮮やかな色使いに魅了され、紅型作家を志す。

沖縄県立首里高校染織デザイン科卒業。紅型工房、沖縄県工芸指導所を経て、2009年に作家としてデビュー。2011年、2012年と連続して「りゅうぎん紅型デザインコンテスト」で大賞を受賞。

日展入選など着実に実績を重ね、ホテルの装飾、教科書、大手企業の商品デザインなどに起用され、伝統工芸としての紅型の枠を超えて幅広く活躍、県内外各地で個展を多数開催。現在、読谷村を拠点として製作に励む。

■クニヨシミツル（くによしみつる）

沖縄県出身。立体切り絵の花を使った空間デザインおよび、珊瑚花ワークショップなどを展開するアーティストとして、2017年に初の個展を開催。

香港でのイベント会場装飾（2019）、台湾ランタンフェスティバル（2023）など、香港、台湾での屋外造形物デザインを多数手がける新進気鋭の作家。

●ショップアベニュー（2階）

沖縄の焼き物（やちむん）や琉球ガラス、シーサーなど、沖縄伝統工芸の作品を取りそろえたショップ。沖縄初の人間国宝、金城次郎氏や同じく紅型で人間国宝に指定された、玉那覇有公氏の作品を多数揃え、展示販売を行っている。

【営業時間】8:00～12:00、16:00～20:00

【ルネッサンス リゾート オキナワ】

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる、全室オーシャンビューのエンターテイメント・ビーチリゾート。

60種以上のアクティビティ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、キッズお仕事体験など、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など、個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、THE NORTH FACE／HELLY HANSENほか、5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。ロングステイ特典「Club Savvy」、記念日のおもてなしも好評です。

「ココ ガーデンリゾート オキナワ」イメージ

グループホテル【ココ ガーデンリゾート オキナワ】へは無料の定時バスで15分。

ココ ガーデンリゾート オキナワ :https://cocogarden.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QILKQtZ_U-c ]

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-978-8cf85e3a314f94bb74f3a11974dbeea0.pdf