可愛いだけじゃない、収納できる新発想！トレの顔入り「チキンナゲットぬいぐるみ」が登場！

株式会社東洋

「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫/本社：埼玉県桶川市以下、当社）は、当社が展開するクレーンゲーム景品シリーズ「エブリデイ オリジナル景品」として、新たにクレーンゲームのプロ監修の「チキンナゲットぬいぐるみ」が登場します。

今回登場する新景品は、思わず集めたくなる“サクサク ふわふわ”のチキンナゲットぬいぐるみシリーズです。クレーンゲームのプロ・五十嵐直也氏監修のもと、エブリデイとれトレ屋桶川店のマスコットキャラクター「トレ」の顔が刺繍されており、ユニークな表情や丸みのあるフォルムにこだわり、見た目の可愛さと収納ケースとしての利便性を両立しました。

ラインアップは、コミカルな表情が魅力の「チキンナゲット」と、収納としても使える「収納ケース」の2種類。ナゲットはそれぞれ異なる表情を楽しむことができ、つい並べてコレクションしたくなるデザインです。

さらに、同時登場の収納ケースにナゲットを入れることで、可愛らしい“ナゲットBOX”が完成。ケースはマスコットなどを入れる収納ケースとしてのアレンジも可能で、自分だけのオリジナルナゲットBOXを作る楽しさも広がります。

≪トレとは≫

宇宙人のトレ。語尾に “ ●〇トレ ” というナマリ ?がある宇宙人。

宇宙人(トレ)は手足がなくフワフワと浮いている。

宇宙人には手足がないがスカート?の中からはクレーンのアームのようなものが出てきてモノを掴むことができる。このアームで倉庫の荷物運びなどを手伝う。

宇宙人(トレ)は現在5色(赤、青、緑、黄、ピ ンク)確認されており

同じ色(赤色)の宇宙人(トレ)もいる模様(赤色の宇宙人が3個体いたこともある)。

赤色の宇宙人(トレ)は他の色よりも頼り甲斐がありリーダー的個体のようだ。

色はそれぞれ違うが 、みんな同じ顔をしていて基本的に笑顔なのが特徴。

「引用：エブリデイとれトレ屋桶川店 トレとウエアとエブリキャラクター紹介」

https://www.toretoreya-okegawa.com/character/

▼エブリデイとれトレ屋 桶川店 キャラクター紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8qORQ-QYRgc ]

クレーンゲームのプロ・五十嵐直也氏の監修により、これまで数々の景品を見てきた経験を活かして仕上げられた特別な一品となっています。

クレーンゲームプロ五十嵐直也氏

クレーンゲーム歴約40年。日本で初めて超難関の「クレーンゲーム達人検定プロ1級」に合格し、現在はクレーンゲームのプロとして、YouTubeやテレビ番組など多くのメディアに出演している。

【商品概要】

商品名：チキンナゲットぬいぐるみMサイズ

■提供開始日：2025年12月18日（木）

■展開店舗：

・エブリデイ行田店

・エブリデイとってき屋東京本店

・エブリデイ多摩ノ国店

・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場

■サイズ：ケース約26cm

ナゲット約14cm

■種類：ケース1種類

ナゲット5種類

※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。

※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)







・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)





【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当・責任者 五十嵐・金井

広報直通電話番号

070-3607-2852（五十嵐直通）

080-5936-1256（金井直通）

広報専用メールアドレス

toyo-press@toyo-egroup.jp