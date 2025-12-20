漫画家あらゐけいいちさんの「ものをつくるときに気をつけていること」ポッドキャストなどで配信スタート。

株式会社ほぼ日

WEBサイト「ほぼ日」がお届けするオリジナル音声番組「聞くほぼ日」。そのラインナップのひとつ「ものをつくるときに、気をつけていること」に、漫画家のあらゐけいいちさんが登場します。

本番組では、毎回ゲストを迎え、その人ならではの「ものづくり」についてお話をうかがっています。今回は、漫画『CITY』や『日常』で多くのファンから支持を集めるあらゐさんに、「自分の好きなものをつくる」ことや「作品ファースト」という創作への思いをお聞きしました。さらに、漫画家になるまでの道のりや、大好きだというRPG『MOTHER』についてもたっぷり語っていただいています。

全４回、本日より「聞くほぼ日」のポッドキャストやYouTubeにて聞いていただけます。番組タイトルや各回のイラストもあらゐ先生の描き下ろしです。

▶ものをつくるときに気をつけていること

https://www.1101.com/kiku_hobonichi/mono/index.html(https://www.1101.com/kiku_hobonichi/mono/index.html)

「ものをつくるときに気をつけていること」

第４回ゲストあらゐけいいちさん（漫画家・イラストレーター）

第１回「自分の好きなものをつくる」

『CITY』や『日常』で多くのファンに支持されている漫画家、あらゐけいいちさんをゲストに、ものをつくるときに気をつけていることをうかがっていきます。最初にあげてくださったのは「自分の好きなものをつくる」こと。自分のなかの合格基準を「好きかどうか」で判断していく。

第２回「作品ファースト」

ふたつめの「気をつけていること」は、作品を第一に考え、作者としてその邪魔をしないようにすること。読者の人たちが作品の世界に入っていくことを最優先したい。それでも「作者」の人間性は作品のなかからにじみ出ていく‥‥。

第３回「あのころ」

休憩時間に語りだしたあらゐけいいちさんの昔のエピソードがとても興味深くて、あわてて録音を開始しました。漫画家になるまでの経緯、十代から二十代にかけての道のり。すべて作品のなかに活きている気がします。

第４回「なんか好き」

最後に、あらゐけいいちさんが大好きな『MOTHER』というゲームについて。小学生のとき、ゲームのなかに感じた「なんか好き！」という感覚が、その後の創造活動の大きな礎になったそうです。これからやってみたいことなども。

あらゐけいいちさんプロフィール：

1977年生まれ。群馬県出身。2006年「コミックフラッパー」でデビューし、代表作のひとつ『日常』の連載を開始。2016年に連載を開始したもうひとつの代表作『CITY』は今年アニメ化され大きな反響を呼びました。

株式会社ほぼ日が発行しているRPG『MOTHER』のオフィシャルトリビュートコミック『Pollyanna』にもご寄稿いただいています。

●「ものをつくるときに気をつけていること」に今までご登場いただいたかたがた

第１回 森下佳子さん（脚本家）

https://www.1101.com/kiku_hobonichi/mono/01_morishita.html

第２回桜井政博さん（ゲームクリエイター）

https://www.1101.com/kiku_hobonichi/mono/02_sakurai.html

第３回ヨシタケシンスケさん（絵本作家・イラストレーター）

https://www.1101.com/kiku_hobonichi/mono/03_yoshitake.html

●聞くほぼ日

WEBサイトほぼ日のたくさんのコンテンツをすこしずつオーディオ化していくプロジェクトです。これまでに出した本もオーディオブックに。オリジナルの「聞くコンテンツ」にも取り組んでいます。

https://www.1101.com/kiku_hobonichi/