【専門学校 新潟国際自動車大学校】2025もてぎチャンピオンカップ第5戦開催！本学の学生チームが出場しました！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの専門学校 新潟国際自動車大学校（以下「本学」、新潟県新潟市）は、2025年11月30日(日)に開催された「2025もてぎチャンピオンカップ第5戦」に、本学の学生が出場しました。

決勝レース走行

■概要

開催日: 2025年11月30日(日) 会場: モビリティリゾートもてぎ（栃木県）

対象: モータースポーツ2級自動車整備士学科1，２年生

もてぎチャンピオンカップレースとは、レーサーにとっての登竜門のようなレースであり、トップドライバーを目指す若手が競う「スーパーＦＪ」やＨｏｎｄａの「ＦＩＴ」を使用したワンメイクレース「もてぎＦＩＴ」など、多様なクラスで構成され、多くのモータースポーツファンにとって魅力的なレースです。本学では全国で唯一学生だけのチームでレースに出場できる学校であり、レース参戦を通じて実践的に幅広いドライビング技術を取得できます。今回のレースには、本学のモータースポーツ2級自動車整備士学科1，２年生を中心に、ドライバー3名、メカニック4名が参加し、結果はそれぞれ予選7位、13位、17位、決勝では10位、15位、17位で無事完走を果たしました。学生たちは普段経験できないレース現場ならではの緊張感と貴重な実践経験を得ることができました。

コースイン直前の様子メカニックの様子

■学生コメント

ドライバー：木曽川さん（モータースポーツ2級整備士学科/山梨県出身）

「高校生の頃からずっと夢見てきた憧れの舞台で、ドライバーとして出場できることが決まったとき、絶対に後悔のないレースにするぞと強く思いました。本番では、予選よりも順位を上げることができて、とても嬉しかったです。またこの舞台に立ちたいので、卒業後も頑張っていきたいです。」

メカニック：井伊さん（モータースポーツ2級整備士学科/静岡県出身）

「練習のときから、学校の中とは違う緊張感を感じていました。ですが、今まで実習でやってきたことを思い出し、レース状況を適格に判断してセッティングをすることができました。ドライバーが走行から戻ってきてヘルメットを外した瞬間の、笑顔を見て、とてもやりがいを感じました。このような経験が学生のうちからできてよかったです。」

ドライバーとメカニックで走行について話し合う

■専門学校 新潟国際自動車大学校「モータースポーツ2級自動車整備士学科」とは？

レーシングドライバー＆メカニック育成カリキュラムを実践する全国でも稀有な学科。1年次からホームサーキットでのカート走行実習を重ね、フォーミュラカーやツーリングカーなど、様々なカテゴリのレースに学生だけのチームで参戦。今後も学生チームでのレース参戦やプロチームへの帯同など、実践を通して様々なチャンスを積極的に活用しながら、更なるスキルアップを図る。また整備士資格の取得を目指すため将来の活躍の場を更に広げる。

■専門学校 新潟国際自動車大学校について

自動車整備士・車体整備士・レーシングドライバー・メカニック・eスポーツプレイヤー・車両開発エンジニアなど、自動車・バイク業界のプロを育成する専門学校。各学科での実習は60～80％を占めるため、認証整備工場の機能を併せ持つ設備やサーキットを活用して、業界で活かせる実践的な経験を在学中から積むことが可能。また、各国家資格の合格実績は10年以上100%と全国トップレベル。少人数制で学べる環境で独自のカリキュラムと講師陣の指導により、専門的な技術力の習得および数多くの資格取得が目指せます。

法人名：学校法人 国際総合学園 専門学校 新潟国際自動車大学校

所在地：新潟市中央区紫竹山5-2-10

代表者名：大橋 健次 URL：https://www.gia.ac.jp/

■NSGグループについて

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

■NSGグループホームページ

https://www.nsg.gr.jp/